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  4. 4-я волна маркировки безалкогольных напитков: что меняется с 1 марта 2026 года
Маркировка
Маркировка

4-я волна маркировки безалкогольных напитков: что меняется с 1 марта 2026 года

23.03.2026
364
364

Упростим работу с маркировкой

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

С 1 марта 2026 года вводится поэкземплярный учёт безалкогольных напитков. Новые правила касаются соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. Учитывать нужно продукцию, произведённую с этой даты. Бизнесу придётся передавать в систему маркировки сведения по каждой единице товара.

Одновременно ужесточаются правила вывода из оборота. При продаже через кассу теперь обязательно сканировать код маркировки. Требование распространяется на напитки с кодами ТН ВЭД 2202 и 2206. Данные о каждой продаже нужно передавать в систему маркировки.

Также с 1 марта меняются правила регистрации в системе. Основание — постановление Правительства РФ №2192. В регистрации откажут, если в реестре нет уведомления о начале деятельности. Ещё одна причина — расхождения между данными в заявлении и фактическими видами деятельности.

Компании, которые зарегистрировались раньше, тоже попадают под новые проверки. Налоговая будет сверять наличие уведомлений в реестре. Если данных нет или они не совпадают, возможны ограничения в работе с маркировкой.

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4-я волна маркировки безалкогольных напитков: поэкземплярный учёт, новые правила и штрафы — Точка Банк