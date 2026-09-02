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Маркировка
Маркировка

Календарь маркировки для розницы и общепита на 2026–2027 годы

В 2026–2027 годах маркировка «Честный ЗНАК» охватит почти все товарные категории. Кондитерские изделия уже маркируются, на очереди мясная продукция, бакалея и стройматериалы. Точка Банк рассмотрит календарь маркировки для розницы и общепита на 2026–2027 годы.

02.09.2026
116
116

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Упростим работу с маркировкой

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Коротко
С 28 декабря 2025 года для работы с кассой нужен ТС ПИоТ — специальный модуль для продажи маркированных товаров. Переходный период для использования токенов действовал до 1 июля 2026 года. С этой даты токены перестали действовать. Данные о продаже автоматически передаются в «Честный ЗНАК» через кассовый чек.
В 2026 году маркировка расширилась на новые категории: кондитерские изделия, мясную продукцию, чай и кофе, бакалею, косметику, стройматериалы, электронику и спецодежду. Для общепита действует упрощение: ингредиенты не нужно сканировать при выдаче блюда, но их необходимо списывать в системе.

Что изменится для розницы и общепита в 2026–2027 годах

В календаре собраны два типа событий. Если маркировка для вашей категории вводится впервые, проверьте дату начала нанесения кодов и другие этапы перехода. Если вы уже работаете с маркированными товарами, обратите внимание на новые требования к учёту: всё больше категорий переходит на поэкземплярный учёт продукции.

Подробности по каждой категории — в таблице ниже. 

Дата и срокИзменения
Декабрь 2025 годаС 28 декабря 2025 года для работы кассы требуется модуль ТС ПИоТ. Переходный период с проверкой маркированных товаров по токену завершился 1 июля 2026 года
Март 2026 годаВ УПД на безалкогольные напитки и безалкогольное пиво указывается код каждой единицы товара. Открылась регистрация продавцов и производителей мясной продукции
Апрель 2026 годаМоторные масла учитываются согласно поэкземплярному учёту
Июнь 2026 годаИкра передаётся между компаниями только с кодом каждой банки по поэкзеплярному учёту
Июль 2026 годаС 1 февраля 2027 года продавцы должны передавать в систему маркировки сведения о розничной продаже косметики и бытовой химии через онлайн‑кассы. При продаже нужно сканировать код маркировки.

Для бритв и лезвий такая обязанность также начнёт действовать с 1 февраля 2027 года
Август 2026 годаПродажа и передача товаров лёгкой промышленности, относящихся к четвёртой волне маркировки, без кодов идентификации запрещены. При этом допускается хранение немаркированной продукции на складах.

Производители мясных деликатесов обязаны наносить коды маркировки на выпускаемые товары в установленном порядке
Сентябрь 2026 годаНачинается маркировка мёда, макарон и мюсли. Вводится сканирование снеков и соусов при продаже. Оборот немаркированных игрушек запрещается.

Поэкземплярный учёт ветеринарных препаратов
Октябрь 2026 года Начинается маркировка колбасных изделий.

При передаче права собственности на маркированную продукцию через ЭДО в УПД нужно указывать код товара (GTIN) и количество
Ноябрь 2026 годаМолочная продукция со сроком хранения от 40 суток учитывается по номерам партий. Растительное масло переходит на поэкземплярный учёт 
Декабрь 2026 годаНачинается маркировка муки и круп. Вводится сканирование стройматериалов на кассе. Поэкземплярный учёт для радиоэлектроники и вводится запрет на оборот электроники без кодов  
Март 2027 годаРадиоэлектроника сканируется при продаже 
Июнь 2027 годаЧай, кофе и мясная продукция сканируются на кассе 
Ноябрь 2027 годаМёд, мука и крупы сканируются при продаже 
Декабрь 2027 годаСнеки, соусы и специи принимаются от поставщика с указанием кода каждой упаковки в УПД и вводится поэкземплярный учёт 

Правительство РФ добавляет категории товаров и двигает сроки в течение года. Например, с 1 ноября 2026 года для молочной продукции заменят поэкземплярный учёт на партионный.

Актуальные даты по каждой группе опубликованы в разделе «Календарь маркировки» на сайте «Честного ЗНАКА».

Экспертное мнение

При работе с маркированными товарами важно заранее настроить обмен документами с поставщиками. Ошибки при приёмке могут привести к тому, что товар не получится продать через кассу. Поэтому бизнесу нужен ЭДО: через него приходят УПД с кодами маркировки, которые можно проверить и подписать.


ЭДО от Точка Банка помогает принимать и отправлять документы в электронном виде, работать с маркированными товарами и обмениваться документами с контрагентами без бумаги. Подключите ЭДО заранее, чтобы спокойно подготовиться к новым требованиям «Честного ЗНАКА».

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

Как работать с маркировкой товаров в рознице и общепите

Регистрация. Работа с маркированными товарами начинается с регистрации личного кабинета в системе «Честный ЗНАК». Для этого руководителю понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Личный кабинет обязателен даже для кафе, которое не продаёт товары в потребительской упаковке. Заведение всё равно закупает маркированную продукцию, а принять и подписать универсальный передаточный документ (УПД) без регистрации в системе невозможно. 

Приёмка. До подписания УПД коды маркировки числятся за поставщиком. Физически принять партию можно, но продавать запрещено. Дождитесь документа через ЭДО, проверьте коды 2D-сканером и подпишите. Если выставить его на продажу раньше, касса заблокирует операцию: код перейдёт на ваш баланс в системе маркировки. 

Продажа. С 28 декабря 2025 года для работы с маркированными товарами касса должна быть оснащена ТС ПИоТ — специальным модулем, который проверяет код маркировки в системе «Честный ЗНАК» до формирования чека. Если код не проходит проверку, касса не позволит оформить продажу.

ТС ПИоТ — это не отдельное устройство, а обновление программного обеспечения кассы. 

Общепит. При приготовлении блюд и напитков не нужно сканировать код маркировки каждой упаковки.

Например, бариста не сканирует каждую бутылку молока, а повар — каждую банку соуса. Для такой продукции действует упрощённый режим HoReCa: в чеке указываются только глобальный номер торговой единицы (GTIN) и количество товара. Использованные продукты списываются с пометкой «Использование для производства». Это рекомендуется делать в день использования, чтобы остатки в системе маркировки оставались актуальными.

ВАЖНО
Если кафе продаёт покупателю запечатанную бутылку напитка или другой маркированный товар на вынос, это считается обычной розничной продажей. В этом случае кассир сканирует код маркировки, касса проверяет его через ТС ПИоТ и передаёт сведения в систему.

Продукция собственного производства, например выпечка, маркировке не подлежит.

Маркировка пищевой продукции

ПродукцияМаркировка
ВодаВ системе маркировки с 2021 года. Магазин сканирует коды маркировки при продаже товара, кафе списывает воду как ингредиент реализации
Молочная продукцияС 1 ноября 2026 года для сыров, сливочного масла и прочей молочной продукции со сроком хранения более 40 суток вводится партионный учёт вместо планировавшегося поэкземплярного учёта.

Основание — постановление Правительства РФ от 15.06.2026 №745

Для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток порядок не меняется до марта 2027 года
ИкраС 1 июня 2026 года действует поэкземплярный учёт икры осетровых и лососёвых рыб. При каждой продаже между компаниями в УПД указывается код маркировки каждой банки.

Остальные виды икры маркировке не подлежат.

Основание — постановление Правительства РФ от 29.11.2023 №2028
Безалкогольные напиткиС 1 марта 2026 года в документе указывается код маркировки каждой бутылки. Исключение: напитки, выпущенные до этой даты, можно продавать по-старому.

Основание — постановление Правительства РФ от 31.05.2023 №887
Растительное маслоС 1 ноября 2026 года эта товарная группа перейдёт на поэкземплярный учёт: в УПД потребуется указывать код маркировки каждой единицы продукции
КонсервыС 1 октября 2026 года при продаже потребуется сканировать код маркировки на кассе
БАДыС 1 марта 2026 года нарушения по БАДам и пиву начали выявлять автоматически на основе данных кассового оборудования — без участия инспектора
Спортивное питаниеОбязательная маркировка спортивного питания действует в сентябре 2025 года. Немаркированные остатки, которые были произведены или ввезены до начала обязательной маркировки, разрешено промаркировать до 31 августа 2026 года
Безалкогольное пивоС 1 марта 2026 года продукция учитывается поэкземплярно: каждая единица товара имеет собственный код маркировки, который указывается в УПД и передаётся при продаже через кассу
Бакалейная продукцияС 1 сентября 2026 года снеки, соусы и специи нужно сканировать на кассе при продаже, а с 1 декабря 2027 года для них станет обязательной поэкземплярная приёмка.

Коды маркировки для мёда, макарон, мюсли, муки и круп становятся обязательными в 2026 году, а сканировать эти товары на кассе потребуется с 1 ноября 2027 года. До перехода на поэкземплярный учёт в УПД достаточно указывать GTIN и количество товара.

Правила установлены постановлением Правительства РФ от 30.11.2024 №1682
Мясная продукцияС 1 марта 2026 года участники рынка начали регистрацию в системе «Честный ЗНАК».

С 1 августа 2026 года производители начнут маркировать деликатесы, с 1 октября 2026 года — колбасы. 
Обязательное сканирование кодов маркировки на кассе начнётся 1 июня 2027 года.

Основание — постановление Правительства РФ от 28.02.2026 №205
Кондитерские изделия и сладостиС 1 марта 2026 года требования распространились на печенье, зефир, вафли и мармелад. С 1 мая 2026 года в перечень вошли торты, пирожные, рулеты и круассаны в потребительской упаковке.

С 1 июля 2026 года обязательная маркировка стала действовать для шоколада, конфет, карамели и жевательной резинки.

Требования не распространяются на хлебобулочные изделия со сроком годности до 30 суток, сладости, продаваемые на развес, и продукцию массой до 20 граммов.

Основание — постановление Правительства РФ от 31.05.2025 №818 
Чай, кофе и какаоКакао — с 1 декабря 2025 года;

чай — с 1 апреля 2026 года;

кофе и цикорий — с 1 июня 2026 года
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Маркировка табачной и никотинсодержащей продукции

ПродукцияМаркировка
ТабакПервая товарная группа системы, сигаретные пачки маркируются с 2019 года. При продаже касса дополнительно контролирует цену — реализовать пачку дешевле единой минимальной цены невозможно
Никотинсодержащая продукцияС декабря 2026 года обязательная маркировка распространяется на многоразовые электронные сигареты
Курительные смеси для кальянаТабачные смеси подлежат маркировке с 2020 года, бестабачные — с 2022 года. После использования смесь необходимо списывать в системе маркировки. Например, кафе также списывает продукты, которые использует для приготовления напитков и блюд

Маркировка алкогольной продукции

ПродукцияМаркировка
Алкогольная продукцияКрепкий алкоголь и вино контролирует система ЕГАИС — государственная система учёта алкоголя. В системе «Честный ЗНАК» маркируются пиво, слабоалкогольные напитки и отдельные категории продукции
ПивоМаркировка пива вводится поэтапно с 2023 года.

С января 2024 года бары и рестораны фиксируют постановку кеги на кран и объём каждого розлива.

С марта 2025 года кеги учитываются поэкземплярно.

С марта 2026 года нарушения по пиву выявляются автоматически по данным касс
Сидр, пуаре и медовухаЭти напитки маркируются по тем же правилам и в те же сроки, что и пиво
Неигристые винные напиткиПродукция вместе с другим слабоалкогольными напитками до 9% участвует в эксперименте по маркировке, который продлится до 31 августа 2026 года. 

Код Дата Матрикс (Data Matrix) наносится непосредственно на акцизную марку. Сроки обязательной маркировки определят по итогам эксперимента. 

Основание — постановление Правительства РФ от 06.05.2024 №585
Слабоалкогольный напитокКоктейли крепостью до 9% маркируются наравне с пивом с осени 2023 года 

Маркировка непродовольственных товаров

ПродукцияМаркировка
Изделия лёгкой промышленностиС 1 августа 2026 года продавать и передавать товары этого этапа без кодов запрещено. При этом хранить немаркированные товары на складе можно. Промаркировать такие остатки разрешается до 30 ноября 2026 года.

Основание — постановление Правительства РФ от 25.12.2025 №2129
Меховые изделияВ 2026 году меховые изделия переходят с контрольных идентификационных знаков (КиЗ) на коды Дата Матрикс (Data Matrix)
ОбувьПереходный период для маркировки остатков завершился в июне 2021 года
ФотоаппаратыФотоаппараты и лампы-вспышки подлежат обязательной маркировке с осени 2020 года
Духи и туалетная водаС 1 апреля 2026 года при продаже касса дополнительно проверяет разрешительные документы на товар
ШиныОбязательная маркировка действует с конца 2020 года. Шины, смонтированные на диски, маркировки не требуют
ВелосипедыВелосипеды маркируются с сентября 2024 года. Требование распространяется и на велосипедные рамы, которые продаются отдельно
Корм для животныхСухие корма подлежат обязательной маркировке с осени 2024 года, влажные — с весны 2025 года
Ветеринарные препаратыПри продаже или применении препаратов ветеринарные аптеки выводят коды маркировки из оборота
Технические средства реабилитацииТрости, костыли и опоры маркируются с марта 2025 года
Кресла-коляскиЭто одна из первых категорий медицинских изделий, для которых обязательная маркировка действует с 2023 года
Медицинские изделияС октября 2023 года сначала обеззараживатели воздуха и ортопедическая обувь, затем слуховые аппараты, с марта 2025 года — медицинские перчатки. С сентября 2025 года передача таких товаров между организациями осуществляется только через ЭДО
АнтисептикиОбязательная маркировка антисептических средств действует с октября 2023 года
Автомобильные жидкостиОбязательная маркировка моторных масел действует с конца 2025 года.

С 1 апреля 2026 года эта товарная группа перешла на поэкземплярный учёт. 

Немаркированные остатки разрешено промаркировать до 31 августа 2026 года. Позже ввести их в оборот будет нельзя
Строительные материалыС 1 мая 2026 года поставщики могут отгружать только продукцию с кодами. С декабря коды стройматериалов сканируются на кассе при продаже
ИгрушкиОбязательная маркировка товаров для детей до 14 лет действует с 2025 года. С сентября 2026 года при продаже потребуется сканировать коды маркировки на кассе, а оборот немаркированных товаров запрещается
Косметика, бытовая химия и товары личной гигиеныПроизводители наносят коды маркировки с 2025 года. Для розничной торговли новые требования действуют с июля 2026 года. С этого момента передача товаров между организациями осуществляется через ЭДО, а при продаже необходимо сканировать коды маркировки на кассе
Радиоэлектронная продукцияПроизводители наносят коды маркировки на технику с мая 2026 года. С декабря 2026 года продажа и передача товара без кодов маркировки запрещены. 

Обязательное сканирование кодов на кассе начнётся 1 марта 2027 года

Вопросы по теме

Нужно ли кафе регистрироваться в «Честном ЗНАКЕ», если оно не продаёт товары в упаковке?

Да. Маркированные продукты кафе закупает, а подписать УПД без регистрации невозможно.

Нужно ли общепиту сканировать код маркировки при приготовлении блюда?

Нет, кухня работает по режиму HoReCa. В чеке только GTIN и количество.

Как списывать молоко, воду или напитки-ингредиенты?

В «Честном ЗНАКЕ» с пометкой «Использование для производства», рекомендуется делать это в день использования. По напиткам с поэкземплярным учётом срок — три рабочих дня после приёмки.

Что делать, если поставщик прислал УПД без кодов маркировки?

Не подписывать и запросить корректный документ — без кодов права на товар не перейдут.

Можно ли принять товар, если часть кодов не считывается?

Маркированный товар можно принять частично. Подпишите УПД только на те товары, коды маркировки которых читаются и совпадают с документом. Товары с нечитаемыми кодами нужно вернуть поставщику или передать на перемаркировку.

Кто отвечает за ошибку в кодах — поставщик или магазин?

До подписания УПД — поставщик, после — магазин. Подпись переносит коды на баланс магазина вместе со всеми ошибками в них.

Нужен ли рознице ЭДО, если она только продаёт конечным покупателям?

Да. ЭДО нужен не для продажи, а для приёмки: только через подписанный электронный УПД коды переходят магазину. Без них касса заблокирует продажу.

Можно ли продавать остатки без маркировки после новой даты в календаре?

После наступления запретительной даты продавать остатки товаров без кодов маркировки нельзя. В системе «Честный ЗНАК» такая продукция считается немаркированной, а её продажа и дальнейший оборот будут нарушением требований законодательства.

Нужно ли маркировать продукцию собственного производства в кафе или пекарне?

Продукцию собственного производства в кафе или пекарне не нужно маркировать в системе «Честный ЗНАК», если блюда и выпечка продаются непосредственно внутри заведения.


Для внутреннего учёта и соблюдения требований СанПиН нужно маркировать заготовки, полуфабрикаты и товары навынос. Такая маркировка помогает контролировать сроки хранения и обеспечивает соблюдение прав потребителей.

Как проверить, относится ли товар к обязательной маркировке?

Сверить код ТН ВЭД из накладной с перечнем на сайте «Честного ЗНАКА».

Нужно ли менять кассу в 2026 году?

Не обязательно. Возможно, хватит обновления ПО до версии с ТС ПИоТ и ФФД 1.2 — уточните у производителя модели.

Как часто обновляется календарь маркировки?

Несколько раз в год отдельными постановлениями. Перед решениями сверяйтесь с сайтом «Честного ЗНАКА».

С чего начать, если бизнес раньше не работал с «Честным ЗНАКОМ»?

Оформить УКЭП руководителя и зарегистрироваться на портале «Честный ЗНАК», затем подключить ЭДО, подготовить кассу и сканер.

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Календарь маркировки для розницы и общепита на 2026–2027 годы — Точка Банк