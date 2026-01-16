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Маркировка
Маркировка

Маркировка товаров 2026: лёгкая промышленность, моторные масла и правила работы с остатками

Маркировка уже стала привычной частью работы для многих компаний. В 2026 году при работе с ней важно учитывать конкретные даты, этапы и ограничения, от которых напрямую зависит возможность продажи товаров.

16.01.2026
161
161

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В 2026 году продолжается поэтапное расширение системы обязательной маркировки товаров. Новые требования затрагивают лёгкую промышленность, а также моторные масла и смазочные материалы, вводя дополнительные обязанности для производителей, импортёров и продавцов. 

Новые товары под маркировкой с 1 марта 2026 года

Расширение перечня утверждено постановлением Правительства РФ от 25.12. 2025 № 2129. Документ вводит обязательную маркировку для новых групп товаров лёгкой промышленности, которые ранее не подпадали под эти требования.

НаименованиеОКПД 2ТН ВЭД ЕАЭС
Жилеты и пояса спасательные13.92.29.130

13.92.29.140
6307 20 000 0
Пояса, ремни, портупеи и патронташи и прочие принадлежности к одежде из натуральной или композиционной кожи14.19.31.130

14.19.31.190
4203 30 000 0

4203 40 000 0
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные, в том числе огнестойкие22.19.60.110

22.29.10.120

32.99.11.140
3926 20 000 0

4015 (за исключением 4015 90 000 0)

4203 21 000 0

4203 29

6211 32 100 0

6211 33 100 0

6211 42 100 0

6211 43 100 0

6116

6216 00 000 0
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включённая в другие группировки14.12.30.1906103

6104

6203

6204

6211 32 100 0

6211 33 100 0

6211 39 000 0

6211 42 100 0

6211 43 100 0
Одежда производственная и профессиональная защитная огнестойкая32.99.11.1406203 23 100 0

6203 22 100 0

6204 23 100 0

6211 33 100 0

6211 33 900 0

6211 39 000 0

6211 43 100 0
Защитные головные уборы32.99.11.160

32.99.11.170

32.99.11.180

32.99.11.190
6506 10

При работе с национальным каталогом особое внимание следует уделять заполнению карточек товаров. Если код ТН ВЭД одновременно относится к нескольким этапам маркировки, для товаров четвёртой волны необходимо дополнительно указывать признак «Принадлежность к индивидуальной защите, страховке или спасению» со значением «ДА».

Этапы внедрения обязательной маркировки

С 1 июля 2026 года таможенные органы прекратят выпуск немаркированной продукции, приобретённой до 28 февраля 2026 года включительно. Оформление таких товаров без кодов маркировки станет невозможным.

До 1 августа 2026 года допускается ввод в оборот импортных товаров, купленных до начала обязательной маркировки и выпущенных в период с 1 марта по 1 июля 2026 года. После этой даты требования будут ужесточены.

С 1 августа 2026 года продажа немаркированных остатков будет полностью запрещена. Хранение таких товаров допускается, однако их реализация станет невозможной.

До 1 декабря 2026 года участники оборота могут завершить маркировку остатков: описать товары, заказать и распечатать коды, а также ввести их в оборот при условии, что продукция находилась в собственности на 1 марта 2026 года.

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Маркировка остатков товаров лёгкой промышленности

С 1 января 2026 года продажа немаркированных остатков третьей волны запрещена, независимо от даты их приобретения. До 1 марта 2026 года участники оборота должны завершить описание товаров, заказать коды маркировки и ввести их в оборот. 

При этом до 1 ноября 2028 года допускается нахождение в обороте кодов маркировки, заказанных по короткому атрибутивному составу. После этой даты такие коды будут автоматически аннулированы.

Полный перечень товаров третьей волны опубликован на официальном сайте системы «Честный ЗНАК», в разделе товаров лёгкой промышленности

Маркировка моторных масел и смазочных материалов

Отдельные изменения касаются моторных масел и специальных автомобильных жидкостей. С 1 сентября 2025 года для этих товаров введена обязательная маркировка при продаже на территории России.

До 31 октября 2025 года необходимо было промаркировать остатки продукции, произведённой или ввезённой в РФ до 1 сентября 2025 года и предназначенной для дальнейшей реализации.

Дополнительный этап маркировки стартовал с 30 декабря 2025 года. До 31 марта 2026 года участникам оборота предстоит заказать коды, нанести их на продукцию и ввести товары в оборот, если такие остатки находились в наличии на 30 декабря 2025 года.

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Маркировка товаров в 2026 году: лёгкая промышленность, моторные масла, смазочные материалы — Точка Банк