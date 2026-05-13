Маркировка сладостей и кондитерских изделий станет обязательной в 2026 году

Правительство вводит поэтапную обязательную маркировку сладостей и кондитерских изделий в потребительской упаковке. Новые правила коснутся производителей, импортёров, оптовых компаний и розницы.

С 2026 года производители и импортёры должны будут наносить коды маркировки на продукцию, передавать сведения о вводе товаров в оборот и отчитываться в системе маркировки.

с 1 июля 2026 года — для шоколада, драже, карамели и жевательной резинки.

с 1 мая 2026 года — для круассанов, пирожных, рулетов и тортов;

с 1 марта 2026 года — для печенья, мармелада, зефира, пастилы, восточных сладостей, вафель, шоколадных и ореховых паст;

С 1 июля 2027 года вводят сразу несколько новых требований.

Бизнесу придётся передавать сведения о групповых упаковках и наборах — например, если товары собирают в коробки или транспортные упаковки.

Передача данных о продажах и выводе из оборота.

Продавцы должны будут сканировать коды маркировки на кассе и передавать сведения о продаже через онлайн-ККТ в систему маркировки.

Также станет обязательной передача данных о выводе товаров из оборота, если продукцию списывают, утилизируют или используют не для розничной продажи.