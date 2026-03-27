Маркировка товаров с 1 апреля 2026: чай, масла и новые запреты продаж на кассе

С 1 апреля 2026 года вступают в силу изменения в системе маркировки. Они затрагивают производителей, импортёров и розницу.
Маркировка чая: что меняется
Главное изменение для продуктового рынка — старт обязательной маркировки чая и чайных напитков. Это следующий этап после какао, которое начали маркировать с 1 декабря 2025 года. Далее по графику — кофе и цикорий с 1 июня 2026 года.
С апреля производители и импортёры обязаны:
- наносить коды маркировки на продукцию;
- передавать сведения о вводе товара в оборот.
Остатки, произведённые или ввезённые до 1 апреля 2026 года, можно продавать без маркировки.
Розница
Для розничной продажи чая изменений пока нет. Передавать данные о продаже через кассу нужно будет только с 1 июня 2027 года.
Это значит, что:
- сейчас нагрузка ложится на производителей и импортёров;
- розница работает в прежнем режиме.
Масла и автохимия: переход на поэкземплярный учёт
С 1 апреля 2026 года для них становится обязательным поэкземплярный учёт.
Это означает:
- контроль каждой единицы товара;
- отслеживание всей цепочки движения — от поставки до продажи.
Что теперь обязательно
Также все участники оборота должны:
- передавать данные по каждой единице товара;
- использовать электронный документооборот при отгрузке и приёмке.
Фактически рынок переходит на полный уровень прослеживаемости.
Что это значит для бизнеса
Одной маркировки уже недостаточно. Важно, чтобы вся инфраструктура была готова к новым требованиям.
Проверьте:
- склад и учётную систему;
- кассу;
- сканирующее оборудование;
- работу с ЭДО.
Новые запреты продаж на кассе
С 1 апреля 2026 года расширяются основания для блокировки продаж.
Изменения касаются:
- духов и туалетной воды;
- пива и напитков на его основе;
- обуви;
- упакованной воды;
- шин.
Теперь касса не даст продать товар, если:
- сертификат или декларация признаны недействительными;
- действие документов прекращено.
Это правило применяется к товарам, введённым в оборот с 1 сентября 2025 года. Проверка проходит автоматически в момент продажи.
Ограничения для безалкогольных напитков
Дополнительные запреты вводятся для части безалкогольных напитков.
Например, продажа будет невозможна:
- при ошибке в коде маркировки;
- при отсутствии данных о вводе в оборот;
- при истекшем сроке годности.
Под ограничения попадают в том числе морсы, квасы и овощные напитки.