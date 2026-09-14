Как сделать МЧД для «Честного ЗНАКА»

Что нужно для оформления МЧД
Руководители компаний и ИП могут работать в системе маркировки «Честный ЗНАК» с помощью усиленной квалифицированной подписи (КЭП). Её можно выпустить в Удостоверяющем центре ФНС или в офисах доверенных лиц УЦ.
Машиночитаемая доверенность (МЧД) руководителям компаний и ИП не нужна. Она требуется сотрудникам — с её помощью они могут подписывать документы, взаимодействовать с госорганами от лица компании и работать с маркировкой.
Важно: машиночитаемая доверенность — это цифровой аналог бумажной доверенности. Он официально наделяет сотрудника правом действовать и подписывать электронные документы от имени компании. Благодаря МЧД уполномоченные представители организации получают законный доступ к работе в системе маркировки «Честный ЗНАК».
Для выпуска МЧД необходимо собрать данные о доверителе и представителе.
|Необходимые данные о доверителе
|Необходимые данные о представителе
|Полное наименование организации в строгом соответствии с ЕГРЮЛ для юридических лиц или ФИО и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.
ИНН доверителя.
Должность — руководитель или индивидуальный предприниматель.
ФИО и дата рождения доверителя
|Фамилия, имя, отчество.
Дата рождения.
СНИЛС.
ИНН физлица.
Паспортные данные.
Контактная информация, например электронная почта
Срок действия доверенности определяется доверителем и указывается при создании документа. Согласно ст. 186 ГК РФ, если временной период передачи полномочий не указан, он сохраняет силу в течение одного года со дня выдачи МЧД.
Где оформить МЧД для работы в «Честном ЗНАКЕ»
Выпустить МЧД для работы в «Честном ЗНАКЕ» можно несколькими способами:
- в Личном кабинете «Честного ЗНАКА» — для этого сначала необходимо получить руководителю КЭП и зарегистрироваться в системе маркировки;
- в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
- через сервис ЭДО, например в Точка Банке.
Для работы в «Честном ЗНАКЕ» можно выпустить машиночитаемую доверенность в двух форматах:
- МЧД собственного формата или внутреннюю МЧД — позволяет работать только в системе маркировки «Честный ЗНАК» ;
- МЧД единого формата или внешнюю МЧД — позволяет работать в системе маркировки «Честный ЗНАК» и взаимодействовать с госорганами. Её также называют «формат 003».
Выбор между внутренней и внешней машиночитаемой доверенностью зависит от полномочий сотрудника.
|Для чего используется внутренняя МЧД
|Для чего используется внешняя МЧД
|Используется для работы в системе маркировки «Честный ЗНАК»
|Сдача отчётности в ФНС и СФР.
Работа в системе маркировки «Честный ЗНАК».
Участие в госзакупках.
Подписание договоров с контрагентами через системы ЭДО.
Доступ к банковским сервисам
Какие полномочия указать в МЧД
Полномочия в МЧД зависят от роли пользователя в системе маркировки «Честный ЗНАК».
- Роль «Администратор» — сотрудник имеет полный доступ к системе:
— управляет другими пользователями;
— выдаёт им роли;
— заказывает коды маркировки;
— подписывает документы;
— работает со станцией управления заказами (СУЗ);
— просматривает отчёты.
- Роль «Сотрудник с правом подписи» — работник может:
— заходить в ЛК «Честного ЗНАКА»;
— заказывать коды маркировки;
— работать с СУЗ;
— подписывать документы своей КЭП.
- Роль «Сотрудник без права подписи» — работник не имеет права подписывать документы, но он может:
— входить в ЛК «Честного ЗНАКА»;
— частично работать с СУЗ — например, просматривать сведения об отчётах и заказах кодов маркировки.
Также полномочия для МЧД можно выбрать в специальном классификаторе, который был разработан Минцифры РФ.
Коды полномочий для работы в системе маркировки «Честный ЗНАК» начинаются с префикса «МТ».
|Пример кода маркировки
|Название полномочий
|Кому выдаётся
|MT00000001
|Вход в ЛК ГИС МТ
|Все сотрудники, которые работают в системе маркировки «Честный ЗНАК»
|MT00000002
|Заказ кодов маркировки
|Администратор.
Сотрудник с правом подписи
|MT00000003
|Работа с СУЗ, отгрузка и приёмка товаров
|Администратор.
Сотрудник с правом подписи
|МТ00000004
|Подписание документов в ГИС МТ
|Администратор.
Сотрудник с правом подписи
|МТ00000005
|Вывод товаров из оборота
|Администратор.
Сотрудник с правом подписи
|МТ00000006
|Управление пользователями и ролями в ЛК
|Администратор
|МТ0000007
|Просмотр отчётов и статистики
|Все сотрудники, которые работают в системе маркировки «Честный ЗНАК»
Также при выпуске МЧД сотруднику можно присвоить специальное полномочие для подписи УПД и счетов-фактур — код BTBO_00000003. Его часто комбинируют с другими кодами:
- BTBO_00000004 — право на подписание договоров;
- BTBO_00000005 — право на подписание актов;
- BTBO_00000006 — право на подписание товарных накладных;
- BTBO_00000007 — право на подписание транспортных накладных.
Если сотрудник работает и с первичными документами, и с маркировкой, в МЧД одновременно указываются коды BTBO и коды МТ.
Чтобы подобрать права для входа в ЛК ГИС МТ, заказа кодов, работы в СУЗ и подписания документов, используйте схемы:
- вход в ЛК «Честного ЗНАКА» — MT00000001;
- заказ кодов маркировки — MT00000001 + MT00000002;
- работа в СУЗ — MT00000001 + MT00000003 + MT00000005;
- подписание документов в системе маркировки «Честный ЗНАК» — MT00000001 + MT00000004;
- подписание счетов-фактур и УПД в ЭДО — BTBO_00000003;
- роль «Администратор» — все коды MT + BTBO по необходимости;
- роль «Сотрудник без права подписи» — MT00000001 + MT00000002.
Как создать МЧД в Личном кабинете «Честного ЗНАКА»
1. Зайдите в ЛК системы маркировки «Честный ЗНАК».
2. Перейдите в раздел «Профиль» и нажмите на «Пользователи».
3. Кликните на кнопку «Добавить пользователя».
4. Подтвердите согласие на обработку персональных данных.
5. Выберите роль и полномочия, которые вы хотите дать сотруднику. В появившемся окне вы можете увидеть список разрешённых действий для каждой роли в системе маркировки «Честный ЗНАК». Затем нажмите «Продолжить».
6. Внесите даты начала и окончания действия МЧД. Также добавьте документ-основание полномочий руководителя. Это может быть устав компании или свидетельство ЕГРИП. Затем нажмите кнопку «Продолжить».
7. Введите персональные данные о сотруднике, которому выпускаете МЧД.
8. Заполните персональные данные о доверителе. Затем нажмите кнопку «Подписать».
Заполненная форма МЧД отправится на проверку. Обычно система одобряет МЧД в течение одного рабочего дня.
Как только статус отправленного документа изменится на «Активна», МЧД будет выпущена.
Для проверки регистрации доверенности:
- Зайдите в сервис проверки МЧД.
- Введите уникальный номер (GUID) доверенности.
Система сразу покажет, действительна ли доверенность, кто и кому её выдал, какие полномочия переданы и до какой даты она действует.
Как добавить МЧД, оформленную в другой системе, в «Честный ЗНАК»
1. Зайдите в ЛК системы маркировки «Честный ЗНАК».
2. Перейдите в раздел «Пользователи», затем нажмите на кнопки «Доступ по доверенности» и «Добавить пользователя».
3. Подтвердите согласие на обработку персональных данных.
4. На появившемся экране нажмите на кнопку «Загрузить доверенность, созданную в другой системе».
5. Введите идентификатор доверенности в формате GUID — его можно найти в XML-файле МЧД или в системе ЭДО. Затем нажмите на кнопку «Проверить».
После этого запустится активация процесса поиска доверенности в реестре ФНС, и МЧД в систему маркировки «Честный ЗНАК» будет загружена.
Чтобы внешняя машиночитаемая доверенность была принята «Честным ЗНАКОМ», она должна соответствовать строгим правилам:
- МЧД сформирована в XML-формате;
- структура файла соответствует форматам, утверждённым ФНС, например единый формат 003;
- доверитель подписал МЧД своей КЭП;
- МЧД содержит полный набор сведений:
— идентификатор доверенности;
— сроки действия;
— сведения о доверителе и представителе;
— полномочия, сформированные с помощью специальных кодов.
В некоторых случаях МЧД необходимо добавлять через поддержку Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ):
- машиночитаемая доверенность оформлена с помощью сторонних ресурсов и её автоматический поиск в реестре ФНС выдаёт ошибку. Например, доверенность не содержит коды полномочий или содержит коды полномочий, не соответствующие какой-либо роли пользователя в системе маркировки;
- сбой в работе ГИС МТ.
Для оформления МЧД через ЦРПТ нужно написать письмо на адрес электронной почты центра support@crpt.ru. В нём нужно указать:
- идентификатор МЧД;
- ИНН доверителя;
- ИНН сотрудника, на которого была выпущена доверенность;
- какую роль необходимо присвоить пользователю-представителю;
- адрес электронной почты пользователя, по которому будет добавлена доверенность.
Как сотруднику войти в «Честный ЗНАК» по МЧД
Сотрудник может заходить в «Честный ЗНАК» по МЧД только после того, как руководитель компании или ИП дал ему доступ.
После того как доступ выдан работнику, необходимо:
1. Подключить к ПК токен с КЭП физлица.
2. Зайти в ЛК системы маркировки «Честный ЗНАК».
3. Нажать на кнопку «Войти с электронной подписью».
4. На появившемся экране выбрать сертификат КЭП сотрудника.
«Честный ЗНАК» автоматически проверит наличие активной и зарегистрированной на это физлицо МЧД от имени организации. Статус машиночитаемой доверенности можно узнать самому:
- «Проверяется» — система «Честный ЗНАК» проверяет данные сотрудника, которые были предоставлены при запросе на выпуск МЧД;
- «Активна» — МЧД работает;
- «Истекла» — срок действия МЧД закончился.
После успешной проверки откроется рабочий интерфейс ЛК «Честного ЗНАКА» с делегированными правами.
Как изменить, продлить или отозвать МЧД
Если у сотрудника изменились полномочия, ему необходимо отозвать текущую МЧД и выпустить новую машиночитаемую доверенность.
Как отозвать МЧД на сайте ФНС:
1. Зайдите на сайт ФНС — в этом ресурсе можно отозвать только МЧД единого формата.
2. Зайдите в раздел «Отменить доверенность» и нажмите на кнопку «Заявление на отмену между организациями».
3. В появившемся окне укажите GUID-номер МЧД, данные о доверителе и причину отказа от машиночитаемой доверенности.
4. Далее снова перейдите в раздел «Отменить доверенность» и выберите нужный формат новой МЧД.
5. Подпишите заявление об отмене МЧД своей КЭП.
6. Перейдите в раздел «Загрузить в распределённый реестр» и добавьте файл заявления и электронной подписи в формате SIG.
После того как старая МЧД для «Честного ЗНАКА» будет отозвана, её нужно заново выпустить в ЛК системы маркировки.
Важно: согласно п. 1 ст. 188 ГК РФ, нотариально заверенную МЧД можно отозвать только у нотариуса.
Если у сотрудника закончился срок действия МЧД, она автоматически становится недействительной и удаляется из активного реестра ФНС. Работник теряет возможность подписывать документы от имени организации.
Чтобы продолжить работу с МЧД:
- Оформите новую МЧД с новым сроком действия до истечения старой. Рекомендуется сделать это за 5–7 дней до окончания работы старой МЧД.
- Передайте новый GUID доверенности сотруднику и контрагентам, если это необходимо.
Важно: если у сотрудника изменилась КЭП, выпускать новую МЧД не нужно. Машиночитаемая доверенность привязывается к СНИЛС и ИНН сотрудника, а не к конкретному сертификату электронной подписи.
Почему МЧД не работает в «Честном ЗНАКЕ»
|Причина
|Что делать
|Доверенность не найдена в реестре ФНС или имеет неактивный статус
|Скопируйте регистрационный номер (GUID) доверенности и проверьте её статус в сервисе проверки МЧД.
Убедитесь, что выставлен статус «Активна» и что доверенность не была случайно отозвана
|Полномочия МЧД не соответствуют выбранной роли
|Сверьте коды в вашей МЧД с требуемыми для конкретной роли.
Если кодов не хватает, старую МЧД нужно отозвать и выпустить новую с правильным набором прав
|Данные доверителя, подписанта или сотрудника указаны неверно
|Внимательно перепроверьте в тексте МЧД:
— ИНН организации-доверителя;
— ИНН и СНИЛС сотрудника-представителя
|Истёк срок МЧД или сертификата электронной подписи
|Если истёк срок действия МЧД, выпустите новую машиночитаемую доверенность.
Если истёк срок действия КЭП сотрудника, выпустите новый сертификат в офисе доверенного лица УЦ. Переоформлять саму МЧД при этом не нужно, так как она привязана к ИНН и СНИЛС, а не к конкретному файлу подписи