4-я волна маркировки безалкогольных напитков: что меняется с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года вводится поэкземплярный учёт безалкогольных напитков. Новые правила касаются соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. Учитывать нужно продукцию, произведённую с этой даты. Бизнесу придётся передавать в систему маркировки сведения по каждой единице товара.

Одновременно ужесточаются правила вывода из оборота. При продаже через кассу теперь обязательно сканировать код маркировки. Требование распространяется на напитки с кодами ТН ВЭД 2202 и 2206. Данные о каждой продаже нужно передавать в систему маркировки.

Также с 1 марта меняются правила регистрации в системе. Основание — постановление Правительства РФ №2192. В регистрации откажут, если в реестре нет уведомления о начале деятельности. Ещё одна причина — расхождения между данными в заявлении и фактическими видами деятельности.