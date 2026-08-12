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Wildberries ввёл льготы для селлеров на FBS: полный список мер поддержки после атаки БПЛА на склады

Сейчас многие продавцы переходят на работу по FBS, чтобы остаться на плаву. Для них Wildberries ввёл меры поддержки, которые будут действовать до 31 января 2027 года.

12.08.2026
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Напомним, с 18 июля 2026 года склады Wildberries в России подвергаются атакам беспилотников. Продавцы несут серьёзные убытки, поэтому массово переходят на работу по FBS — это модель, при которой товары хранят у себя и передают маркетплейсу только для доставки.

Чтобы поддержать селлеров, Wildberries ввёл новые льготы для модели FBS и зафиксировал их до 31 января 2027 года. Изменения вступили в силу 7 августа. По оценке экспертов, льготы должны снизить расходы на обработку заказов и упростить работу. 

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Полный список льгот по FBS в 2026 и 2027 годах

Снизили комиссию за быструю отгрузку. Маркетплейс поощряет продавцов, которые быстро собирают и передают заказы в доставку, поэтому снижает им итоговую комиссию — на 5 или 3,5% в зависимости от временного интервала.

Сейчас при отгрузке до 13 часов комиссию уменьшают на 5%, при отгрузке от 13 до 42 часов — на 3,5%, а при отгрузке от 42 до 48 часов не меняют. WB может изменить временные промежутки, поэтому следите за новостями и актуальными условиями в личном кабинете.

Всем продавцам, которые переходят на FBS, я рекомендую:

1. Распределить товары по складам фулфилментов, в том числе региональным, которые отгружают заказы, и доставлять их оттуда по схеме FBS.

2. Автоматизировать работу с остатками. Подробнее об этом рассказывали в статье «Управление остатками товаров на складах Wildberries».

3. Пересчитать маржу по товарам с учётом новых подключённых схем работы.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Увеличили срок автоотмены заказов. У продавцов появилось больше времени на отгрузку товаров в сортцентры и пункты выдачи. Вместо прежних 120 часов с момента оформления заказа дают 192 часа. Если за это время магазин не передал заказ маркетплейсу, то его отменят автоматически. Но штраф, как раньше, всё равно начислят.

Снизили стоимость обработки товаров в пункте выдачи. Теперь можно сдать больше товаров по специальной цене. За обработку возьмут 10 ₽ за штуку — такая цена действует не для 100 товаров в сутки, как раньше, а для 500 товаров. За обработку всех последующих спишут 50 ₽ за штуку.

Сделали бесплатной опцию «Выходные дни для склада продавца по модели “Маркетплейс”». Она доступна в конструкторе тарифов и позволяет установить два выходных в неделю для каждого своего склада. Это значит, что в этот день вы не обрабатываете заказы — система будет автоматически пересчитывать сроки доставки для клиентов. 

  • Если у вас уже подключена эта опция в составе пакета, то его стоимость не изменится. 
  • Если опция подключена отдельно, комиссию за неё перестали брать с 7 августа.
  • Если опция влияет на получение скидки в категориях «Одежда», «Обувь», а также на товары с комиссией от 14,5%, то скидка сохранится до 13 августа включительно. После нужно будет подключить другую опцию. 

Снизили стоимость автовозврата товаров в пункты выдачи. Если покупатель отказался от товара или товар был возвращён по решению Wildberries из-за брака, то с продавца списывают стоимость автовозврата в пункт выдачи. Раньше цена услуги была следующей:

  • первый литр — 201 ₽;
  • каждый следующий литр — 14 ₽.

До 31 января будет действовать льготная стоимость автовозвратов:

  • первый литр — 25 ₽;
  • каждый следующий литр — 4 ₽.

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Wildberries ввёл льготы для селлеров после пожара на складах: меры поддержки после атаки БПЛА на склады