ГС1 РУС для маркировки товаров: регистрация и преимущества для бизнеса

Маркировка товаров по закону обязательна для большинства категорий бизнеса. Чтобы правильно оформить коды и внести продукцию в «Честный ЗНАК», бизнесу нужно получить уникальные идентификаторы — GTIN. Код присваивает российская ассоциация GS1 РУС.

Коротко Чтобы продавать маркируемые товары, производителям и импортёрам нужно оформить членство в GS1 РУС, получить префикс предприятия и зарегистрировать товары в Национальном каталоге. Регистрация проходит онлайн через сайт GS1 РУС или личный кабинет «Честного ЗНАКА» с квалифицированной электронной подписью. После подачи заявки оплачивается взнос: стандартно — 25 000 ₽ вступительный и 15 000 ₽ ежегодно, для участников льготной госпрограммы маркировки — 3 000 ₽. После оплаты компания получает логин, пароль, GLN-номер и может создавать карточки товаров с GTIN. Эти данные автоматически передаются в «Честный ЗНАК», что позволяет заказывать коды Data Matrix и легально продавать продукцию. GS1 РУС — российская ассоциация, которая присваивает глобальные коды GTIN для обязательной маркировки в системе «Честный ЗНАК».

Что такое ГС1 РУС

«ЮНИСКАН/ГС1 РУС» — GS1 РУС — российская ассоциация, представляющая международную организацию GS1. Она разрабатывает и внедряет стандарты учёта и штрихкодирования товаров. Вступление в GS1 РУС нужно производителям и импортёрам.

Ассоциация присваивает уникальные коды GTIN (Global Trade Item Number). Эти коды нужны для работы в системе маркировки «Честный ЗНАК».

Зачем бизнесу регистрироваться в ГС1 РУС

Членство в GS1 РУС даёт право получить универсальный код GTIN. Без него нельзя создать карточки товаров в «Национальном каталоге» и заказать коды для обуви, одежды и другой маркируемой продукции.

GTIN — это глобальный номер товара в международной базе GS1. В системе «Честный ЗНАК» он является обязательной частью кода маркировки.

Членство в GS1 РУС нужно, если вы маркируете товары российского производства. Для импорта достаточно GTIN, который присвоил зарубежный производитель, — повторно регистрироваться не требуется.

Как зарегистрироваться в ГС1 РУС

Сроки и особенности процедуры

С 2025 года регистрация в GS1 обязательна для большинства производителей, импортёров и торговых компаний, которые работают с маркируемыми товарами. Без неё нельзя будет заказывать коды и создавать карточки продукции.

Зарегистрироваться в GS1 РУС можно разными способами:

Перед подачей заявки нужно настроить электронный документооборот (ЭДО). Он необходим для подписания и обмена документами.

Чтобы зарегистрироваться через сайт GS1 РУС, заполните электронную заявку и подпишите её действующей электронной подписью (УКЭП).

После подачи заявки получите счёт на оплату взноса.

Стандартный тариф — 25 000 ₽ вступительный и 15 000 ₽ ежегодно. Для участников маркировки действует льготный тариф — 3 000 ₽ вступительный и столько же ежегодный.

ВАЖНО С 3 июня 2019 года для участников госпрограммы по маркировке товаров действуют льготные условия членства в GS1 РУС. Это касается производителей и импортёров из товарных категорий, перечисленных в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-Р

В течение 4 рабочих дней после оплаты на вашу почту придёт подтверждение. Вы получите логин, пароль и сертификат участника. Датой вступления считается день поступления оплаты.

Зайдите в личный кабинет и добавьте карточки товаров через модуль «Маркировка» или готовый Excel-шаблон. Укажите основные данные: вид продукции, страну, ИНН и другие реквизиты.

Готовый GTIN и сведения о товаре автоматически передаются в «Честный ЗНАК». Это позволит оформить маркировку без лишних шагов.

Типичные ошибки при регистрации

Ошибка №1. Неверный выбор тарифа

Многие предприниматели подают заявку напрямую в GS1 РУС, а потом узнают про льготный тариф. Перейти на него после регистрации уже нельзя, поэтому приходится платить больше.

Ошибка №2. Неправильное назначение платежа

При оплате счёта обязательно указывайте точный текст назначения платежа. Если допустить ошибку, деньги вернут и процесс регистрации придётся начинать заново.

Ошибка №3. Просроченная оплата

Счёт действителен только 30 дней. Если не успеть оплатить вовремя, заявку придётся подавать повторно.

Ошибка №4. Неактуальная электронная подпись

Перед началом проверьте срок действия электронной подписи. Просроченная подпись приведёт к автоматическому отказу в регистрации.

Через систему «Честный ЗНАК»

В GS1 РУС можно зарегистрироваться, через систему «Честный ЗНАК». Для этого выполните несколько шагов:

1. Перейдите в каталог товаров

Зайдите в систему маркировки «Честный Знак». В меню выберите раздел «Национальный каталог», чтобы попасть в Каталог маркированных товаров (КМТ).

2. Откройте профиль

В правом верхнем углу нажмите на свои инициалы и выберите пункт «Профиль».

3. Заполните заявление

Перейдите на вкладку «Членство в ГС1 РУС» и оформите заявку на вступление. Подробная инструкция есть в разделе членства.

4. Получите префикс и коды

После проверки данных в профиле появится GCP-префикс вашей компании. К нему автоматически выделяется 100 кодов товаров. Вы сможете создавать карточки и генерировать коды только в личном кабинете каталога маркированных товаров (КМТ). Это значит, что вы зарегистрированы в ГС1 РУС, но ещё не полноценный член ассоциации.

Инструкция по вступлению в ассоциацию ГС1 РУС

5. Оплатите членство

После оплаты счёта на 3 000 ₽ активируется статус активного члена ГС1 РУС. С этого момента можно описывать товары и получать новые GTIN через веб-интерфейс системы. Дополнительно в системе появится новый диапазон кодов. Если нужно больше кодов, обратитесь в ГС1 РУС.

6. Настройте работу в нужной системе

По умолчанию новые коды можно генерировать только в той системе, где впервые зарегистрировались.

Если начинали в КМТ, а хотите работать и в ГС1 РУС, напишите в техподдержку КМТ. В личный кабинет добавят мастер-систему ГС1 РУС.

Если у вас уже есть активное членство в ГС1 РУС, но хотите генерировать коды и в КМТ, также обратитесь в техподдержку КМТ с запросом на добавление мастер-системы.

Так вы получите доступ ко всем возможностям обеих систем и сможете гибко управлять кодами товаров.

Напрямую через сайт ГС1 РУС

Для вступления в ассоциацию ГС1 РУС необходимо заполнить электронное заявление на официальном сайте.

Вам понадобятся:

Номер мобильного телефона или email

Реквизиты предприятия

Банковские реквизиты

Данные руководителя (ФИО)

Информация о контактном лице для связи с ГС1 РУС

Далее выполните следующие шаги:

Шаг 1. Данные заявителя

На первом этапе укажите информацию о человеке, который заполняет заявление. Обязательно впишите фамилию, имя и должность. Укажите номер мобильного телефона и email.

Чтобы продолжить работу над заявлением, подтвердите согласие на обработку персональных данных. Для этого поставьте галочку в поле «Я даю своё согласие на обработку персональных данных». Затем пройдите проверку капчи, отметив пункт «Я не робот».

После нажатия кнопки «Сохранить и продолжить» откроются кнопки для подтверждения мобильного телефона и email. Выберите каждую из них, чтобы подтвердить свои контакты.

Чтобы подтвердить номер телефона, нажмите кнопку «Подтвердить» под нужным полем. На указанный номер придёт SMS с кодом. Введите этот код в появившееся поле и снова нажмите «Подтвердить».

Если SMS с кодом не пришло, нажмите ссылку «Выслать код повторно».

Для подтверждения email нажмите кнопку «Подтвердить». Код придёт письмом на указанный адрес.

Если хотя бы один из контактов (телефон или email) уже подтверждён, после пяти неудачных попыток проверки второго контакта можно перейти к следующему шагу. Второй контакт при этом сохранится со статусом «Без подтверждения».

Шаг 2. Реквизиты предприятия

Набор полей зависит от страны регистрации компании. Для предприятий из России нужно указать: форму собственности, полное и сокращённое название, ОКВЭД2, ИНН, ОГРН, а также КПП и организационно-правовую форму. Дополнительно можно внести название на английском, товарный знак, адрес сайта, email, телефон и загрузить логотип.

Часть данных система может подставить автоматически. Для этого выполните поиск по названию, ИНН или ОГРН. Это работает только для компаний, зарегистрированных в РФ.

Если компания зарегистрирована за пределами России, укажите данные: полное и сокращённое название предприятия, ОКВЭД2 и VAT-ID. Все обязательные поля отмечены в форме.

Шаг 3. Банковские реквизиты

Укажите название банка, БИК, расчётный и корреспондентский счета. Все эти поля обязательны.

Чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь поиском банка по названию или БИК. Если система найдёт нужный банк, название, БИК и корреспондентский счёт подставятся автоматически.

Шаг 4. Адреса

Укажите три адреса: местонахождение исполнительного органа, адрес для корреспонденции и адрес производства. Каждый из них может находиться как в России, так и за её пределами.

Если предприятие расположено в России, заполните область, город, улицу и номер дома. Эти поля обязательны. Дополнительно можно указать абонентский ящик.

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь поиском в поле «Поиск: Адрес» — система автоматически подставит область, город, улицу и номер дома.

Чтобы найти нужный адрес, введите в поле поиска город, улицу и номер дома. Затем выберите подходящий вариант из выпадающего списка.

Адрес для корреспонденции заполняется так же. Если он совпадает с адресом местонахождения, выберите вариант «Да» – система скопирует данные автоматически.

Адрес производства заполняется по той же схеме. Он может совпадать с адресом местонахождения предприятия или отличаться от него.

Чтобы добавить дополнительные адреса, нажмите кнопку «Добавить» после блока с адресом производства. Если нужно удалить лишний адрес, нажмите «Удалить» напротив него.

Шаг 5. Данные о предприятии

Укажите цель вступления в ассоциацию, участие в госпроектах и профили деятельности компании. Заполните количество товаров для маркировки за год, список партнёров, а также выберите значения из справочников: GS46 «Сектор» и GPC «Сегмент». Обязательно отметьте способы реализации и основные каналы распространения продукции.

Целей вступления может быть несколько. Если ни одна не подходит, выберите пункт «Другое» и напишите свою. Количество товаров нужно указать только при цели «Получить штриховые коды для маркировки товаров».

Профилей деятельности тоже может быть несколько. Чтобы выбрать сразу несколько значений, удерживайте клавишу Ctrl или Cmd.

Товарные категории берутся из классификаторов ТН ВЭД и ОКПД2. Если не нашли подходящую категорию, выберите вариант «Ни одна из вышеперечисленных».

Раздел «Список партнёров» заполнять не обязательно. Если хотите указать партнёров, добавьте их GLN, ИНН и название компании. Можно внести несколько партнёров, нажав «Добавить», или удалить лишние записи кнопкой «Удалить».

Сектор выберите из справочника GS46. Он показывает основной вид деятельности вашей компании.

Справочник GPC — главный классификатор системы GS1. У него четыре уровня, но в заявлении нужно указать только верхний – сегмент. Посмотреть описание сегментов можно на официальном сайте.

При выборе способов реализации и каналов распространения продукции можно отметить несколько вариантов. Если подходящего варианта нет, выберите «Другое» и впишите свой.

Шаг 6. Публичные контакты

Укажите контакты, которые будут доступны клиентам и партнёрам: горячей линии, отдела сбыта, работы с клиентами и поставщиками, пресс-центра и маркетинга.

В каждом контакте можно добавить рабочий и мобильный телефоны, а также email. Чтобы изменить код телефона, нажмите на буквенный код страны и выберите нужный вариант.

В разделе «Другое» можно добавить контакты отдела или службы, которых нет в списке. В поле «Отдел» укажите название этого отдела или службы.

Шаг 7. Служебные контакты

Укажите данные руководителя предприятия, ответственного за работу с ГС1 РУС, и способ получения документов.

В разделе «Руководитель предприятия» впишите фамилию, имя, должность, рабочий телефон и email.

В разделе «Ответственный по работе с ГС1 РУС» укажите человека, который будет вести переписку с ассоциацией и отвечать на её вопросы.

Если это тот же человек, что заполняет заявление, выберите опцию «Да» в пункте «Является лицом, заполняющим анкету». Система автоматически скопирует данные с первого шага.

Если ответственный за работу с ГС1 РУС другой человек, выберите опцию «Нет» в пункте «Является лицом, заполняющим анкету» и внесите его данные вручную.

В конце укажите способ подписания и получения документов — бумажный или электронный.

Если выбираете электронный способ получения документов, нужно подключить оператора ЭДО.

При электронном способе документы передаются через операторов ЭДО. После проверки анкеты вы получите только электронный сертификат о вступлении в ассоциацию. Он придёт на email, указанный в анкете. Сертификат будет подписан электронной подписью.

Если выбрали бумажный способ, все оригиналы документов отправят на почтовый адрес предприятия, указанный во вкладке «Адреса». После отправки анкеты вы получите на email PDF-версию заявления. Оригинал заявления нужно распечатать, подписать, поставить печать и отправить в ГС1 РУС.

Когда ГС1 РУС получит оригинал заявления, на email лица, заполнившего анкету, придёт счёт на оплату вступительного взноса. После оплаты электронное заявление получит статус «Обработано».

Для бумажного способа после обработки заявления оригинал сертификата о вступлении пришлют на почтовый адрес предприятия. Цифровая версия сертификата с электронной подписью при этом тоже поступит на email лица, заполнившего анкету, и ответственного за работу с ГС1 РУС.

После того как вы заполните все шаги, появится страница с подтверждением. На ней будет сообщение об успешной отправке заявления. Это значит, что анкета принята в работу.

Проверка заявления занимает до 2 рабочих дней. По истечении срока на email ответственного придёт сертификат о вступлении и инструкции по работе с сервисами ассоциации.

Через специализированные компании

Многие компании предлагают регистрацию под ключ. Стоимость варьируется от 1 000 до 5 000 ₽, помимо обязательного взноса.

Плюс такого варианта — вам не нужно разбираться в деталях самостоятельно. Минус — дополнительные траты и зависимость от сторонней компании.

Документы для регистрации через специализированную компанию

Для юридических лиц

Для регистрации понадобятся:

Квалифицированная электронная подпись руководителя

Выписка из ЕГРЮЛ не старше 3 месяцев

Устав организации

Документы о назначении руководителя

Справка о постановке на налоговый учёт

Для ИП

Для регистрации индивидуальному предпринимателю понадобятся:

Квалифицированная электронная подпись (УКЭП)

Выписка из ЕГРИП

Скан основных страниц паспорта

Справка о постановке на налоговый учёт

Услуги и стандарты ГС1

Штрихкоды GS1 и их применение

Штрихкод создаётся из чередования тёмных и светлых полос. Сканер считывает отражённый свет и передаёт данные в программу. Она сверяет код с базой GS1 и определяет товар, производителя, срок годности и партию.

Под штрихкодом есть цифры — элементная строка. Её вводят вручную, если сканер не сработал. Каждая группа данных начинается с идентификатора применения (AI). Например, AI (01) — это глобальный номер товара (GTIN).

GTIN — уникальный номер для быстрой идентификации товара в цепочке поставок. Для определения компании и её адреса используется глобальный номер места нахождения (GLN). Он нужен для электронного документооборота и международной торговли.

Чтобы создавать собственные штрихкоды, компании нужен префикс предприятия от GS1 РУС. Он станет основой всех кодов. Тип кода выбирают по задаче: для касс подойдут EAN или UPC, для сроков годности или серийных номеров — GS1-128, GS1 DataBar или DataMatrix.

Штрихкод печатают тёмным цветом на светлом фоне, чаще всего чёрным. Разноцветные полосы недопустимы. Красный луч сканера плохо видит оранжевые и розовые оттенки.

Этикетку разрабатывают с учётом стандартов GS1. Для EAN и UPC нельзя уменьшать высоту кода, масштаб — от 80 до 200%. Цифры под кодом набирают чётким шрифтом, пробелы и скобки ставят только для удобства чтения.

Печатать штрихкоды можно в типографии или на собственных принтерах. Качество лучше проверять верификатором, чтобы код читался в любых условиях.

Стандарты идентификации и маркировки

Системы идентификации

Товар можно идентифицировать с помощью специальных знаков, которые наносят на упаковку, этикетку или сам продукт. Это могут быть штрихкоды, QR-коды или RFID-метки (чипы). Все они содержат уникальные данные о товаре, которые считываются сканерами или радиочастотным оборудованием.

Такие средства позволяют отслеживать движение продукции на каждом этапе — от завода до магазина. Они помогают бороться с контрафактом и гарантируют подлинность товаров.

Маркировка для потребителей

На этикетке обязательно указывают название продукта, страну и адрес производителя или продавца. Для одежды и обуви нужен размер, для других товаров — состав.

Данные на маркировке должны совпадать с информацией, зашифрованной в штрихкодах, QR-кодах или RFID-метках, а также в сопроводительных документах. Это гарантирует подлинность продукта.

Зачем это нужно бизнесу и покупателям