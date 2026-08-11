Коротко Участники оборота бритв и лезвий могут промаркировать остатки нереализованных товаров, которые были произведены или ввезены в Россию до 30 ноября 2025 года. Маркировку таких товаров можно провести до 1 февраля 2027 года. Продукция, произведённая или ввезённая ранее дат обязательной маркировки, уходит с полок в обычном режиме — по сроку годности, без принудительного нанесения кодов. За торговлю без маркировки — штраф до 300 000 ₽ плюс конфискация.

С июля 2026 года без электронного документооборота принять партию товара не получится — поставщик просто не сможет её легально передать. На кассе каждый флакон шампуня сканируют отдельно, иначе продажа не фиксируется в системе.

Кого затрагивают новые требования

Новые правила касаются всех участников оборота косметики и бытовой химии: производителей, импортёров, оптовых компаний и розничных продавцов. У каждого участника свои обязанности.

Производители наносят код маркировки на товар до первой отгрузки со склада. Они отвечают за то, чтобы каждая единица продукции была введена в оборот по правилам.

Импортёры маркируют товары до ввоза в Россию или после прохождения таможни. В продажу продукция должна поступать уже с кодами маркировки.

Оптовые компании принимают промаркированный товар, проверяют коды и передают продукцию дальше по цепочке. С 1 июля 2026 года передача маркированных товаров будет проходить через электронный УПД.

Розничные продавцы проверяют код при продаже товара покупателю. После сканирования информация передаётся в систему «Честный ЗНАК», а товар выводится из оборота.

Требования не распространяются на тех, кто покупает такую продукцию только для собственных нужд и не перепродаёт её. Например, организация может приобрести чистящие средства для уборки офиса без регистрации в системе. Но если товар передаётся или продаётся другой компании, участник автоматически становится частью оборота маркированной продукции.

Какие товарные группы попадают под обязательную маркировку

Под обязательную маркировку в системе «Честный ЗНАК» попадают четыре основные группы товаров: мыло и моющие средства, средства для волос и бритья, косметика и средства ухода, а также бритвы и лезвия.

Полный перечень товарных групп включает:

Косметику и средства гигиены: мыло, шампуни, бальзамы и другие средства для ухода за волосами, средства для бритья, дезодоранты, а также декоративную косметику для лица, глаз и губ.

Бытовую химию: стиральные порошки и гели, кондиционеры для белья, чистящие и моющие средства, полироли, средства для мытья посуды и ухода за сантехникой.

Хозяйственные и санитарно-гигиенические товары: зубная нить и другие товары для личной гигиены, для которых уже действует обязательная маркировка. Отдельные категории продукции, например бумажные салфетки, ватные палочки и ватные диски, пока участвуют в эксперименте по маркировке.

Проверить, нужно ли маркировать конкретный товар, можно по коду ТН ВЭД ЕАЭС или ОКПД 2 из сертификата или декларации соответствия. На портале «Честный ЗНАК» также доступна проверка по наименованию товара.

Когда маркировка не нужна

Несмотря на широкий охват, у системы есть границы. Продукция не маркируется в следующих случаях:

товар вывозят за пределы ЕАЭС в рамках таможенной процедуры экспорта;

товар ввозят или производят в качестве рекламного, маркетингового или регистрационного образца, не предназначенного для продажи;

товар закупают по сделкам, сведения о которых составляют государственную тайну, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о государственных закупках;

товар фасуют или упаковывают на развес в розничном магазине, в том числе по просьбе покупателя;

на товар распространяются специальные правила обязательной маркировки, установленные для другой товарной группы;

товар относится к детскому питанию для малышей до 12 месяцев, если для него соответствующими правилами предусмотрено исключение из обязательной маркировки.

Что нужно сделать — по ролям

У каждого участника оборота свои задачи. Производителям, импортёрам, оптовикам и рознице нужно выполнить разные требования для работы с маркированными товарами.

Производитель или импортёр

Первый шаг — зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», если этого ещё не сделали. Далее нужно заказать коды маркировки, настроить процесс их нанесения и проверить передачу данных в систему.

Перед началом работы выберите оператора ЭДО. Например, вы можете использовать ЭДО от Точка Банка. Затем подключитесь к сервису и настройте обмен электронными документами с контрагентами. После этого проверьте, что все процессы работают корректно.

Оптовая компания

Оптовикам нужно убедиться, что учётная запись в «Честном ЗНАКЕ» активна. Также требуется подключить ЭДО, настроить приёмку маркированного товара и обновить товароучётную систему для работы с кодами маркировки.

На складе должны быть 2D-сканеры для проверки кодов при приёмке и отгрузке товара.

Розничный продавец

Рознице нужно проверить готовность кассового оборудования к работе с маркированными товарами. В частности, важно убедиться, что касса поддерживает формат фискальных данных ФФД 1.2, а на каждом рабочем месте установлен 2D-сканер.

Также необходимо проверить интеграцию оператора фискальных данных с системой «Честный ЗНАК» и установить модуль ТС ПИоТ для проверки кодов при продаже.

Экспертное мнение С 1 июля 2026 года участники оборота косметики и бытовой химии должны передавать маркированный товар через ЭДО. Если электронный обмен документами не настроен, принять или передать продукцию в рамках действующих правил не получится. На практике сложности чаще возникают не с самой маркировкой, а с настройкой процессов между поставщиками, покупателями и учётными системами. Важно проверить работу кассы, 2D-сканеров и товароучётной программы, а также убедиться, что УПД корректно передаются через оператора ЭДО.



ЭДО от Точка Банка помогает работать с маркированными товарами в одном сервисе: обмениваться документами с контрагентами, передавать данные по маркировке и контролировать корректность УПД перед отправкой. Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

Остатки: что делать с немаркированным товаром на складе

Косметика и бытовая химия, произведённые в России или ввезённые на территорию РФ до начала обязательной маркировки, не подлежат этому процессу. Такие товары можно продавать без кодов маркировки до окончания срока годности. Исключение составляют бритвы, лезвия и заготовки для них — немаркированные остатки этой продукции необходимо промаркировать до 1 февраля 2027 года.

Чтобы правильно распорядиться остатками товаров без кодов маркировки, выполните следующие действия.

1. Определите категорию товара.

Уходовую и декоративную косметику, мыло и бытовую химию не нужно маркировать в остатках. Их можно продавать без кодов маркировки до окончания срока годности, исключение — бритвы, лезвия и заготовки для них. При этом необходимо иметь документы, которые подтверждают дату производства или ввоза товара до начала обязательной маркировки этой категории.

2. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».

Если компания ещё не работает в системе, необходимо пройти регистрацию. Доступ к «Честному ЗНАКУ» потребуется для выполнения операций с маркированными товарами и передачи сведений о них.

3. Настройте ЭДО и объёмно-сортовой учёт.

С 1 июля 2026 года при передаче косметики и бытовой химии между организациями и ИП необходимо использовать электронный документооборот (ЭДО).

В универсальном передаточном документе (УПД) указывают код товара (GTIN) и количество передаваемой продукции. При объёмно-сортовом учёте не требуется указывать код маркировки каждого отдельного экземпляра товара.

4. Подготовьте онлайн-кассу к работе с маркировкой.

С 1 июля 2026 года при розничной продаже маркированной косметики и бытовой химии сведения о выбытии товаров необходимо передавать через онлайн-кассу в систему «Честный ЗНАК».

Если товар относится к немаркированным остаткам, которые разрешено продавать без кодов, дополнительно настраивать кассу не требуется. Для маркированной продукции нужно обеспечить сканирование кодов при продаже.

5. Следите за дальнейшим расширением перечня маркируемых товаров.

С 1 октября 2026 года обязательная маркировка будет распространяться на расширенный перечень санитарно-гигиенической продукции, включая зубные щётки, расчёски, туалетную бумагу и пемзу.

Для таких товаров также предусмотрены переходные периоды: немаркированные остатки можно будет реализовывать в сроки, установленные законодательством.

Техническое оснащение: что потребуется на каждом звене

Набор оборудования для работы с маркировкой зависит от роли участника в цепочке поставок. Производителю или импортёру требуется больше всего оборудования, так как они наносят коды маркировки на товар. Оптовику достаточно настроить учёт и проверку кодов. Розничной точке нужно подготовить кассовое оборудование для продажи маркированной продукции.

Производитель или импортёр

Для нанесения кодов маркировки потребуется оборудование для печати и проверки кодов Дата Матрикс (Data Matrix):

принтер для нанесения кодов маркировки;

2D-сканер для проверки читаемости кодов после печати;

товароучётная система с поддержкой маркировки.

Для больших объёмов производства чаще используют термотрансферные принтеры. Они обеспечивают стабильное качество печати и подходят для промышленной эксплуатации. Если код наносится напрямую на упаковку, например на пластик, можно использовать струйные маркираторы.

Оптовый склад

Оптовому звену не нужно самостоятельно наносить коды. Для работы с маркированными товарами понадобятся:

2D-сканер для приёмки и передачи продукции;

актуальная версия учётной системы с поддержкой маркировки.

Розничная точка

Для продажи маркированных товаров потребуются:

онлайн-касса с поддержкой формата фискальных данных (ФФД) 1.2;

2D-сканер на каждое рабочее место кассира;

договор с оператором фискальных данных (ОФД), который поддерживает интеграцию с системой «Честный ЗНАК».

С 1 июля 2026 года для проверки кодов маркировки при продаже потребуется программный модуль ТС ПИоТ. Он заменяет розничный токен и обеспечивает проверку каждого кода перед формированием чека: система проверяет подлинность товара, его статус и возможность реализации.

Если проверка не пройдена, касса не позволит оформить продажу. Уточните у производителя кассы или сервисного центра, поддерживает ли текущее программное обеспечение работу с ТС ПИоТ.

Что принципиально меняется с 1 июля 2026 года

Бумажные документы на маркированный товар больше не работают. С 1 июля единственный легальный формат передачи партии — электронный УПД через оператора ЭДО. Накладная на бумаге не даст покупателю принять товар в системе. Коды просто не перейдут к новому владельцу.

Касса без ФФД 1.2 не обслужит маркированный товар. Если аппарат работает на более старом протоколе — он не умеет добавлять код маркировки в фискальный чек. Обновление через прошивку возможно не для всех моделей, часть оборудования придётся заменить. Линейный сканер штрихкодов тоже не подойдёт — Data Matrix он не читает.

Штрафы

Ответственность за оборот немаркированной продукции установлена ст. 15.12 КоАП РФ. Каждый факт нарушения может стать отдельным основанием для составления протокола. Поэтому при проверках важно учитывать не только размер возможного штрафа, но и риск привлечения к ответственности за несколько эпизодов.

Продажа немаркированного товара

За реализацию продукции без обязательного кода маркировки предусмотрены следующие штрафы:

для ИП и должностных лиц — от 5 000 до 10 000 ₽;

для организаций — от 50 000 до 300 000 ₽.

Кроме штрафа, товар подлежит конфискации с последующим уничтожением. Вернуть продукцию или получить компенсацию её стоимости нельзя.

Нарушение сроков передачи данных

Если сведения о маркированном товаре не переданы в систему вовремя, размер штрафов ниже:

для ИП и должностных лиц — от 1 000 до 10 000 ₽ или предупреждение;

для организаций — от 25 000 до 100 000 ₽.

При регулярных нарушениях сумма штрафов может существенно увеличиться, так как ответственность применяется за каждый отдельный случай.

Хранение немаркированной продукции

Хранение товаров без кодов маркировки после окончания установленного срока также считается нарушением. Данное нарушение является уголовной ответственностью согласно ст. 171.1 УК РФ и влечёт наказание в виде:

— штрафа до 300 000 ₽ или дохода за период до двух лет;

— лишения свободы до трёх лет со штрафом до 80 000 ₽ или дохода за период до шести месяцев.

В случае предварительного сговора или участия в преступлении группы лиц:

лишение свободы до трёх лет со штрафом до 100 000 ₽ или доход за период до одного года.

Если речь идёт о крупной партии товара и участии организованной группы:

лишение свободы до шести лет со штрафом до 1 млн ₽ или доход за период до пяти лет.

Дополнительно товар могут конфисковать. Например, хранение нереализованных остатков бритв после завершения переходного периода создаёт риск привлечения к ответственности.

Поддельные коды маркировки

Использование поддельных кодов — более серьёзное нарушение. За него предусмотрена уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ.

В зависимости от обстоятельств дела наказание может включать штраф до 300 000 ₽ или лишение свободы на срок до шести лет. Ответственность может наступить не только для изготовителя поддельного кода, но и для участников оборота, которые приняли и реализовали такой товар.