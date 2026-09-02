Календарь маркировки для розницы и общепита на 2026–2027 годы

Изделия лёгкой промышленности



Основание —

С 1 августа 2026 года продавать и передавать товары этого этапа без кодов запрещено. При этом хранить немаркированные товары на складе можно. Промаркировать такие остатки разрешается до 30 ноября 2026 года.Основание — постановление Правительства РФ от 25.12.2025 №2129

Меховые изделия В 2026 году меховые изделия переходят с контрольных идентификационных знаков (КиЗ) на коды Дата Матрикс (Data Matrix)

Обувь Переходный период для маркировки остатков завершился в июне 2021 года

Фотоаппараты Фотоаппараты и лампы-вспышки подлежат обязательной маркировке с осени 2020 года

Духи и туалетная вода С 1 апреля 2026 года при продаже касса дополнительно проверяет разрешительные документы на товар

Шины Обязательная маркировка действует с конца 2020 года. Шины, смонтированные на диски, маркировки не требуют

Велосипеды Велосипеды маркируются с сентября 2024 года. Требование распространяется и на велосипедные рамы, которые продаются отдельно

Корм для животных Сухие корма подлежат обязательной маркировке с осени 2024 года, влажные — с весны 2025 года

Ветеринарные препараты При продаже или применении препаратов ветеринарные аптеки выводят коды маркировки из оборота

Технические средства реабилитации Трости, костыли и опоры маркируются с марта 2025 года

Кресла-коляски Это одна из первых категорий медицинских изделий, для которых обязательная маркировка действует с 2023 года

Медицинские изделия С октября 2023 года сначала обеззараживатели воздуха и ортопедическая обувь, затем слуховые аппараты, с марта 2025 года — медицинские перчатки. С сентября 2025 года передача таких товаров между организациями осуществляется только через ЭДО

Антисептики Обязательная маркировка антисептических средств действует с октября 2023 года

Автомобильные жидкости Обязательная маркировка моторных масел действует с конца 2025 года.



С 1 апреля 2026 года эта товарная группа перешла на поэкземплярный учёт.



Немаркированные остатки разрешено промаркировать до 31 августа 2026 года. Позже ввести их в оборот будет нельзя



Строительные материалы С 1 мая 2026 года поставщики могут отгружать только продукцию с кодами. С декабря коды стройматериалов сканируются на кассе при продаже

Игрушки Обязательная маркировка товаров для детей до 14 лет действует с 2025 года. С сентября 2026 года при продаже потребуется сканировать коды маркировки на кассе, а оборот немаркированных товаров запрещается

Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены Производители наносят коды маркировки с 2025 года. Для розничной торговли новые требования действуют с июля 2026 года. С этого момента передача товаров между организациями осуществляется через ЭДО, а при продаже необходимо сканировать коды маркировки на кассе