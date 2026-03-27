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Маркировка товаров с 1 апреля 2026: чай, масла и новые запреты продаж на кассе

27.03.2026
43 871
43 871

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Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

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С 1 апреля 2026 года вступают в силу изменения в системе маркировки. Они затрагивают производителей, импортёров и розницу.  

Маркировка чая: что меняется

Главное изменение для продуктового рынка — старт обязательной маркировки чая и чайных напитков. Это следующий этап после какао, которое начали маркировать с 1 декабря 2025 года. Далее по графику — кофе и цикорий с 1 июня 2026 года.

С апреля производители и импортёры обязаны:

  • наносить коды маркировки на продукцию;
  • передавать сведения о вводе товара в оборот.

Остатки, произведённые или ввезённые до 1 апреля 2026 года, можно продавать без маркировки. 

Розница

Для розничной продажи чая изменений пока нет. Передавать данные о продаже через кассу нужно будет только с 1 июня 2027 года.

Это значит, что:

  • сейчас нагрузка ложится на производителей и импортёров;
  • розница работает в прежнем режиме.

Масла и автохимия: переход на поэкземплярный учёт

С 1 апреля 2026 года для них становится обязательным поэкземплярный учёт.

Это означает:

  • контроль каждой единицы товара;
  • отслеживание всей цепочки движения — от поставки до продажи.

Что теперь обязательно

Также все участники оборота должны:

  • передавать данные по каждой единице товара;
  • использовать электронный документооборот при отгрузке и приёмке.

Фактически рынок переходит на полный уровень прослеживаемости.

Что это значит для бизнеса

Одной маркировки уже недостаточно. Важно, чтобы вся инфраструктура была готова к новым требованиям.

Проверьте:

  • склад и учётную систему;
  • кассу;
  • сканирующее оборудование;
  • работу с ЭДО.
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Новые запреты продаж на кассе

С 1 апреля 2026 года расширяются основания для блокировки продаж.

Изменения касаются:

  • духов и туалетной воды;
  • пива и напитков на его основе;
  • обуви;
  • упакованной воды;
  • шин.

Теперь касса не даст продать товар, если:

  • сертификат или декларация признаны недействительными;
  • действие документов прекращено.

Это правило применяется к товарам, введённым в оборот с 1 сентября 2025 года. Проверка проходит автоматически в момент продажи.

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Ограничения для безалкогольных напитков

Дополнительные запреты вводятся для части безалкогольных напитков.

Например, продажа будет невозможна:

  • при ошибке в коде маркировки;
  • при отсутствии данных о вводе в оборот;
  • при истекшем сроке годности.

Под ограничения попадают в том числе морсы, квасы и овощные напитки.

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Маркировка товаров с 1 апреля 2026: чай, масла, запреты на кассе и новые правила учёта — Точка Банк