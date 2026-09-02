Календарь маркировки для розницы и общепита на 2026–2027 годы

Что изменится для розницы и общепита в 2026–2027 годах
В календаре собраны два типа событий. Если маркировка для вашей категории вводится впервые, проверьте дату начала нанесения кодов и другие этапы перехода. Если вы уже работаете с маркированными товарами, обратите внимание на новые требования к учёту: всё больше категорий переходит на поэкземплярный учёт продукции.
Подробности по каждой категории — в таблице ниже.
|Дата и срок
|Изменения
|Декабрь 2025 года
|С 28 декабря 2025 года для работы кассы требуется модуль ТС ПИоТ. Переходный период с проверкой маркированных товаров по токену завершился 1 июля 2026 года
|Март 2026 года
|В УПД на безалкогольные напитки и безалкогольное пиво указывается код каждой единицы товара. Открылась регистрация продавцов и производителей мясной продукции
|Апрель 2026 года
|Моторные масла учитываются согласно поэкземплярному учёту
|Июнь 2026 года
|Икра передаётся между компаниями только с кодом каждой банки по поэкзеплярному учёту
|Июль 2026 года
|С 1 февраля 2027 года продавцы должны передавать в систему маркировки сведения о розничной продаже косметики и бытовой химии через онлайн‑кассы. При продаже нужно сканировать код маркировки.
Для бритв и лезвий такая обязанность также начнёт действовать с 1 февраля 2027 года
|Август 2026 года
|Продажа и передача товаров лёгкой промышленности, относящихся к четвёртой волне маркировки, без кодов идентификации запрещены. При этом допускается хранение немаркированной продукции на складах.
Производители мясных деликатесов обязаны наносить коды маркировки на выпускаемые товары в установленном порядке
|Сентябрь 2026 года
|Начинается маркировка мёда, макарон и мюсли. Вводится сканирование снеков и соусов при продаже. Оборот немаркированных игрушек запрещается.
Поэкземплярный учёт ветеринарных препаратов
|Октябрь 2026 года
| Начинается маркировка колбасных изделий.
При передаче права собственности на маркированную продукцию через ЭДО в УПД нужно указывать код товара (GTIN) и количество
|Ноябрь 2026 года
|Молочная продукция со сроком хранения от 40 суток учитывается по номерам партий. Растительное масло переходит на поэкземплярный учёт
|Декабрь 2026 года
|Начинается маркировка муки и круп. Вводится сканирование стройматериалов на кассе. Поэкземплярный учёт для радиоэлектроники и вводится запрет на оборот электроники без кодов
|Март 2027 года
|Радиоэлектроника сканируется при продаже
|Июнь 2027 года
|Чай, кофе и мясная продукция сканируются на кассе
|Ноябрь 2027 года
|Мёд, мука и крупы сканируются при продаже
|Декабрь 2027 года
|Снеки, соусы и специи принимаются от поставщика с указанием кода каждой упаковки в УПД и вводится поэкземплярный учёт
Правительство РФ добавляет категории товаров и двигает сроки в течение года. Например, с 1 ноября 2026 года для молочной продукции заменят поэкземплярный учёт на партионный.
Актуальные даты по каждой группе опубликованы в разделе «Календарь маркировки» на сайте «Честного ЗНАКА».
Как работать с маркировкой товаров в рознице и общепите
Регистрация. Работа с маркированными товарами начинается с регистрации личного кабинета в системе «Честный ЗНАК». Для этого руководителю понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
Личный кабинет обязателен даже для кафе, которое не продаёт товары в потребительской упаковке. Заведение всё равно закупает маркированную продукцию, а принять и подписать универсальный передаточный документ (УПД) без регистрации в системе невозможно.
Приёмка. До подписания УПД коды маркировки числятся за поставщиком. Физически принять партию можно, но продавать запрещено. Дождитесь документа через ЭДО, проверьте коды 2D-сканером и подпишите. Если выставить его на продажу раньше, касса заблокирует операцию: код перейдёт на ваш баланс в системе маркировки.
Продажа. С 28 декабря 2025 года для работы с маркированными товарами касса должна быть оснащена ТС ПИоТ — специальным модулем, который проверяет код маркировки в системе «Честный ЗНАК» до формирования чека. Если код не проходит проверку, касса не позволит оформить продажу.
ТС ПИоТ — это не отдельное устройство, а обновление программного обеспечения кассы.
Общепит. При приготовлении блюд и напитков не нужно сканировать код маркировки каждой упаковки.
Например, бариста не сканирует каждую бутылку молока, а повар — каждую банку соуса. Для такой продукции действует упрощённый режим HoReCa: в чеке указываются только глобальный номер торговой единицы (GTIN) и количество товара. Использованные продукты списываются с пометкой «Использование для производства». Это рекомендуется делать в день использования, чтобы остатки в системе маркировки оставались актуальными.
Маркировка пищевой продукции
|Продукция
|Маркировка
|Вода
|В системе маркировки с 2021 года. Магазин сканирует коды маркировки при продаже товара, кафе списывает воду как ингредиент реализации
|Молочная продукция
|С 1 ноября 2026 года для сыров, сливочного масла и прочей молочной продукции со сроком хранения более 40 суток вводится партионный учёт вместо планировавшегося поэкземплярного учёта.
Основание — постановление Правительства РФ от 15.06.2026 №745.
Для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток порядок не меняется до марта 2027 года
|Икра
|С 1 июня 2026 года действует поэкземплярный учёт икры осетровых и лососёвых рыб. При каждой продаже между компаниями в УПД указывается код маркировки каждой банки.
Остальные виды икры маркировке не подлежат.
Основание — постановление Правительства РФ от 29.11.2023 №2028
|Безалкогольные напитки
|С 1 марта 2026 года в документе указывается код маркировки каждой бутылки. Исключение: напитки, выпущенные до этой даты, можно продавать по-старому.
Основание — постановление Правительства РФ от 31.05.2023 №887
|Растительное масло
|С 1 ноября 2026 года эта товарная группа перейдёт на поэкземплярный учёт: в УПД потребуется указывать код маркировки каждой единицы продукции
|Консервы
|С 1 октября 2026 года при продаже потребуется сканировать код маркировки на кассе
|БАДы
|С 1 марта 2026 года нарушения по БАДам и пиву начали выявлять автоматически на основе данных кассового оборудования — без участия инспектора
|Спортивное питание
|Обязательная маркировка спортивного питания действует в сентябре 2025 года. Немаркированные остатки, которые были произведены или ввезены до начала обязательной маркировки, разрешено промаркировать до 31 августа 2026 года
|Безалкогольное пиво
|С 1 марта 2026 года продукция учитывается поэкземплярно: каждая единица товара имеет собственный код маркировки, который указывается в УПД и передаётся при продаже через кассу
|Бакалейная продукция
|С 1 сентября 2026 года снеки, соусы и специи нужно сканировать на кассе при продаже, а с 1 декабря 2027 года для них станет обязательной поэкземплярная приёмка.
Коды маркировки для мёда, макарон, мюсли, муки и круп становятся обязательными в 2026 году, а сканировать эти товары на кассе потребуется с 1 ноября 2027 года. До перехода на поэкземплярный учёт в УПД достаточно указывать GTIN и количество товара.
Правила установлены постановлением Правительства РФ от 30.11.2024 №1682
|Мясная продукция
|С 1 марта 2026 года участники рынка начали регистрацию в системе «Честный ЗНАК».
С 1 августа 2026 года производители начнут маркировать деликатесы, с 1 октября 2026 года — колбасы.
Обязательное сканирование кодов маркировки на кассе начнётся 1 июня 2027 года.
Основание — постановление Правительства РФ от 28.02.2026 №205
|Кондитерские изделия и сладости
|С 1 марта 2026 года требования распространились на печенье, зефир, вафли и мармелад. С 1 мая 2026 года в перечень вошли торты, пирожные, рулеты и круассаны в потребительской упаковке.
С 1 июля 2026 года обязательная маркировка стала действовать для шоколада, конфет, карамели и жевательной резинки.
Требования не распространяются на хлебобулочные изделия со сроком годности до 30 суток, сладости, продаваемые на развес, и продукцию массой до 20 граммов.
Основание — постановление Правительства РФ от 31.05.2025 №818
|Чай, кофе и какао
|Какао — с 1 декабря 2025 года;
чай — с 1 апреля 2026 года;
кофе и цикорий — с 1 июня 2026 года
Маркировка табачной и никотинсодержащей продукции
|Продукция
|Маркировка
|Табак
|Первая товарная группа системы, сигаретные пачки маркируются с 2019 года. При продаже касса дополнительно контролирует цену — реализовать пачку дешевле единой минимальной цены невозможно
|Никотинсодержащая продукция
|С декабря 2026 года обязательная маркировка распространяется на многоразовые электронные сигареты
|Курительные смеси для кальяна
|Табачные смеси подлежат маркировке с 2020 года, бестабачные — с 2022 года. После использования смесь необходимо списывать в системе маркировки. Например, кафе также списывает продукты, которые использует для приготовления напитков и блюд
Маркировка алкогольной продукции
|Продукция
|Маркировка
|Алкогольная продукция
|Крепкий алкоголь и вино контролирует система ЕГАИС — государственная система учёта алкоголя. В системе «Честный ЗНАК» маркируются пиво, слабоалкогольные напитки и отдельные категории продукции
|Пиво
|Маркировка пива вводится поэтапно с 2023 года.
С января 2024 года бары и рестораны фиксируют постановку кеги на кран и объём каждого розлива.
С марта 2025 года кеги учитываются поэкземплярно.
С марта 2026 года нарушения по пиву выявляются автоматически по данным касс
|Сидр, пуаре и медовуха
|Эти напитки маркируются по тем же правилам и в те же сроки, что и пиво
|Неигристые винные напитки
|Продукция вместе с другим слабоалкогольными напитками до 9% участвует в эксперименте по маркировке, который продлится до 31 августа 2026 года.
Код Дата Матрикс (Data Matrix) наносится непосредственно на акцизную марку. Сроки обязательной маркировки определят по итогам эксперимента.
Основание — постановление Правительства РФ от 06.05.2024 №585
|Слабоалкогольный напиток
|Коктейли крепостью до 9% маркируются наравне с пивом с осени 2023 года
Маркировка непродовольственных товаров
|Продукция
|Маркировка
|Изделия лёгкой промышленности
|С 1 августа 2026 года продавать и передавать товары этого этапа без кодов запрещено. При этом хранить немаркированные товары на складе можно. Промаркировать такие остатки разрешается до 30 ноября 2026 года.
Основание — постановление Правительства РФ от 25.12.2025 №2129
|Меховые изделия
|В 2026 году меховые изделия переходят с контрольных идентификационных знаков (КиЗ) на коды Дата Матрикс (Data Matrix)
|Обувь
|Переходный период для маркировки остатков завершился в июне 2021 года
|Фотоаппараты
|Фотоаппараты и лампы-вспышки подлежат обязательной маркировке с осени 2020 года
|Духи и туалетная вода
|С 1 апреля 2026 года при продаже касса дополнительно проверяет разрешительные документы на товар
|Шины
|Обязательная маркировка действует с конца 2020 года. Шины, смонтированные на диски, маркировки не требуют
|Велосипеды
|Велосипеды маркируются с сентября 2024 года. Требование распространяется и на велосипедные рамы, которые продаются отдельно
|Корм для животных
|Сухие корма подлежат обязательной маркировке с осени 2024 года, влажные — с весны 2025 года
|Ветеринарные препараты
|При продаже или применении препаратов ветеринарные аптеки выводят коды маркировки из оборота
|Технические средства реабилитации
|Трости, костыли и опоры маркируются с марта 2025 года
|Кресла-коляски
|Это одна из первых категорий медицинских изделий, для которых обязательная маркировка действует с 2023 года
|Медицинские изделия
|С октября 2023 года сначала обеззараживатели воздуха и ортопедическая обувь, затем слуховые аппараты, с марта 2025 года — медицинские перчатки. С сентября 2025 года передача таких товаров между организациями осуществляется только через ЭДО
|Антисептики
|Обязательная маркировка антисептических средств действует с октября 2023 года
|Автомобильные жидкости
|Обязательная маркировка моторных масел действует с конца 2025 года.
С 1 апреля 2026 года эта товарная группа перешла на поэкземплярный учёт.
Немаркированные остатки разрешено промаркировать до 31 августа 2026 года. Позже ввести их в оборот будет нельзя
|Строительные материалы
|С 1 мая 2026 года поставщики могут отгружать только продукцию с кодами. С декабря коды стройматериалов сканируются на кассе при продаже
|Игрушки
|Обязательная маркировка товаров для детей до 14 лет действует с 2025 года. С сентября 2026 года при продаже потребуется сканировать коды маркировки на кассе, а оборот немаркированных товаров запрещается
|Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены
|Производители наносят коды маркировки с 2025 года. Для розничной торговли новые требования действуют с июля 2026 года. С этого момента передача товаров между организациями осуществляется через ЭДО, а при продаже необходимо сканировать коды маркировки на кассе
|Радиоэлектронная продукция
|Производители наносят коды маркировки на технику с мая 2026 года. С декабря 2026 года продажа и передача товара без кодов маркировки запрещены.
Обязательное сканирование кодов на кассе начнётся 1 марта 2027 года