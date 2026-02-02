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Маркировка
Маркировка
Маркетплейсы
Маркетплейсы

Маркетплейсы ужесточат контроль за маркировкой товаров до начала продаж

02.02.2026
93
93

Упростим работу с маркировкой

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Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

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Автор

ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий), РВБ (объединённая компания Wildberries & Russ) и Ozon подписали дорожную карту по поэтапному переходу к профилактическому контролю за оборотом товаров с обязательной маркировкой «Честный ЗНАК». Документ направлен на предотвращение нарушений ещё до начала продаж на маркетплейсах.

Реализация договорённостей начнётся до вступления в силу закона о платформенной экономике. Предполагается, что ключевые положения дорожной карты будут закреплены в подзаконных нормативных актах.

Маркетплейсы уже используют инструменты маркировки для проверки товаров на этапе приёмки. Это позволяет выявлять отклонения заранее, повышать ответственность продавцов и снижать долю нарушений без дополнительной нагрузки на добросовестный бизнес.

Следующим этапом станет расширение и автоматизация проверок за счёт более глубокой интеграции ИТ-систем маркетплейсов с системой «Честный ЗНАК». Проверки будут применяться вне зависимости от модели продаж — как при хранении товаров на складах платформ, так и при отгрузке со складов продавцов с использованием логистики маркетплейсов.

Отдельный акцент сделан на автоматизации проверок по индикаторам риска и расширении обмена аналитическими данными. Это позволит выявлять потенциальные нарушения ещё до поставки товара и начала его реализации.

Проверка документов о происхождении и качестве маркированных товаров будет проводиться уже на этапе создания карточек. Товары появятся на витринах маркетплейсов только после успешного прохождения контроля, а карточки без подтверждённой маркировки будут блокироваться.

Дорожная карта предусматривает плавный переход к новой системе контроля. Продавцам и производителям дадут время на адаптацию бизнес-процессов к новым требованиям.

Кроме того, стороны договорились о совместной работе по выявлению на маркетплейсах псевдороссийских производителей. В случае подтверждения нарушений продажи такой продукции будут ограничены.

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Маркетплейсы ужесточают контроль маркировки товаров «Честный ЗНАК» — Точка Банк