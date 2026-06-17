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Лицензия на продажу табака и вейпов: госпошлина и штрафы до 4 млн ₽

17.06.2026
143
143

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект №1024775-8. Он вводит обязательную лицензию для розничной продажи табака и никотинсодержащей продукции. Это касается сигарет и вейпов.

С 1 октября 2026 года начнётся выдача лицензий. С 1 марта 2027 года продажа без лицензии будет запрещена. Разрешение можно оформить на срок до пяти лет, указав его в заявлении. Госпошлина составит 20 000 ₽ в год за каждый торговый объект.

Если у бизнеса несколько точек продаж, оплата взимается отдельно за каждую. Например, три объекта — это 60 000 ₽ госпошлины в год.

За нарушение требований предусмотрена уголовная ответственность. При выручке от продажи табака свыше 100 000 ₽ штраф составит от 500 000 до 1 млн ₽. При доходе более 1 млн ₽ штраф увеличивается до 3–4 млн ₽, также возможны принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.

Законопроект ещё должен пройти одобрение Совета Федерации и быть подписан президентом.

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Лицензия на продажу табака и вейпов с 2026 года: госпошлина и штрафы до 4 млн ₽ — Точка Банк