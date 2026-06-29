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Маркировка
Маркировка

Как маркировать товары лёгкой промышленности в системе «Честный ЗНАК»

Маркировка товаров лёгкой промышленности — это нанесение специального цифрового кода на одежду и текстиль для контроля их оборота от производителя до покупателя. Процедура обязательна для большинства участников рынка, включая изготовителей, импортёров и розничные магазины.

29.06.2026
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Оглавление

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Отсутствие кодов маркировки или ошибки при их передаче в систему «Честный ЗНАК» приводят к штрафам и конфискации продукции. По этой причине бизнесу необходимо правильно настроить каждый этап работы от получения кодов до их вывода из оборота на кассе. Точка Банк разберёт, как устроена маркировка легпрома и как организовать процессы без нарушений. 

Коротко
Маркировка товаров лёгкой промышленности — это государственная система прослеживаемости текстильной продукции, которая позволяет снизить долю контрафакта на рынке. Все сведения об этапах движения изделий передаются в ГИС МТ «Честный ЗНАК» через электронный документооборот. Чтобы начать работу, нужно оформить усиленную электронную подпись, зарегистрироваться в системе мониторинга, описать товары и заказать коды Дата Матрикс (Data Matrix). Для розничных продаж требуется обновление прошивки онлайн‑касс и подключение сканеров. Сроки маркировки остатков зависят от конкретной волны расширения перечня товаров.

Как маркировать товары лёгкой промышленности

Обязательная маркировка товаров лёгкой промышленности включает несколько последовательных этапов. Сначала участник оборота описывает продукцию в Национальном каталоге и запрашивает коды идентификации Дата Матрикс (Data Matrix). Для их получения важно заранее пополнить баланс в системе, так как на лицевом счёте должно быть достаточно средств для оплаты услуги. Полученные уникальные штрихкоды распечатывают на термотрансферном принтере и наносят на ярлыки, бирки или потребительскую упаковку изделий. После этого информацию о вводе текстильной продукции в оборот направляют в государственную систему мониторинга. Любые дальнейшие переходы прав собственности между контрагентами фиксируют через электронные универсальные передаточные документы (УПД).

Как подключиться к «Честному ЗНАКУ» для маркировки товаров лёгкой промышленности

Для подключения к системе «Честный ЗНАК» производителям и продавцам товаров лёгкой промышленности необходимо пройти несколько обязательных этапов подготовки.

  1. Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) на руководителя компании или ИП.
  2. Установить специализированное ПО — средство криптографической защиты информации (СКЗИ) и настроить веб-браузер с поддержкой российских сертификатов безопасности. Актуальные технические требования и инструкции по настройке ПК доступны в разделе «Помощь» на портале «Честный ЗНАК». 
  3. Выбрать оператора электронного документооборота (ЭДО) и заключить с ним договор.
  4. Настроить рабочее место.
  5. Пройти регистрацию на официальном сайте ГИС МТ «Честный ЗНАК».
  6. В личном кабинете заполнить профиль участника, указать типы товаров.
  7. Привязать ID действующего аккаунта ЭДО для интеграции систем.

Какие товары лёгкой промышленности подлежат маркировке

Перечень продукции регулярно расширяется и формируется поэтапно. В 2026 году под контроль попадают многие категории текстиля и одежды.

Товары лёгкой промышленности, подлежащие маркировке

Товарная группа (согласно постановлению №2129)Коды ТН ВЭД ЕАЭСКоды ОКПД-2Срок введения
Предметы одежды из натуральной или композиционной кожи4203 10 00014.11.1001.01.2021
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки мужские / для мальчиков (текстильные)620114.13.2101.01.2021
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки женские / для девочек (текстильные)620214.13.3101.01.2021
Блузки, блузы и блузоны трикотажные женские / для девочек610614.14.1301.01.2021
Постельное, столовое, туалетное и кухонное бельё630213.92.12, 13.92.13, 13.92.1401.01.2021
Рубашки трикотажные мужские / для мальчиков610514.14.1101.04.2024
Предметы одежды из искусственного меха4304 00 000 013.91.1901.04.2024
Одежда из фетра, нетканых материалов, с пропиткой / покрытием (верхняя одежда)6210, 6113 0014.19.3201.04.2024
Пальто, куртки, плащи, анораки, ветровки трикотажные мужские / для мальчиков610114.13.1101.04.2024
Пальто, куртки, плащи, анораки, ветровки трикотажные женские / для девочек610214.13.1301.04.2024
Рубашки мужские / для мальчиков (текстильные)620514.14.2101.04.2024
Блузки, блузы и блузоны женские / для девочек (текстильные)620614.14.2301.04.2024
Костюмы спортивные и лыжные, одежда прочая621114.12.30.110, 14.12.30.120, 14.12.30.130, 14.12.30.140, 14.19.22.110, 14.19.22.120, 14.19.22.19001.04.2024
Костюмы, пиджаки, брюки, шорты трикотажные мужские / для мальчиков610314.13.1201.04.2024
Костюмы, жакеты, платья, юбки, брюки трикотажные женские / для девочек610414.13.1401.04.2024
Костюмы, пиджаки, брюки, шорты (текстильные) мужские / для мальчиков620314.13.22, 14.13.23, 14.13.24, 14.12.11, 14.12.1201.04.2024
Костюмы, жакеты, платья, юбки, брюки (текстильные) женские / для девочек620414.12.21, 14.12.22, 14.13.32, 14.13.33, 14.13.34, 14.13.3501.04.2024
Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные611014.39.1001.04.2024
Костюмы спортивные, лыжные трикотажные (кроме купальных)6112 11, 6112 12, 6112 19, 6112 2014.19.12.110, 14.19.12.12001.04.2024
Шали, шарфы, кашне, галстуки, шейные платки6214, 621514.19.23.120, 14.19.23.13001.04.2024
Майки, кальсоны, трусы, пижамы, халаты мужские / для мальчиков6107, 620714.14.12, 14.14.2201.03.2025
Майки, комбинации, трусы, панталоны, пижамы, халаты женские / для девочек6108, 620814.14.14, 14.14.2401.03.2025
Майки, фуфайки, нижние рубашки трикотажные610914.14.3001.03.2025
Детская одежда и принадлежности к детской одежде6111, 620914.19.11, 14.19.2101.03.2025
Купальные костюмы6112 31, 6112 39, 6112 41, 6112 49, 6211 11, 6211 1214.19.12.130, 14.19.22.13001.03.2025
Чулочно-носочные изделия (колготы, чулки, носки, компрессионные)611514.31.1001.03.2025
Перчатки, рукавицы и митенки4203 21, 4203 29, 6116, 6216 0014.19.13, 14.19.23.140, 14.19.31.110, 14.19.31.120, 32.30.15 (частично)01.03.2025
Предметы одежды готовые прочие (трикотажные и нетрикотажные)6114, 6117 10, 6117 80, 6217 1014.19.12.190, 14.19.19.111, 14.19.19.119, 14.19.23.19001.03.2
Галстуки, галстуки-бабочки, шейные платки6213, 6117 80 800 114.19.19.11201.03.2025
Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки621214.14.2501.03.2025
Гетры, гамаши и аналогичные изделия6406 90 900 015.20.40.13001.03.2025
Шляпы и прочие головные уборы6504 00, 6505 00, 6506 9914.19.42, 14.19.43 (кроме 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180)01.03.2025
Жилеты и пояса спасательные новые6307 20 000 013.92.29.130, 13.92.29.14001.03.2026
Пояса, ремни, портупеи и прочие принадлежности из кожи4203 30, 4203 4014.19.31.130, 14.19.31.19001.03.2026
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные (в т.ч. огнестойкие)3926 20, 4015 (кроме 4015 90), 4203 21, 4203 29, 6211 32 100 0, 6211 33 100 0, 6211 42 100 0, 6211 43 100 0, 6116, 6216 0022.19.60.110, 22.29.10.120, 32.99.11.14001.03.2026
Одежда производственная и профессиональная прочая (не включённая в другие группировки)6103, 6104, 6203, 6204, 6211 32 100 0, 6211 33 100 0, 6211 39 000 0, 6211 42 100 0, 6211 43 100 0*14.12.30.19001.03.2026
Одежда производственная и профессиональная защитная огнестойкая6203 23 100 0, 6203 22 100 0, 6204 23 100 0, 6211 33 100 0, 6211 33 900 0, 6211 39 000 0, 6211 43 100 0*32.99.11.14001.03.2026
Защитные головные уборы6506 1032.99.11.160, 32.99.11.170, 32.99.11.180, 32.99.11.19001.03.2026

Полный список товаров лёгкой промышленности, подлежащих маркировке, и правила контроля за оборотом этой категории закреплены в постановлении Правительства РФ от 31.12.2019 №1956. Для точного определения необходимости маркировки коды продукции сверяют с классификаторами ОКПД‑2 и ТН ВЭД ЕАЭС.

Кто должен маркировать товары лёгкой промышленности

Обязанность по первичному нанесению средств идентификации зависит от происхождения продукции. Российские фабрики наносят коды маркировки лёгкой промышленности на одежду до её отгрузки со складов производства. При импорте из стран, не входящих в ЕАЭС, продукцию размечают до прохождения таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления. 

При закупке текстиля в государствах ЕАЭС действует упрощённый порядок. Ввозить товар в Россию можно без защитных знаков. При этом нанести коды на таможенном складе и ввести одежду в оборот необходимо строго до её выпуска в обращение.

Розничные магазины берут на себя эту процедуру только в одном случае — при возврате одежды покупателями. Такое происходит, если код Дата Матрикс (Data Matrix) на ярлыке, упаковке, бирке или этикетке был утерян либо повреждён.

Упростим работу с маркировкой
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Как заказать коды маркировки для товаров лёгкой промышленности

Заказ цифровых знаков происходит через личный кабинет системы «Честный ЗНАК». Для этого предприятие регистрирует продукцию в Национальном каталоге, указывая состав ткани, модель, цвет и размер. Карточки создают на основе международных кодов GTIN, которые предварительно запрашивают через интеграцию с ассоциацией «ГС1 РУС». 

Затем в Станции управления заказами (СУЗ) оформляют заявку на выпуск Дата Матрикс (Data Matrix). Каждый код предоставляется на платной основе. Нужная сумма резервируется на балансе в момент отправки заявки, а списание с лицевого счёта участника происходит сразу по факту генерации. Выпуск одной марки стоит 50 копеек без учёта НДС. Стоимость с учётом НДС составляет 60 копеек.

Маркировка остатков товаров лёгкой промышленности

Для нераспроданных запасов предусмотрены особые переходные периоды. Торговля остатками одежды и текстиля, включая кожаные куртки, блузки, пальто, бельё, без кодов маркировки полностью запрещена. Для четвёртой волны маркировки лёгкой промышленности — спецодежды, производственных защитных костюмов и средств индивидуальной защиты розничные продажи без кодов допускаются по 31 июля 2026 года. 

Хранение такой немаркированной продукции на складах разрешено по 30 ноября 2026 года. До этой даты собственники обязаны описать данные товары в системе, заказать штрихкоды Дата Матрикс (Data Matrix) и ввести их в оборот. С 1 декабря 2026 года любой оборот спецодежды без средств идентификации станет незаконным.

Законодательство и постановления по маркировке товаров лёгкой промышленности

Основным нормативным документом является постановление Правительства РФ от 31.12.2019 №1956, которое утвердило правила маркировки товаров лёгкой промышленности средствами идентификации. В этот регламент регулярно вносятся изменения для расширения перечня подконтрольной продукции. 

В частности, порядок работы с новыми группами одежды и средствами индивидуальной защиты определён изменениями, которые внесены постановлением Правительства РФ от 25.12.2025 №2129. Все участники рынка обязаны соблюдать установленные сроки и правила передачи сведений, утверждённые данными нормативными актами.

Электронный документооборот при маркировке товаров лёгкой промышленности

Передача сведений о движении маркированной одежды между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями возможна только через ЭДО. Продавец формирует УПД, в котором прописываются коды Дата Матрикс (Data Matrix) каждой единицы товара. Покупатель проверяет продукцию и подписывает документ электронной подписью. Оператор ЭДО автоматически отправляет эти данные в «Честный ЗНАК», после чего товары переходят на баланс нового собственника. Работа без электронных документов при любых b2b-сделках и поставках товара от дистрибьюторов в розницу не допускается.

Для автоматизации этих процессов Точка Банк предлагает готовое решение. Сервис ЭДО от Точка Банк позволяет обмениваться УПД с контрагентами без ошибок. Система автоматически проверяет корректность кодов Дата Матрикс (Data Matrix) перед отправкой документов, что исключает риск получения штрафов от контролирующих органов. Сервис интегрирован с государственными системами прослеживаемости, ускоряет приёмку партий одежды и помогает вести учёт текстиля в строгом соответствии с действующим законодательством.

Экспертное мнение

Маркировка товаров лёгкой промышленности требует точности на каждом этапе — от заказа кодов до передачи данных в «Честный ЗНАК». На практике большинство ошибок связано не с самой маркировкой, а с оформлением и обменом документами между участниками оборота. Поэтому бизнесу важно заранее настроить электронный документооборот и автоматизировать работу с УПД. Сервис ЭДО от Точка Банк помогает обмениваться документами с контрагентами, проверять коды маркировки в УПД и автоматически передавать сведения в «Честный ЗНАК». Это снижает риск ошибок, ускоряет приёмку товаров и помогает соблюдать требования законодательства.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Оборудование для маркировки товаров лёгкой промышленности

Для корректной работы торговой точки или склада требуется обновить техническое оснащение.

В комплект оборудования входят следующие позиции:

  • 2D-сканер штрихкодов с поддержкой считывания кодов Дата Матрикс (Data Matrix) на кассе и складе.
  • Термотрансферный принтер этикеток для печати бирок с высокой стойкостью к истиранию.
  • Онлайн-касса с обновлённым программным обеспечением для поддержки разрешительного режима.
  • Терминал сбора данных для быстрого проведения инвентаризации и приёмки крупных партий. 

Частые ошибки при маркировке товаров лёгкой промышленности

В процессе работы предприниматели допускают нарушения технологического цикла. Основные из них:

  • Повторное использование кода маркировки — один и тот же код идентификации наносят на разные единицы одежды, что запрещено правилами системы.
  • Некорректное нанесение этикетки — из-за замятия или выцветания кода Дата Матрикс (Data Matrix) сканер на кассе не может его распознать.
  • Несвоевременное списание кодов — при продажах через маркетплейсы коды вовремя не выводятся из оборота.
  • Задержка отчётов о вводе продукции в оборот — информация передаётся в систему позже установленных сроков.
Минимизируем ошибки в работе с маркировкой
Система сама проверит коды маркировки в УПД, спишет товары с вашего баланса и передаст данные в «Честный ЗНАК»

Как избежать ошибок при маркировке товаров лёгкой промышленности

Чтобы минимизировать риски при работе с маркировкой, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  • автоматизировать складские и торговые процессы;
  • регулярно проверять читаемость этикеток мобильным приложением или ручным сканером;
  • обучить персонал правилам работы с разрешительным режимом на кассе;
  • использовать качественные расходные материалы для принтеров — это предотвращает истирание кодов Дата Матрикс (Data Matrix) при транспортировке;
  • синхронизировать учётную систему с личным кабинетом «Честного ЗНАКА» для контроля статуса каждого изделия в реальном времени.

Штрафы за нарушение правил маркировки товаров лёгкой промышленности

За несоблюдение правил работы с маркировкой предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ (статьи 15.12 и 15.12.1), а при крупных размерах нарушений — уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ. Контролирующие органы вправе изъять всю партию товара без компенсации стоимости.

Ответственность за нарушения:

  • Производство одежды без кодов идентификации (часть 1 статьи 15.12 КоАП РФ): от 5 000 до 10 000 ₽ для должностных лиц, от 50 000 до 100 000 ₽ для юрлиц.
  • Продажа, перевозка или хранение немаркированного текстиля (часть 2 статьи 15.12 КоАП РФ): от 5 000 до 10 000 ₽ для сотрудников, от 50 000 до 300 000 ₽ для юридических лиц.
  • Нарушение порядка передачи данных или отправка недостоверных сведений в систему (статья 15.12.1 КоАП РФ): от 1 000 до 10 000 ₽ для должностных лиц, от 50 000 до 100 000 ₽ для организаций.

Вопросы по теме

Нужно ли маркировать одежду собственного производства?

Да, российские производители обязаны самостоятельно описывать товары в Национальном каталоге. Также нужно заказывать коды Дата Матрикс (Data Matrix) и наносить их на продукцию. Ввести товар в оборот необходимо до отгрузки со склада фабрики.

Можно ли продавать остатки без маркировки?

Торговля немаркированными остатками текстиля прошлых этапов полностью запрещена. Для новой категории — спецодежды и средств индивидуальной защиты — действует переходный период. Розничная продажа без защитных кодов разрешена только до 31 июля 2026 года.

Как проверить, подлежит ли товар маркировке?

Для проверки необходимо сопоставить коды ОКПД‑2 и ТН ВЭД ЕАЭС конкретного изделия с официальным перечнем. Этот перечень утверждён постановлением Правительства РФ №1956. При этом важно учитывать последние изменения в законодательстве.

Что делать, если код маркировки повреждён?

Средство идентификации может замяться, выцвести или стереться. В таком случае сканер на кассе не распознаёт код. Товар признаётся немаркированным и изымается из торгового зала. После этого его необходимо направить на перемаркировку.

Можно ли перемаркировать товар?

Да, перемаркировка разрешена. Она обязательна, если первоначальный код Дата Матрикс (Data Matrix) утрачен, повреждён потребителем при возврате товара или содержит критические ошибки в описании характеристик товара.

Кто отвечает за маркировку импортной одежды?

Обязанность по нанесению кодов лежит на импортёре. Он заказывает их в системе «Честный ЗНАК». При ввозе из третьих стран коды нужно нанести до прохождения таможни. При ввозе из стран ЕАЭС — до выпуска товара в оборот.

Обязательно ли подключать ЭДО для легпрома?

Да, использование электронного документооборота строго обязательно для всех участников рынка. Передача прав собственности на маркированную продукцию между юридическими лицами и предпринимателями происходит через универсальные передаточные документы (УПД).

Можно ли работать без GTIN?

Нет, получение глобального идентификатора торговой единицы (GTIN) является обязательным этапом. Для этого потребуется интеграция с ассоциацией «ГС1 РУС». GTIN необходим для создания карточки товара в Национальном каталоге и последующего заказа кодов маркировки.

Что делать, если товар возвращён покупателем?

Если код на вещи сохранён, товар вводят обратно в оборот через личный кабинет. Если этикетка утеряна или повреждена, розничная торговая точка заказывает новый код Дата Матрикс (Data Matrix) для перемаркировки.

Как маркировать комплекты одежды?

Если вещи продаются как единый неделимый комплект под одним кодом ТН ВЭД ЕАЭС, на него заказывается один общий код. Если элементы могут продаваться отдельно, товары регистрируются как набор. В этом случае маркируется каждая вещь внутри набора, а также выпускается общий код набора.

Можно ли использовать один код маркировки повторно?

Нет, каждый код Дата Матрикс (Data Matrix) является уникальным. Он генерируется для конкретной единицы товара и выводится из системы безвозвратно в момент продажи. Повторное использование кода признаётся грубым нарушением.

Как маркировать товар при комиссионной торговле?

Комиссионер принимает одежду на реализацию от физических лиц. При этом продавец не должен быть самозанятым или предпринимателем. Комиссионер обязан самостоятельно описать такие товары, заказать коды и ввести их в оборот до выставления на витрину.

Как проверить код маркировки одежды?

Покупатели могут проверить подлинность товара через мобильное приложение «Честный ЗНАК». Предприниматели контролируют статус кодов в личном кабинете системы мониторинга или с помощью автоматических сервисов проверки.

Что будет за продажу немаркированной одежды?

За производство, хранение, транспортировку или продажу текстиля без кодов Дата Матрикс (Data Matrix) предусмотрены крупные денежные штрафы. Вся немаркированная продукция подлежит конфискации и последующему уничтожению.

Нужна ли маркировка для секонд-хенда?

Одежда, бывшая в употреблении, не подлежит обязательной маркировке. Для этого она должна классифицироваться по коду ТН ВЭД ЕАЭС 6309 00 000 0 («Одежда и другие изделия, бывшие в употреблении»). Если вещи продаются без этого таможенного кода, их придётся маркировать на общих основаниях.

Как хранить данные по маркировке товаров?

Участники оборота обязаны хранить все электронные УПД в течение пяти лет. При этом строго запрещено хранить полную структуру кода маркировки, включая криптохвост проверки, после его нанесения на товар. Квитанции о вводе и выводе кодов бессрочно доступны в самой системе мониторинга.

Как автоматизировать маркировку товаров легпрома в магазине?

Для автоматизации процессов в магазине внедряют товароучётную систему с интегрированным сервисом ЭДО. Такая система автоматически проверяет статусы и владельцев кодов Дата Матрикс (Data Matrix) в электронных УПД до их подписания. Это полностью исключает ручные ошибки и ускоряет приёмку партий одежды в рознице.

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Маркировка товаров лёгкой промышленности «Честный ЗНАК»: сроки, правила, перечень товаров — Точка Банк