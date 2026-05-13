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Маркировка сладостей и кондитерских изделий станет обязательной в 2026 году

13.05.2026
263
263

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Правительство вводит поэтапную обязательную маркировку сладостей и кондитерских изделий в потребительской упаковке. Новые правила коснутся производителей, импортёров, оптовых компаний и розницы.

Когда начнётся обязательная маркировка

С 2026 года производители и импортёры должны будут наносить коды маркировки на продукцию, передавать сведения о вводе товаров в оборот и отчитываться в системе маркировки.

Маркировку запускают поэтапно:

  • с 1 марта 2026 года — для печенья, мармелада, зефира, пастилы, восточных сладостей, вафель, шоколадных и ореховых паст;
  • с 1 мая 2026 года — для круассанов, пирожных, рулетов и тортов;
  • с 1 июля 2026 года — для шоколада, драже, карамели и жевательной резинки.

Что изменится для бизнеса с 2027 года

С 1 июля 2027 года вводят сразу несколько новых требований.

  • Бизнесу придётся передавать сведения о групповых упаковках и наборах — например, если товары собирают в коробки или транспортные упаковки.
  • Передача данных о продажах и выводе из оборота.
  • Продавцы должны будут сканировать коды маркировки на кассе и передавать сведения о продаже через онлайн-ККТ в систему маркировки.
  • Также станет обязательной передача данных о выводе товаров из оборота, если продукцию списывают, утилизируют или используют не для розничной продажи.
  • Все участники оборота маркированной продукции должны будут перейти на электронный документооборот при отгрузке и приёмке товаров.

Полная прослеживаемость товаров — с декабря 2028 года

С 1 декабря 2028 года заработает поэкземплярный учёт. Это значит, что в системе маркировки будут отслеживать движение каждой единицы товара по индивидуальному коду маркировки.

Передавать сведения потребуется:

  • при продаже и передаче товара через ЭДО;
  • при выводе продукции из оборота не через розницу.

Для бизнеса это означает более строгий контроль движения маркированной продукции и обязательный обмен электронными документами между участниками оборота.

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Маркировка сладостей и кондитерских изделий с 2026 года: сроки, этапы и требования для бизнеса — Точка Банк