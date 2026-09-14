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Маркировка
Маркировка

Как сделать МЧД для «Честного ЗНАКА»

Работа с маркировкой товаров требует чёткого соблюдения законодательства. И одним из ключевых инструментов становится выпуск машиночитаемой доверенности (МЧД). Точка Банк расскажет, как правильно оформить этот документ, выбрать коды полномочий и соблюсти требования к электронным подписям.

14.09.2026
185
185

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Коротко
Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это цифровой аналог бумажной доверенности. Он необходим сотрудникам для подписания документов и работы в системе «Честный ЗНАК» от имени организации.
МЧД можно оформить двумя способами — выпустить прямо в системе «Честный ЗНАК» или загрузить готовую, созданную на сайте ФНС либо в другом сервисе. Доверенность, созданная внутри «Честного ЗНАКА», подойдёт только для работы с этой системой. А МЧД, загруженная извне, будет универсальной — с её помощью можно работать и в «Честном ЗНАКЕ», и обмениваться документами с контролирующими органами.
Для оформления МЧД руководителю требуется собрать реквизиты доверителя и представителя и подписать файл своей КЭП. Выпустить доверенность можно через Личный кабинет «Честного ЗНАКА», портал ФНС или сервис ЭДО.

Что нужно для оформления МЧД

Руководители компаний и ИП могут работать в системе маркировки «Честный ЗНАК» с помощью усиленной квалифицированной подписи (КЭП). Её можно выпустить в Удостоверяющем центре ФНС или в офисах доверенных лиц УЦ

Машиночитаемая доверенность (МЧД) руководителям компаний и ИП не нужна. Она требуется сотрудникам — с её помощью они могут подписывать документы, взаимодействовать с госорганами от лица компании и работать с маркировкой. 

Важно: машиночитаемая доверенность — это цифровой аналог бумажной доверенности. Он официально наделяет сотрудника правом действовать и подписывать электронные документы от имени компании. Благодаря МЧД уполномоченные представители организации получают законный доступ к работе в системе маркировки «Честный ЗНАК».

Для выпуска МЧД необходимо собрать данные о доверителе и представителе.

Необходимые данные о доверителеНеобходимые данные о представителе
Полное наименование организации в строгом соответствии с ЕГРЮЛ для юридических лиц или ФИО и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.

ИНН доверителя.

Должность — руководитель или индивидуальный предприниматель.
ФИО и дата рождения доверителя

Фамилия, имя, отчество.

Дата рождения.

СНИЛС. 

ИНН физлица.

Паспортные данные.

Контактная информация, например электронная почта

Срок действия доверенности определяется доверителем и указывается при создании документа. Согласно ст. 186 ГК РФ, если временной период передачи полномочий не указан, он сохраняет силу в течение одного года со дня выдачи МЧД.

Экспертное мнение

При оформлении МЧД важно исходить из реальных задач сотрудника. Не стоит наделять его полномочиями, которые ему не нужны для работы в «Честном ЗНАКЕ» и ЭДО. Перед выпуском доверенности проверьте ИНН и СНИЛС сотрудника, срок действия МЧД и выбранные коды полномочий. Если сотрудник подписывает УПД и другие электронные документы, заранее добавьте в МЧД соответствующие полномочия.


Для работы с маркировкой и электронными документами удобно использовать ЭДО от Точка Банка. В сервисе можно отправлять, получать и подписывать документы с контрагентами, а также обмениваться УПД с кодами маркировки.

Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

Где оформить МЧД для работы в «Честном ЗНАКЕ»

Выпустить МЧД для работы в «Честном ЗНАКЕ» можно несколькими способами:

  • в Личном кабинете «Честного ЗНАКА»  — для этого сначала необходимо получить руководителю КЭП и зарегистрироваться в системе маркировки;
  • в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
  • через сервис ЭДО, например в Точка Банке. 

Для работы в «Честном ЗНАКЕ» можно выпустить машиночитаемую доверенность в двух форматах:

  • МЧД собственного формата или внутреннюю МЧД — позволяет работать только в системе маркировки «Честный ЗНАК» ;
  • МЧД единого формата или внешнюю МЧД — позволяет работать в системе маркировки «Честный ЗНАК» и взаимодействовать с госорганами. Её также называют «формат 003».   

Выбор между внутренней и внешней машиночитаемой доверенностью зависит от полномочий сотрудника.

Для чего используется внутренняя МЧДДля чего используется внешняя МЧД
Используется для работы в системе маркировки «Честный ЗНАК» Сдача отчётности в ФНС и СФР.

Работа в системе маркировки «Честный ЗНАК».

Участие в госзакупках.

Подписание договоров с контрагентами через системы ЭДО.

Доступ к банковским сервисам

Какие полномочия указать в МЧД

Полномочия в МЧД зависят от роли пользователя в системе маркировки «Честный ЗНАК».

  • Роль «Администратор» — сотрудник имеет полный доступ к системе:

    — управляет другими пользователями;

    — выдаёт им роли;

    — заказывает коды маркировки;

    — подписывает документы;

    — работает со станцией управления заказами (СУЗ);

    — просматривает отчёты. 

  • Роль «Сотрудник с правом подписи» — работник может:

    — заходить в ЛК «Честного ЗНАКА»;

    — заказывать коды маркировки;

    — работать с СУЗ;

    — подписывать документы своей КЭП.

  • Роль «Сотрудник без права подписи» — работник не имеет права подписывать документы, но он может:

    — входить в ЛК «Честного ЗНАКА»;

    — частично работать с СУЗ — например, просматривать сведения об отчётах и заказах кодов маркировки.

Также полномочия для МЧД можно выбрать в специальном классификаторе, который был разработан Минцифры РФ.    

Коды полномочий для работы в системе маркировки «Честный ЗНАК» начинаются с префикса «МТ».

Пример кода маркировкиНазвание полномочийКому выдаётся
MT00000001Вход в ЛК ГИС МТВсе сотрудники, которые работают в системе маркировки «Честный ЗНАК» 
MT00000002Заказ кодов маркировкиАдминистратор.

Сотрудник с правом подписи
MT00000003Работа с СУЗ, отгрузка и приёмка товаровАдминистратор.

Сотрудник с правом подписи
МТ00000004Подписание документов в ГИС МТ Администратор.

Сотрудник с правом подписи
МТ00000005Вывод товаров из оборота  Администратор.

Сотрудник с правом подписи
МТ00000006Управление пользователями и ролями в ЛКАдминистратор
МТ0000007Просмотр отчётов и статистикиВсе сотрудники, которые работают в системе маркировки «Честный ЗНАК» 

Также при выпуске МЧД сотруднику можно присвоить специальное полномочие для подписи УПД и счетов-фактур — код BTBO_00000003. Его часто комбинируют с другими кодами:

  • BTBO_00000004 — право на подписание договоров;
  • BTBO_00000005 — право на подписание актов;
  • BTBO_00000006 — право на подписание товарных накладных;
  • BTBO_00000007 — право на подписание транспортных накладных.

Если сотрудник работает и с первичными документами, и с маркировкой, в МЧД одновременно указываются коды BTBO и коды МТ.

Чтобы подобрать права для входа в ЛК ГИС МТ, заказа кодов, работы в СУЗ и подписания документов, используйте схемы:

  • вход в ЛК «Честного ЗНАКА» — MT00000001;
  • заказ кодов маркировки — MT00000001 + MT00000002;
  • работа в СУЗ — MT00000001 + MT00000003 + MT00000005;
  • подписание документов в системе маркировки «Честный ЗНАК» — MT00000001 + MT00000004;
  • подписание счетов-фактур и УПД в ЭДО — BTBO_00000003;
  • роль «Администратор» — все коды MT + BTBO по необходимости;
  • роль «Сотрудник без права подписи» — MT00000001 + MT00000002.
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Как создать МЧД в Личном кабинете «Честного ЗНАКА» 

1. Зайдите в ЛК системы маркировки «Честный ЗНАК».

2. Перейдите в раздел «Профиль» и нажмите на «Пользователи».

3. Кликните на кнопку «Добавить пользователя».

4. Подтвердите согласие на обработку персональных данных.

5. Выберите роль и полномочия, которые вы хотите дать сотруднику. В появившемся окне вы можете увидеть список разрешённых действий для каждой роли в системе маркировки «Честный ЗНАК». Затем нажмите «Продолжить». 

6. Внесите даты начала и окончания действия МЧД. Также добавьте документ-основание полномочий руководителя. Это может быть устав компании или свидетельство ЕГРИП. Затем нажмите кнопку «Продолжить».

7. Введите персональные данные о сотруднике, которому выпускаете МЧД. 

8. Заполните персональные данные о доверителе. Затем нажмите кнопку «Подписать». 

Заполненная форма МЧД отправится на проверку. Обычно система одобряет МЧД в течение одного рабочего дня. 

Как только статус отправленного документа изменится на «Активна», МЧД будет выпущена. 

Для проверки регистрации доверенности:

  2. Введите уникальный номер (GUID) доверенности.

Система сразу покажет, действительна ли доверенность, кто и кому её выдал, какие полномочия переданы и до какой даты она действует.

Как добавить МЧД, оформленную в другой системе, в «Честный ЗНАК»

1. Зайдите в ЛК системы маркировки «Честный ЗНАК».

2. Перейдите в раздел «Пользователи», затем нажмите на кнопки «Доступ по доверенности» и «Добавить пользователя».

3. Подтвердите согласие на обработку персональных данных.

4. На появившемся экране нажмите на кнопку «Загрузить доверенность, созданную в другой системе».

5. Введите идентификатор доверенности в формате GUID — его можно найти в XML-файле МЧД или в системе ЭДО. Затем нажмите на кнопку «Проверить».

После этого запустится активация процесса поиска доверенности в реестре ФНС, и МЧД в систему маркировки «Честный ЗНАК» будет загружена.  

Чтобы внешняя машиночитаемая доверенность была принята «Честным ЗНАКОМ», она должна соответствовать строгим правилам:

  • МЧД сформирована в XML-формате;
  • структура файла соответствует форматам, утверждённым ФНС, например единый формат 003;
  • доверитель подписал МЧД своей КЭП;
  • МЧД содержит полный набор сведений:

    — идентификатор доверенности;

    — сроки действия;

    — сведения о доверителе и представителе;

    — полномочия, сформированные с помощью специальных кодов. 

В некоторых случаях МЧД необходимо добавлять через поддержку Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ):

  • машиночитаемая доверенность оформлена с помощью сторонних ресурсов и её автоматический поиск в реестре ФНС выдаёт ошибку. Например, доверенность не содержит коды полномочий или содержит коды полномочий, не соответствующие какой-либо роли пользователя в системе маркировки;
  • сбой в работе ГИС МТ.

Для оформления МЧД через ЦРПТ нужно написать письмо на адрес электронной почты центра support@crpt.ru. В нём нужно указать:

  • идентификатор МЧД;
  • ИНН доверителя;
  • ИНН сотрудника, на которого была выпущена доверенность;
  • какую роль необходимо присвоить пользователю-представителю;
  • адрес электронной почты пользователя, по которому будет добавлена доверенность. 

Как сотруднику войти в «Честный ЗНАК» по МЧД

Сотрудник может заходить в «Честный ЗНАК» по МЧД только после того, как руководитель компании или ИП дал ему доступ. 

После того как доступ выдан работнику, необходимо:

1. Подключить к ПК токен с КЭП физлица.

2. Зайти в ЛК системы маркировки «Честный ЗНАК».

3. Нажать на кнопку «Войти с электронной подписью».  

4. На появившемся экране выбрать сертификат КЭП сотрудника.

«Честный ЗНАК» автоматически проверит наличие активной и зарегистрированной на это физлицо МЧД от имени организации. Статус машиночитаемой доверенности можно узнать самому:

  • «Проверяется» — система «Честный ЗНАК» проверяет данные сотрудника, которые были предоставлены при запросе на выпуск МЧД;
  • «Активна» — МЧД работает;
  • «Истекла» — срок действия МЧД закончился.   

После успешной проверки откроется рабочий интерфейс ЛК «Честного ЗНАКА» с делегированными правами.

Как изменить, продлить или отозвать МЧД

Если у сотрудника изменились полномочия, ему необходимо отозвать текущую МЧД и выпустить новую машиночитаемую доверенность.

Как отозвать МЧД на сайте ФНС:

1. Зайдите на сайт ФНС — в этом ресурсе можно отозвать только МЧД единого формата.

2. Зайдите в раздел «Отменить доверенность» и нажмите на кнопку «Заявление на отмену между организациями».

3. В появившемся окне укажите GUID-номер МЧД, данные о доверителе и причину отказа от машиночитаемой доверенности.

4. Далее снова перейдите в раздел «Отменить доверенность» и выберите нужный формат новой МЧД.

5. Подпишите заявление об отмене МЧД своей КЭП.

6. Перейдите в раздел «Загрузить в распределённый реестр» и добавьте файл заявления и электронной подписи в формате SIG.

После того как старая МЧД для «Честного ЗНАКА»  будет отозвана, её нужно заново выпустить в ЛК системы маркировки.

Важно: согласно п. 1 ст. 188 ГК РФ, нотариально заверенную МЧД можно отозвать только у нотариуса.  

Если у сотрудника закончился срок действия МЧД, она автоматически становится недействительной и удаляется из активного реестра ФНС. Работник теряет возможность подписывать документы от имени организации. 

Чтобы продолжить работу с МЧД:

  1. Оформите новую МЧД с новым сроком действия до истечения старой. Рекомендуется сделать это за 5–7 дней до окончания работы старой МЧД.
  2. Передайте новый GUID доверенности сотруднику и контрагентам, если это необходимо.

Важно: если у сотрудника изменилась КЭП, выпускать новую МЧД не нужно. Машиночитаемая доверенность привязывается к СНИЛС и ИНН сотрудника, а не к конкретному сертификату электронной подписи.

Почему МЧД не работает в «Честном ЗНАКЕ»

ПричинаЧто делать
Доверенность не найдена в реестре ФНС или имеет неактивный статусСкопируйте регистрационный номер (GUID) доверенности и проверьте её статус в сервисе проверки МЧД.

Убедитесь, что выставлен статус «Активна» и что доверенность не была случайно отозвана
Полномочия МЧД не соответствуют выбранной ролиСверьте коды в вашей МЧД с требуемыми для конкретной роли.

Если кодов не хватает, старую МЧД нужно отозвать и выпустить новую с правильным набором прав
Данные доверителя, подписанта или сотрудника указаны неверноВнимательно перепроверьте в тексте МЧД:

— ИНН организации-доверителя;

— ИНН и СНИЛС сотрудника-представителя
Истёк срок МЧД или сертификата электронной подписиЕсли истёк срок действия МЧД, выпустите новую машиночитаемую доверенность.

Если истёк срок действия КЭП сотрудника, выпустите новый сертификат в офисе доверенного лица УЦ. Переоформлять саму МЧД при этом не нужно, так как она привязана к ИНН и СНИЛС, а не к конкретному файлу подписи

Вопросы по теме

Нужно ли нотариально удостоверять МЧД для «Честного ЗНАКА»?

Нет, нотариально удостоверять МЧД для работы в «Честном ЗНАКЕ» не нужно. Этот электронный документ оформляется в формате XML и заверяется только квалифицированной электронной подписью руководителя организации или ИП.

Требуется ли дополнительно оформлять бумажную доверенность?

Подписанная КЭП руководителем компании или ИП МЧД является полноценным электронным аналогом бумажной доверенности. Она полностью заменяет её для работы в системе маркировки «Честный ЗНАК» и при электронном документообороте. Поэтому дополнительно выпускать бумажную доверенность не нужно.

Можно ли выдать МЧД сотруднику, который не состоит в штате?

МЧД разрешено выдавать любому физическому лицу. Её выпуск не зависит от наличия трудового договора.

Может ли один сотрудник работать по МЧД от нескольких организаций?

Да, один сотрудник может одновременно иметь несколько МЧД от разных организаций. Для этого у него должна быть действующая КЭП физлица.


При этом каждая компания оформляет на сотрудника свою отдельную доверенность с уникальным регистрационным номером (GUID).

Можно ли использовать одну КЭП физического лица с несколькими доверенностями?

Да, одна КЭП физлица может использоваться с несколькими МЧД одновременно. Доверенности привязываются к сертификату подписи по ИНН и СНИЛС сотрудника.

Сколько сотрудников можно добавить в Личный кабинет «Честного ЗНАКА» по МЧД?

В Личный кабинет «Честного ЗНАКА» можно добавить неограниченное количество сотрудников с МЧД. Главное условие, чтобы у каждого работника были действующая КЭП физического лица и корректно оформленная доверенность.

Можно ли оформить несколько действующих МЧД на одного представителя от одной организации?

Да, организация может оформить несколько действующих МЧД на одного и того же представителя для разных целей и с разным набором полномочий и сроков действия. 


Однако лучше создать МЧД единого формата 003 — она будет подходить как для работы в системе маркировки «Честный ЗНАК», так и при взаимодействии с госорганами.  

Действует ли МЧД из «Честного ЗНАКА» в коммерческом ЭДО и других государственных системах?

Нет, МЧД из «Честного ЗНАКА» действует только в системе маркировки. Для коммерческого ЭДО лучше выпустить МЧД единого формата. 


Однако для работы в коммерческом ЭДО или других государственных органах в эту доверенность должны быть включены соответствующие коды полномочий, например коды ФНС или BTBO для ЭДО. 


Одной доверенности с правильно подобранным набором кодов достаточно для работы во всех системах.

Можно ли оформить передоверие полномочий другому сотруднику?

Передоверие возможно, если в МЧД прямо указано право на это действие. Руководитель или уполномоченный представитель имеет право оформить на другого сотрудника отдельную МЧД в порядке передоверия. Она также регистрируется в реестре ФНС и имеет свой уникальный номер (GUID).

Кто отвечает за действия, совершённые сотрудником по МЧД?

Юридическую и финансовую ответственность перед контрагентами и государством за действия сотрудника по МЧД несёт доверитель, то есть организация или ИП. 


Внутри компании сотрудник может быть привлечён к дисциплинарной или материальной ответственности, если он превысил свои полномочия или нарушил корпоративные правила.

Нужно ли выпускать новую доверенность при смене фамилии или паспортных данных сотрудника?

Согласно ст. 188 ГК РФ, смена фамилии или паспортных данных сотрудника не являются основанием для прекращения действия доверенности. Однако на практике лучше выпустить новую МЧД, чтобы избежать проблем с идентификацией доверенности в реестре ФНС.

Что произойдёт с МЧД после смены генерального директора?

При смене генерального директора МЧД продолжает действовать до истечения указанного в ней срока. Она выдаётся от имени организации, а не лично руководителя.

Может ли сотрудник работать по МЧД с другого компьютера?

МЧД привязана к ИНН и СНИЛС сотрудника, а не к конкретному компьютеру. Поэтому сотрудник может работать с ней с любого устройства, если у него есть: 


— доступ в интернет;


— установленный носитель с действующей КЭП физлица — Рутокен Лайт, ЭЦП 3.0, JaCarta-3 ГОСТ и так далее. Также необходимо иметь корневые сертификаты удостоверяющих центров и файл открытого ключа вашей УКЭП;


— необходимое ПО для работы с электронной подписью:


    — КриптоПро CSP версии 5.0 и выше;


    — КриптоПро ЭП Browser Plug-in версии 2.0.

Можно ли оформить МЧД бесплатно?

Да, оформить МЧД можно бесплатно:


в Личном кабинете «Честного ЗНАКА»;


— в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Где руководителю и сотруднику посмотреть все выданные им доверенности?

Руководитель и сотрудник могут посмотреть выданные МЧД:


на сайте ФНС — по ИНН организации или уникальному номеру (GUID) доверенности;


в Личном кабинете «Честного ЗНАКА» — в разделе «Пользователи» → «Доступ по доверенности»;


— в интерфейсе оператора ЭДО, через которого оформлялась доверенность.

Можно ли удалить ошибочно созданный черновик МЧД?

Если МЧД находится в статусе черновика, её можно безопасно удалить в интерфейсе того сервиса, где она создавалась. Это не оставит никаких следов в реестре ФНС.

Продолжит ли МЧД действовать после увольнения сотрудника, если её не отозвать?

Да, после увольнения сотрудника МЧД продолжит действовать до указанной в ней даты окончания. Система маркировки «Честный ЗНАК»  и реестр ФНС не отслеживают кадровые изменения автоматически. 


Поэтому руководитель обязан самостоятельно отозвать МЧД в реестре ФНС в день увольнения сотрудника.

Можно ли использовать облачную электронную подпись для входа по МЧД?

Облачная КЭП физлица полностью равнозначна подписи на токене и может использоваться для входа в «Честный ЗНАК» и подписания документов по МЧД. 


Главные условия:


— сертификат выдан аккредитованным УЦ;


— данные представителя в сертификате совпадают с реквизитами, указанными в МЧД.

Нужно ли создавать отдельную МЧД для каждой товарной группы?

Одной МЧД с общими полномочиями в системе маркировки «Честный ЗНАК» достаточно для работы с любым количеством товарных групп.


Доступ сотрудника к конкретным группам товаров настраивается отдельно внутри ЛК «Честного ЗНАКА» при добавлении пользователя по этой доверенности.

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МЧД для «Честного ЗНАКА»: как оформить и добавить сотрудника — Точка Банк