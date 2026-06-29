Как маркировать товары лёгкой промышленности в системе «Честный ЗНАК»

Отсутствие кодов маркировки или ошибки при их передаче в систему «Честный ЗНАК» приводят к штрафам и конфискации продукции. По этой причине бизнесу необходимо правильно настроить каждый этап работы от получения кодов до их вывода из оборота на кассе. Точка Банк разберёт, как устроена маркировка легпрома и как организовать процессы без нарушений.

Коротко Маркировка товаров лёгкой промышленности — это государственная система прослеживаемости текстильной продукции, которая позволяет снизить долю контрафакта на рынке. Все сведения об этапах движения изделий передаются в ГИС МТ «Честный ЗНАК» через электронный документооборот. Чтобы начать работу, нужно оформить усиленную электронную подпись, зарегистрироваться в системе мониторинга, описать товары и заказать коды Дата Матрикс (Data Matrix). Для розничных продаж требуется обновление прошивки онлайн‑касс и подключение сканеров. Сроки маркировки остатков зависят от конкретной волны расширения перечня товаров.

Как маркировать товары лёгкой промышленности

Обязательная маркировка товаров лёгкой промышленности включает несколько последовательных этапов. Сначала участник оборота описывает продукцию в Национальном каталоге и запрашивает коды идентификации Дата Матрикс (Data Matrix). Для их получения важно заранее пополнить баланс в системе, так как на лицевом счёте должно быть достаточно средств для оплаты услуги. Полученные уникальные штрихкоды распечатывают на термотрансферном принтере и наносят на ярлыки, бирки или потребительскую упаковку изделий. После этого информацию о вводе текстильной продукции в оборот направляют в государственную систему мониторинга. Любые дальнейшие переходы прав собственности между контрагентами фиксируют через электронные универсальные передаточные документы (УПД).

Как подключиться к «Честному ЗНАКУ» для маркировки товаров лёгкой промышленности

Для подключения к системе «Честный ЗНАК» производителям и продавцам товаров лёгкой промышленности необходимо пройти несколько обязательных этапов подготовки.

Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) на руководителя компании или ИП. Установить специализированное ПО — средство криптографической защиты информации (СКЗИ) и настроить веб-браузер с поддержкой российских сертификатов безопасности. Актуальные технические требования и инструкции по настройке ПК доступны в разделе «Помощь» на портале «Честный ЗНАК». Выбрать оператора электронного документооборота (ЭДО) и заключить с ним договор. Настроить рабочее место. Пройти регистрацию на официальном сайте ГИС МТ «Честный ЗНАК». В личном кабинете заполнить профиль участника, указать типы товаров. Привязать ID действующего аккаунта ЭДО для интеграции систем.

Какие товары лёгкой промышленности подлежат маркировке

Перечень продукции регулярно расширяется и формируется поэтапно. В 2026 году под контроль попадают многие категории текстиля и одежды.

Товары лёгкой промышленности, подлежащие маркировке

Товарная группа (согласно постановлению №2129) Коды ТН ВЭД ЕАЭС Коды ОКПД-2 Срок введения Предметы одежды из натуральной или композиционной кожи 4203 10 000 14.11.10 01.01.2021 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки мужские / для мальчиков (текстильные) 6201 14.13.21 01.01.2021 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки женские / для девочек (текстильные) 6202 14.13.31 01.01.2021 Блузки, блузы и блузоны трикотажные женские / для девочек 6106 14.14.13 01.01.2021 Постельное, столовое, туалетное и кухонное бельё 6302 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 01.01.2021 Рубашки трикотажные мужские / для мальчиков 6105 14.14.11 01.04.2024 Предметы одежды из искусственного меха 4304 00 000 0 13.91.19 01.04.2024 Одежда из фетра, нетканых материалов, с пропиткой / покрытием (верхняя одежда) 6210, 6113 00 14.19.32 01.04.2024 Пальто, куртки, плащи, анораки, ветровки трикотажные мужские / для мальчиков 6101 14.13.11 01.04.2024 Пальто, куртки, плащи, анораки, ветровки трикотажные женские / для девочек 6102 14.13.13 01.04.2024 Рубашки мужские / для мальчиков (текстильные) 6205 14.14.21 01.04.2024 Блузки, блузы и блузоны женские / для девочек (текстильные) 6206 14.14.23 01.04.2024 Костюмы спортивные и лыжные, одежда прочая 6211 14.12.30.110, 14.12.30.120, 14.12.30.130, 14.12.30.140, 14.19.22.110, 14.19.22.120, 14.19.22.190 01.04.2024 Костюмы, пиджаки, брюки, шорты трикотажные мужские / для мальчиков 6103 14.13.12 01.04.2024 Костюмы, жакеты, платья, юбки, брюки трикотажные женские / для девочек 6104 14.13.14 01.04.2024 Костюмы, пиджаки, брюки, шорты (текстильные) мужские / для мальчиков 6203 14.13.22, 14.13.23, 14.13.24, 14.12.11, 14.12.12 01.04.2024 Костюмы, жакеты, платья, юбки, брюки (текстильные) женские / для девочек 6204 14.12.21, 14.12.22, 14.13.32, 14.13.33, 14.13.34, 14.13.35 01.04.2024 Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные 6110 14.39.10 01.04.2024 Костюмы спортивные, лыжные трикотажные (кроме купальных) 6112 11, 6112 12, 6112 19, 6112 20 14.19.12.110, 14.19.12.120 01.04.2024 Шали, шарфы, кашне, галстуки, шейные платки 6214, 6215 14.19.23.120, 14.19.23.130 01.04.2024 Майки, кальсоны, трусы, пижамы, халаты мужские / для мальчиков 6107, 6207 14.14.12, 14.14.22 01.03.2025 Майки, комбинации, трусы, панталоны, пижамы, халаты женские / для девочек 6108, 6208 14.14.14, 14.14.24 01.03.2025 Майки, фуфайки, нижние рубашки трикотажные 6109 14.14.30 01.03.2025 Детская одежда и принадлежности к детской одежде 6111, 6209 14.19.11, 14.19.21 01.03.2025 Купальные костюмы 6112 31, 6112 39, 6112 41, 6112 49, 6211 11, 6211 12 14.19.12.130, 14.19.22.130 01.03.2025 Чулочно-носочные изделия (колготы, чулки, носки, компрессионные) 6115 14.31.10 01.03.2025 Перчатки, рукавицы и митенки 4203 21, 4203 29, 6116, 6216 00 14.19.13, 14.19.23.140, 14.19.31.110, 14.19.31.120, 32.30.15 (частично) 01.03.2025 Предметы одежды готовые прочие (трикотажные и нетрикотажные) 6114, 6117 10, 6117 80, 6217 10 14.19.12.190, 14.19.19.111, 14.19.19.119, 14.19.23.190 01.03.2 Галстуки, галстуки-бабочки, шейные платки 6213, 6117 80 800 1 14.19.19.112 01.03.2025 Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки 6212 14.14.25 01.03.2025 Гетры, гамаши и аналогичные изделия 6406 90 900 0 15.20.40.130 01.03.2025 Шляпы и прочие головные уборы 6504 00, 6505 00, 6506 99 14.19.42, 14.19.43 (кроме 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180) 01.03.2025 Жилеты и пояса спасательные новые 6307 20 000 0 13.92.29.130, 13.92.29.140 01.03.2026 Пояса, ремни, портупеи и прочие принадлежности из кожи 4203 30, 4203 40 14.19.31.130, 14.19.31.190 01.03.2026 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные (в т.ч. огнестойкие) 3926 20, 4015 (кроме 4015 90), 4203 21, 4203 29, 6211 32 100 0, 6211 33 100 0, 6211 42 100 0, 6211 43 100 0, 6116, 6216 00 22.19.60.110, 22.29.10.120, 32.99.11.140 01.03.2026 Одежда производственная и профессиональная прочая (не включённая в другие группировки) 6103, 6104, 6203, 6204, 6211 32 100 0, 6211 33 100 0, 6211 39 000 0, 6211 42 100 0, 6211 43 100 0* 14.12.30.190 01.03.2026 Одежда производственная и профессиональная защитная огнестойкая 6203 23 100 0, 6203 22 100 0, 6204 23 100 0, 6211 33 100 0, 6211 33 900 0, 6211 39 000 0, 6211 43 100 0* 32.99.11.140 01.03.2026 Защитные головные уборы 6506 10 32.99.11.160, 32.99.11.170, 32.99.11.180, 32.99.11.190 01.03.2026

Полный список товаров лёгкой промышленности, подлежащих маркировке, и правила контроля за оборотом этой категории закреплены в постановлении Правительства РФ от 31.12.2019 №1956. Для точного определения необходимости маркировки коды продукции сверяют с классификаторами ОКПД‑2 и ТН ВЭД ЕАЭС.

Кто должен маркировать товары лёгкой промышленности

Обязанность по первичному нанесению средств идентификации зависит от происхождения продукции. Российские фабрики наносят коды маркировки лёгкой промышленности на одежду до её отгрузки со складов производства. При импорте из стран, не входящих в ЕАЭС, продукцию размечают до прохождения таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления.

При закупке текстиля в государствах ЕАЭС действует упрощённый порядок. Ввозить товар в Россию можно без защитных знаков. При этом нанести коды на таможенном складе и ввести одежду в оборот необходимо строго до её выпуска в обращение.

Розничные магазины берут на себя эту процедуру только в одном случае — при возврате одежды покупателями. Такое происходит, если код Дата Матрикс (Data Matrix) на ярлыке, упаковке, бирке или этикетке был утерян либо повреждён.

Как заказать коды маркировки для товаров лёгкой промышленности

Заказ цифровых знаков происходит через личный кабинет системы «Честный ЗНАК». Для этого предприятие регистрирует продукцию в Национальном каталоге, указывая состав ткани, модель, цвет и размер. Карточки создают на основе международных кодов GTIN, которые предварительно запрашивают через интеграцию с ассоциацией «ГС1 РУС».

Затем в Станции управления заказами (СУЗ) оформляют заявку на выпуск Дата Матрикс (Data Matrix). Каждый код предоставляется на платной основе. Нужная сумма резервируется на балансе в момент отправки заявки, а списание с лицевого счёта участника происходит сразу по факту генерации. Выпуск одной марки стоит 50 копеек без учёта НДС. Стоимость с учётом НДС составляет 60 копеек.

Маркировка остатков товаров лёгкой промышленности

Для нераспроданных запасов предусмотрены особые переходные периоды. Торговля остатками одежды и текстиля, включая кожаные куртки, блузки, пальто, бельё, без кодов маркировки полностью запрещена. Для четвёртой волны маркировки лёгкой промышленности — спецодежды, производственных защитных костюмов и средств индивидуальной защиты розничные продажи без кодов допускаются по 31 июля 2026 года.

Хранение такой немаркированной продукции на складах разрешено по 30 ноября 2026 года. До этой даты собственники обязаны описать данные товары в системе, заказать штрихкоды Дата Матрикс (Data Matrix) и ввести их в оборот. С 1 декабря 2026 года любой оборот спецодежды без средств идентификации станет незаконным.

Основным нормативным документом является постановление Правительства РФ от 31.12.2019 №1956, которое утвердило правила маркировки товаров лёгкой промышленности средствами идентификации. В этот регламент регулярно вносятся изменения для расширения перечня подконтрольной продукции.

В частности, порядок работы с новыми группами одежды и средствами индивидуальной защиты определён изменениями, которые внесены постановлением Правительства РФ от 25.12.2025 №2129. Все участники рынка обязаны соблюдать установленные сроки и правила передачи сведений, утверждённые данными нормативными актами.

Электронный документооборот при маркировке товаров лёгкой промышленности

Передача сведений о движении маркированной одежды между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями возможна только через ЭДО. Продавец формирует УПД, в котором прописываются коды Дата Матрикс (Data Matrix) каждой единицы товара. Покупатель проверяет продукцию и подписывает документ электронной подписью. Оператор ЭДО автоматически отправляет эти данные в «Честный ЗНАК», после чего товары переходят на баланс нового собственника. Работа без электронных документов при любых b2b-сделках и поставках товара от дистрибьюторов в розницу не допускается.

Для автоматизации этих процессов Точка Банк предлагает готовое решение. Сервис ЭДО от Точка Банк позволяет обмениваться УПД с контрагентами без ошибок. Система автоматически проверяет корректность кодов Дата Матрикс (Data Matrix) перед отправкой документов, что исключает риск получения штрафов от контролирующих органов. Сервис интегрирован с государственными системами прослеживаемости, ускоряет приёмку партий одежды и помогает вести учёт текстиля в строгом соответствии с действующим законодательством.

Экспертное мнение Маркировка товаров лёгкой промышленности требует точности на каждом этапе — от заказа кодов до передачи данных в «Честный ЗНАК». На практике большинство ошибок связано не с самой маркировкой, а с оформлением и обменом документами между участниками оборота. Поэтому бизнесу важно заранее настроить электронный документооборот и автоматизировать работу с УПД. Сервис ЭДО от Точка Банк помогает обмениваться документами с контрагентами, проверять коды маркировки в УПД и автоматически передавать сведения в «Честный ЗНАК». Это снижает риск ошибок, ускоряет приёмку товаров и помогает соблюдать требования законодательства.

Дарья Жуковская Эксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Оборудование для маркировки товаров лёгкой промышленности

Для корректной работы торговой точки или склада требуется обновить техническое оснащение.

В комплект оборудования входят следующие позиции:

2D-сканер штрихкодов с поддержкой считывания кодов Дата Матрикс (Data Matrix) на кассе и складе.

Термотрансферный принтер этикеток для печати бирок с высокой стойкостью к истиранию.

Онлайн-касса с обновлённым программным обеспечением для поддержки разрешительного режима.

Терминал сбора данных для быстрого проведения инвентаризации и приёмки крупных партий.

Частые ошибки при маркировке товаров лёгкой промышленности

В процессе работы предприниматели допускают нарушения технологического цикла. Основные из них:

Повторное использование кода маркировки — один и тот же код идентификации наносят на разные единицы одежды, что запрещено правилами системы.

Некорректное нанесение этикетки — из-за замятия или выцветания кода Дата Матрикс (Data Matrix) сканер на кассе не может его распознать.

Несвоевременное списание кодов — при продажах через маркетплейсы коды вовремя не выводятся из оборота.

Задержка отчётов о вводе продукции в оборот — информация передаётся в систему позже установленных сроков.

Как избежать ошибок при маркировке товаров лёгкой промышленности

Чтобы минимизировать риски при работе с маркировкой, достаточно соблюдать несколько простых правил:

автоматизировать складские и торговые процессы;

регулярно проверять читаемость этикеток мобильным приложением или ручным сканером;

обучить персонал правилам работы с разрешительным режимом на кассе;

использовать качественные расходные материалы для принтеров — это предотвращает истирание кодов Дата Матрикс (Data Matrix) при транспортировке;

синхронизировать учётную систему с личным кабинетом «Честного ЗНАКА» для контроля статуса каждого изделия в реальном времени.

Штрафы за нарушение правил маркировки товаров лёгкой промышленности

За несоблюдение правил работы с маркировкой предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ (статьи 15.12 и 15.12.1), а при крупных размерах нарушений — уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ. Контролирующие органы вправе изъять всю партию товара без компенсации стоимости.

Ответственность за нарушения: