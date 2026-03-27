Маркировка товаров с 1 апреля 2026: чай, масла и новые запреты продаж на кассе

С 1 апреля 2026 года вступают в силу изменения в системе маркировки. Они затрагивают производителей, импортёров и розницу.

Маркировка чая: что меняется

Главное изменение для продуктового рынка — старт обязательной маркировки чая и чайных напитков. Это следующий этап после какао, которое начали маркировать с 1 декабря 2025 года. Далее по графику — кофе и цикорий с 1 июня 2026 года.

С апреля производители и импортёры обязаны:

наносить коды маркировки на продукцию;

передавать сведения о вводе товара в оборот.

Остатки, произведённые или ввезённые до 1 апреля 2026 года, можно продавать без маркировки.

Розница

Для розничной продажи чая изменений пока нет. Передавать данные о продаже через кассу нужно будет только с 1 июня 2027 года.

Это значит, что:

сейчас нагрузка ложится на производителей и импортёров;

розница работает в прежнем режиме.

Масла и автохимия: переход на поэкземплярный учёт

С 1 апреля 2026 года для них становится обязательным поэкземплярный учёт.

Это означает:

контроль каждой единицы товара;

отслеживание всей цепочки движения — от поставки до продажи.

Что теперь обязательно

Также все участники оборота должны:

передавать данные по каждой единице товара;

использовать электронный документооборот при отгрузке и приёмке.

Фактически рынок переходит на полный уровень прослеживаемости.

Что это значит для бизнеса

Одной маркировки уже недостаточно. Важно, чтобы вся инфраструктура была готова к новым требованиям.

Проверьте:

склад и учётную систему;

кассу;

сканирующее оборудование;

работу с ЭДО.

Новые запреты продаж на кассе

С 1 апреля 2026 года расширяются основания для блокировки продаж.

Изменения касаются:

духов и туалетной воды;

пива и напитков на его основе;

обуви;

упакованной воды;

шин.

Теперь касса не даст продать товар, если:

сертификат или декларация признаны недействительными;

действие документов прекращено.

Это правило применяется к товарам, введённым в оборот с 1 сентября 2025 года. Проверка проходит автоматически в момент продажи.

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Ограничения для безалкогольных напитков

Дополнительные запреты вводятся для части безалкогольных напитков.

Например, продажа будет невозможна:

при ошибке в коде маркировки;

при отсутствии данных о вводе в оборот;

при истекшем сроке годности.