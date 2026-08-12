Wildberries ввёл льготы для селлеров на FBS: полный список мер поддержки после атаки БПЛА на склады

Напомним, с 18 июля 2026 года склады Wildberries в России подвергаются атакам беспилотников. Продавцы несут серьёзные убытки, поэтому массово переходят на работу по FBS — это модель, при которой товары хранят у себя и передают маркетплейсу только для доставки.

Чтобы поддержать селлеров, Wildberries ввёл новые льготы для модели FBS и зафиксировал их до 31 января 2027 года. Изменения вступили в силу 7 августа. По оценке экспертов, льготы должны снизить расходы на обработку заказов и упростить работу.

Полный список льгот по FBS в 2026 и 2027 годах

Снизили комиссию за быструю отгрузку. Маркетплейс поощряет продавцов, которые быстро собирают и передают заказы в доставку, поэтому снижает им итоговую комиссию — на 5 или 3,5% в зависимости от временного интервала.

Сейчас при отгрузке до 13 часов комиссию уменьшают на 5%, при отгрузке от 13 до 42 часов — на 3,5%, а при отгрузке от 42 до 48 часов не меняют. WB может изменить временные промежутки, поэтому следите за новостями и актуальными условиями в личном кабинете.

Всем продавцам, которые переходят на FBS, я рекомендую:



1. Распределить товары по складам фулфилментов, в том числе региональным, которые отгружают заказы, и доставлять их оттуда по схеме FBS.



2. Автоматизировать работу с остатками. Подробнее об этом рассказывали в статье «Управление остатками товаров на складах Wildberries».



3. Пересчитать маржу по товарам с учётом новых подключённых схем работы. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Увеличили срок автоотмены заказов. У продавцов появилось больше времени на отгрузку товаров в сортцентры и пункты выдачи. Вместо прежних 120 часов с момента оформления заказа дают 192 часа. Если за это время магазин не передал заказ маркетплейсу, то его отменят автоматически. Но штраф, как раньше, всё равно начислят.

Снизили стоимость обработки товаров в пункте выдачи. Теперь можно сдать больше товаров по специальной цене. За обработку возьмут 10 ₽ за штуку — такая цена действует не для 100 товаров в сутки, как раньше, а для 500 товаров. За обработку всех последующих спишут 50 ₽ за штуку.

Сделали бесплатной опцию «Выходные дни для склада продавца по модели “Маркетплейс”». Она доступна в конструкторе тарифов и позволяет установить два выходных в неделю для каждого своего склада. Это значит, что в этот день вы не обрабатываете заказы — система будет автоматически пересчитывать сроки доставки для клиентов.

Если у вас уже подключена эта опция в составе пакета, то его стоимость не изменится.

Если опция подключена отдельно, комиссию за неё перестали брать с 7 августа.

Если опция влияет на получение скидки в категориях «Одежда», «Обувь», а также на товары с комиссией от 14,5%, то скидка сохранится до 13 августа включительно. После нужно будет подключить другую опцию.

Снизили стоимость автовозврата товаров в пункты выдачи. Если покупатель отказался от товара или товар был возвращён по решению Wildberries из-за брака, то с продавца списывают стоимость автовозврата в пункт выдачи. Раньше цена услуги была следующей:

первый литр — 201 ₽;

каждый следующий литр — 14 ₽.

До 31 января будет действовать льготная стоимость автовозвратов: