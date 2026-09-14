Как сделать МЧД для «Честного ЗНАКА»

Коротко МЧД можно оформить двумя способами — выпустить прямо в системе «Честный ЗНАК» или загрузить готовую, созданную на сайте ФНС либо в другом сервисе. Доверенность, созданная внутри «Честного ЗНАКА», подойдёт только для работы с этой системой. А МЧД, загруженная извне, будет универсальной — с её помощью можно работать и в «Честном ЗНАКЕ», и обмениваться документами с контролирующими органами.

Для оформления МЧД руководителю требуется собрать реквизиты доверителя и представителя и подписать файл своей КЭП. Выпустить доверенность можно через Личный кабинет «Честного ЗНАКА», портал ФНС или сервис ЭДО Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это цифровой аналог бумажной доверенности. Он необходим сотрудникам для подписания документов и работы в системе «Честный ЗНАК» от имени организации.

Что нужно для оформления МЧД

Руководители компаний и ИП могут работать в системе маркировки «Честный ЗНАК» с помощью усиленной квалифицированной подписи (КЭП). Её можно выпустить в Удостоверяющем центре ФНС или в офисах доверенных лиц УЦ.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) руководителям компаний и ИП не нужна. Она требуется сотрудникам — с её помощью они могут подписывать документы, взаимодействовать с госорганами от лица компании и работать с маркировкой.

Важно: машиночитаемая доверенность — это цифровой аналог бумажной доверенности. Он официально наделяет сотрудника правом действовать и подписывать электронные документы от имени компании. Благодаря МЧД уполномоченные представители организации получают законный доступ к работе в системе маркировки «Честный ЗНАК».

Для выпуска МЧД необходимо собрать данные о доверителе и представителе.

Необходимые данные о доверителе Необходимые данные о представителе Полное наименование организации в строгом соответствии с ЕГРЮЛ для юридических лиц или ФИО и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.



ИНН доверителя.



Должность — руководитель или индивидуальный предприниматель.

ФИО и дата рождения доверителя



Фамилия, имя, отчество.



Дата рождения.



СНИЛС.



ИНН физлица.



Паспортные данные.



Контактная информация, например электронная почта



Срок действия доверенности определяется доверителем и указывается при создании документа. Согласно ст. 186 ГК РФ, если временной период передачи полномочий не указан, он сохраняет силу в течение одного года со дня выдачи МЧД.

Экспертное мнение При оформлении МЧД важно исходить из реальных задач сотрудника. Не стоит наделять его полномочиями, которые ему не нужны для работы в «Честном ЗНАКЕ» и ЭДО. Перед выпуском доверенности проверьте ИНН и СНИЛС сотрудника, срок действия МЧД и выбранные коды полномочий. Если сотрудник подписывает УПД и другие электронные документы, заранее добавьте в МЧД соответствующие полномочия.



Для работы с маркировкой и электронными документами удобно использовать ЭДО от Точка Банка . В сервисе можно отправлять, получать и подписывать документы с контрагентами, а также обмениваться УПД с кодами маркировки. Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

Где оформить МЧД для работы в «Честном ЗНАКЕ»

Выпустить МЧД для работы в «Честном ЗНАКЕ» можно несколькими способами:

в Личном кабинете «Честного ЗНАКА» — для этого сначала необходимо получить руководителю КЭП и зарегистрироваться в системе маркировки;

в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС

через сервис ЭДО, например в Точка Банке.

Для работы в «Честном ЗНАКЕ» можно выпустить машиночитаемую доверенность в двух форматах:

МЧД собственного формата или внутреннюю МЧД — позволяет работать только в системе маркировки «Честный ЗНАК» ;

МЧД единого формата или внешнюю МЧД — позволяет работать в системе маркировки «Честный ЗНАК» и взаимодействовать с госорганами. Её также называют «формат 003».

Выбор между внутренней и внешней машиночитаемой доверенностью зависит от полномочий сотрудника.

Для чего используется внутренняя МЧД Для чего используется внешняя МЧД Используется для работы в системе маркировки «Честный ЗНАК» Сдача отчётности в ФНС и СФР.



Работа в системе маркировки «Честный ЗНАК».



Участие в госзакупках.



Подписание договоров с контрагентами через системы ЭДО.



Доступ к банковским сервисам



Какие полномочия указать в МЧД

Полномочия в МЧД зависят от роли пользователя в системе маркировки «Честный ЗНАК».

Роль «Администратор» — сотрудник имеет полный доступ к системе:

— управляет другими пользователями;

— выдаёт им роли;

— заказывает коды маркировки;

— подписывает документы;

— работает со станцией управления заказами (СУЗ);

— просматривает отчёты.

Роль «Сотрудник с правом подписи» — работник может:

— заходить в ЛК «Честного ЗНАКА»;

— заказывать коды маркировки;

— работать с СУЗ;

— подписывать документы своей КЭП.

Роль «Сотрудник без права подписи» — работник не имеет права подписывать документы, но он может:

— входить в ЛК «Честного ЗНАКА»;

— частично работать с СУЗ — например, просматривать сведения об отчётах и заказах кодов маркировки.

Также полномочия для МЧД можно выбрать в специальном классификаторе, который был разработан Минцифры РФ.

Коды полномочий для работы в системе маркировки «Честный ЗНАК» начинаются с префикса «МТ».

Пример кода маркировки Название полномочий Кому выдаётся MT00000001 Вход в ЛК ГИС МТ Все сотрудники, которые работают в системе маркировки «Честный ЗНАК» MT00000002 Заказ кодов маркировки Администратор.



Сотрудник с правом подписи

MT00000003 Работа с СУЗ, отгрузка и приёмка товаров Администратор.



Сотрудник с правом подписи

МТ00000004 Подписание документов в ГИС МТ Администратор.



Сотрудник с правом подписи

МТ00000005 Вывод товаров из оборота Администратор.



Сотрудник с правом подписи

МТ00000006 Управление пользователями и ролями в ЛК Администратор МТ0000007 Просмотр отчётов и статистики Все сотрудники, которые работают в системе маркировки «Честный ЗНАК»

Также при выпуске МЧД сотруднику можно присвоить специальное полномочие для подписи УПД и счетов-фактур — код BTBO_00000003. Его часто комбинируют с другими кодами:

BTBO_00000004 — право на подписание договоров;

BTBO_00000005 — право на подписание актов;

BTBO_00000006 — право на подписание товарных накладных;

BTBO_00000007 — право на подписание транспортных накладных.

Если сотрудник работает и с первичными документами, и с маркировкой, в МЧД одновременно указываются коды BTBO и коды МТ.

Чтобы подобрать права для входа в ЛК ГИС МТ, заказа кодов, работы в СУЗ и подписания документов, используйте схемы:

вход в ЛК «Честного ЗНАКА» — MT00000001;

заказ кодов маркировки — MT00000001 + MT00000002;

работа в СУЗ — MT00000001 + MT00000003 + MT00000005;

подписание документов в системе маркировки «Честный ЗНАК» — MT00000001 + MT00000004;

подписание счетов-фактур и УПД в ЭДО — BTBO_00000003;

роль «Администратор» — все коды MT + BTBO по необходимости;

роль «Сотрудник без права подписи» — MT00000001 + MT00000002.

Как создать МЧД в Личном кабинете «Честного ЗНАКА»

2. Перейдите в раздел «Профиль» и нажмите на «Пользователи».

3. Кликните на кнопку «Добавить пользователя».

4. Подтвердите согласие на обработку персональных данных.

5. Выберите роль и полномочия, которые вы хотите дать сотруднику. В появившемся окне вы можете увидеть список разрешённых действий для каждой роли в системе маркировки «Честный ЗНАК». Затем нажмите «Продолжить».

6. Внесите даты начала и окончания действия МЧД. Также добавьте документ-основание полномочий руководителя. Это может быть устав компании или свидетельство ЕГРИП. Затем нажмите кнопку «Продолжить».

7. Введите персональные данные о сотруднике, которому выпускаете МЧД.

8. Заполните персональные данные о доверителе. Затем нажмите кнопку «Подписать».

Заполненная форма МЧД отправится на проверку. Обычно система одобряет МЧД в течение одного рабочего дня.

Как только статус отправленного документа изменится на «Активна», МЧД будет выпущена.

Для проверки регистрации доверенности:

Система сразу покажет, действительна ли доверенность, кто и кому её выдал, какие полномочия переданы и до какой даты она действует.

Как добавить МЧД, оформленную в другой системе, в «Честный ЗНАК»

2. Перейдите в раздел «Пользователи», затем нажмите на кнопки «Доступ по доверенности» и «Добавить пользователя».

3. Подтвердите согласие на обработку персональных данных.

4. На появившемся экране нажмите на кнопку «Загрузить доверенность, созданную в другой системе».

5. Введите идентификатор доверенности в формате GUID — его можно найти в XML-файле МЧД или в системе ЭДО. Затем нажмите на кнопку «Проверить».

После этого запустится активация процесса поиска доверенности в реестре ФНС, и МЧД в систему маркировки «Честный ЗНАК» будет загружена.

Чтобы внешняя машиночитаемая доверенность была принята «Честным ЗНАКОМ», она должна соответствовать строгим правилам:

МЧД сформирована в XML-формате;

структура файла соответствует форматам, утверждённым ФНС, например единый формат 003;

доверитель подписал МЧД своей КЭП;

МЧД содержит полный набор сведений:

— идентификатор доверенности;

— сроки действия;

— сведения о доверителе и представителе;

— полномочия, сформированные с помощью специальных кодов.

В некоторых случаях МЧД необходимо добавлять через поддержку Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ):

машиночитаемая доверенность оформлена с помощью сторонних ресурсов и её автоматический поиск в реестре ФНС выдаёт ошибку. Например, доверенность не содержит коды полномочий или содержит коды полномочий, не соответствующие какой-либо роли пользователя в системе маркировки;

сбой в работе ГИС МТ.

Для оформления МЧД через ЦРПТ нужно написать письмо на адрес электронной почты центра support@crpt.ru. В нём нужно указать:

идентификатор МЧД;

ИНН доверителя;

ИНН сотрудника, на которого была выпущена доверенность;

какую роль необходимо присвоить пользователю-представителю;

адрес электронной почты пользователя, по которому будет добавлена доверенность.

Как сотруднику войти в «Честный ЗНАК» по МЧД

Сотрудник может заходить в «Честный ЗНАК» по МЧД только после того, как руководитель компании или ИП дал ему доступ.

После того как доступ выдан работнику, необходимо:

1. Подключить к ПК токен с КЭП физлица.

3. Нажать на кнопку «Войти с электронной подписью».

4. На появившемся экране выбрать сертификат КЭП сотрудника.

«Честный ЗНАК» автоматически проверит наличие активной и зарегистрированной на это физлицо МЧД от имени организации. Статус машиночитаемой доверенности можно узнать самому:

«Проверяется» — система «Честный ЗНАК» проверяет данные сотрудника, которые были предоставлены при запросе на выпуск МЧД;

«Активна» — МЧД работает;

«Истекла» — срок действия МЧД закончился.

После успешной проверки откроется рабочий интерфейс ЛК «Честного ЗНАКА» с делегированными правами.

Как изменить, продлить или отозвать МЧД

Если у сотрудника изменились полномочия, ему необходимо отозвать текущую МЧД и выпустить новую машиночитаемую доверенность.

Как отозвать МЧД на сайте ФНС:

1. Зайдите на сайт ФНС — в этом ресурсе можно отозвать только МЧД единого формата.

2. Зайдите в раздел «Отменить доверенность» и нажмите на кнопку «Заявление на отмену между организациями».

3. В появившемся окне укажите GUID-номер МЧД, данные о доверителе и причину отказа от машиночитаемой доверенности.

4. Далее снова перейдите в раздел «Отменить доверенность» и выберите нужный формат новой МЧД.

5. Подпишите заявление об отмене МЧД своей КЭП.

6. Перейдите в раздел «Загрузить в распределённый реестр» и добавьте файл заявления и электронной подписи в формате SIG.

После того как старая МЧД для «Честного ЗНАКА» будет отозвана, её нужно заново выпустить в ЛК системы маркировки.

Важно: согласно п. 1 ст. 188 ГК РФ, нотариально заверенную МЧД можно отозвать только у нотариуса.

Если у сотрудника закончился срок действия МЧД, она автоматически становится недействительной и удаляется из активного реестра ФНС. Работник теряет возможность подписывать документы от имени организации.

Чтобы продолжить работу с МЧД:

Оформите новую МЧД с новым сроком действия до истечения старой. Рекомендуется сделать это за 5–7 дней до окончания работы старой МЧД. Передайте новый GUID доверенности сотруднику и контрагентам, если это необходимо.

Важно: если у сотрудника изменилась КЭП, выпускать новую МЧД не нужно. Машиночитаемая доверенность привязывается к СНИЛС и ИНН сотрудника, а не к конкретному сертификату электронной подписи.

Почему МЧД не работает в «Честном ЗНАКЕ»