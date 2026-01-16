Маркировка товаров 2026: лёгкая промышленность, моторные масла и правила работы с остатками

В 2026 году продолжается поэтапное расширение системы обязательной маркировки товаров. Новые требования затрагивают лёгкую промышленность, а также моторные масла и смазочные материалы, вводя дополнительные обязанности для производителей, импортёров и продавцов.
Новые товары под маркировкой с 1 марта 2026 года
Расширение перечня утверждено постановлением Правительства РФ от 25.12. 2025 № 2129. Документ вводит обязательную маркировку для новых групп товаров лёгкой промышленности, которые ранее не подпадали под эти требования.
|Наименование
|ОКПД 2
|ТН ВЭД ЕАЭС
|Жилеты и пояса спасательные
|13.92.29.130
13.92.29.140
|6307 20 000 0
|Пояса, ремни, портупеи и патронташи и прочие принадлежности к одежде из натуральной или композиционной кожи
|14.19.31.130
14.19.31.190
|4203 30 000 0
4203 40 000 0
|Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные, в том числе огнестойкие
|22.19.60.110
22.29.10.120
32.99.11.140
|3926 20 000 0
4015 (за исключением 4015 90 000 0)
4203 21 000 0
4203 29
6211 32 100 0
6211 33 100 0
6211 42 100 0
6211 43 100 0
6116
6216 00 000 0
|Одежда производственная и профессиональная прочая, не включённая в другие группировки
|14.12.30.190
|6103
6104
6203
6204
6211 32 100 0
6211 33 100 0
6211 39 000 0
6211 42 100 0
6211 43 100 0
|Одежда производственная и профессиональная защитная огнестойкая
|32.99.11.140
|6203 23 100 0
6203 22 100 0
6204 23 100 0
6211 33 100 0
6211 33 900 0
6211 39 000 0
6211 43 100 0
|Защитные головные уборы
|32.99.11.160
32.99.11.170
32.99.11.180
32.99.11.190
|6506 10
При работе с национальным каталогом особое внимание следует уделять заполнению карточек товаров. Если код ТН ВЭД одновременно относится к нескольким этапам маркировки, для товаров четвёртой волны необходимо дополнительно указывать признак «Принадлежность к индивидуальной защите, страховке или спасению» со значением «ДА».
Этапы внедрения обязательной маркировки
С 1 июля 2026 года таможенные органы прекратят выпуск немаркированной продукции, приобретённой до 28 февраля 2026 года включительно. Оформление таких товаров без кодов маркировки станет невозможным.
До 1 августа 2026 года допускается ввод в оборот импортных товаров, купленных до начала обязательной маркировки и выпущенных в период с 1 марта по 1 июля 2026 года. После этой даты требования будут ужесточены.
С 1 августа 2026 года продажа немаркированных остатков будет полностью запрещена. Хранение таких товаров допускается, однако их реализация станет невозможной.
До 1 декабря 2026 года участники оборота могут завершить маркировку остатков: описать товары, заказать и распечатать коды, а также ввести их в оборот при условии, что продукция находилась в собственности на 1 марта 2026 года.
Маркировка остатков товаров лёгкой промышленности
С 1 января 2026 года продажа немаркированных остатков третьей волны запрещена, независимо от даты их приобретения. До 1 марта 2026 года участники оборота должны завершить описание товаров, заказать коды маркировки и ввести их в оборот.
При этом до 1 ноября 2028 года допускается нахождение в обороте кодов маркировки, заказанных по короткому атрибутивному составу. После этой даты такие коды будут автоматически аннулированы.
Полный перечень товаров третьей волны опубликован на официальном сайте системы «Честный ЗНАК», в разделе товаров лёгкой промышленности.
Маркировка моторных масел и смазочных материалов
Отдельные изменения касаются моторных масел и специальных автомобильных жидкостей. С 1 сентября 2025 года для этих товаров введена обязательная маркировка при продаже на территории России.
До 31 октября 2025 года необходимо было промаркировать остатки продукции, произведённой или ввезённой в РФ до 1 сентября 2025 года и предназначенной для дальнейшей реализации.
Дополнительный этап маркировки стартовал с 30 декабря 2025 года. До 31 марта 2026 года участникам оборота предстоит заказать коды, нанести их на продукцию и ввести товары в оборот, если такие остатки находились в наличии на 30 декабря 2025 года.