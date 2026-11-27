В 2027 году участникам оборота нескольких товарных групп предстоит завершить маркировку остатков и перейти на новые правила работы с системой «Честный ЗНАК». В феврале истекают сроки для бритв и лезвий, детских игрушек и технических средств реабилитации. В марте закончится переход меховых изделий с контрольных идентификационных знаков (КИЗ) на коды Data Matrix.

Для некоторых категорий предусмотрены более длительные переходные периоды. Например, остатки удобрений можно будет маркировать до ноября 2027 года, а электронных сигарет и многоразовых испарительных устройств — до конца ноября.

Бритвы и лезвия

До 31 января 2027 года включительно участники оборота могут маркировать остатки бритв и лезвий либо продавать их без маркировки.

Требование распространяется на товары, произведённые или ввезённые в Россию до 30 ноября 2025 года включительно. С 1 февраля 2027 года оборот немаркированных бритв и лезвий будет запрещён.

Детские игрушки

До 28 февраля 2027 года участники оборота должны промаркировать остатки детских игрушек, произведённых или ввезённых в Россию до 1 декабря 2025 года.

С 1 марта 2027 года оборот немаркированных товаров этой категории будет запрещён. В этот же день начинается обязательная передача сведений о выводе игрушек из оборота при розничной продаже и поэкземплярный учёт.

Маркировке подлежат отдельные виды игрушек и игр для детей до 14 лет. В их числе самокаты, куклы, головоломки, игральные карты, настольные и комнатные игры.

Срок маркировки остатков продлён постановлением Правительства РФ от 31.08.2026 №1116.

Технические средства реабилитации

До 28 февраля 2027 года необходимо промаркировать остатки отдельных видов технических средств реабилитации (ТСР), которые были произведены или ввезены в Россию до 31 января 2026 года включительно.

С 1 марта 2027 года оборот немаркированной продукции, произведённой или ввезённой до 1 февраля 2026 года, будет запрещён.

С 1 февраля 2026 года перечень маркируемых ТСР расширился. В него вошли отдельные виды моче- и калоприёмников. Изменения предусмотрены постановлением Правительства РФ от 21.11.2025 №1855.

Меховые изделия

С 1 марта 2027 года завершится переход на новую систему маркировки меховых изделий. С этой даты нельзя будет продавать изделия, маркированные контрольными идентификационными знаками (КИЗ) по прежним правилам.

С 1 марта 2026 года для меховых изделий действует маркировка кодами Data Matrix. Остатки товаров с КИЗ, произведённых или ввезённых в Россию по 28 февраля 2026 года включительно, разрешено реализовывать без новых кодов до 28 февраля 2027 года.

Новые правила утверждены постановлением Правительства РФ от 31.01.2026 №75. С 1 марта 2027 года также утратит силу постановление №787, регулировавшее маркировку меховых изделий с помощью КИЗ.

Требования распространяются на отдельные изделия из натурального меха, в том числе одежду из норки, нутрии, песца, лисицы, зайца, енота и овчины.

Удобрения

До 31 октября 2027 года участники оборота смогут маркировать остатки удобрений в потребительской упаковке, произведённых или ввезённых в Россию до 1 ноября 2026 года.

Речь идёт о товарах, которые находились на территории страны и оставались нереализованными на 1 ноября 2026 года.

При этом поставлять немаркированные удобрения производители и импортёры смогут только до 1 апреля 2027 года. С 1 ноября 2027 года начнётся обязательная передача сведений об обороте и выводе удобрений из оборота.

Порядок и сроки установлены постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 №682.

Электронные сигареты и многоразовые испарительные устройства

Для электронных сигарет и многоразовых испарительных устройств предусмотрен переходный период до конца 2027 года.

Остатки товаров, произведённых или ввезённых в Россию до 1 декабря 2026 года и находившихся на территории страны на эту дату, можно маркировать до 30 ноября 2027 года.

При этом с 1 июня 2027 года будет запрещён оборот немаркированных товаров, произведённых или ввезённых до 1 декабря 2026 года. До 30 ноября 2027 года допускается их вывод из оборота, в том числе при розничной продаже.

Обязательная маркировка электронных сигарет и многоразовых испарительных устройств введена постановлением Правительства РФ от 21.05.2026 №577.

Что проверить участникам оборота

Чтобы не нарушить требования маркировки в 2027 году, бизнесу стоит заранее: