Маркировку строительных материалов перенесли на 1 июня 2027 года

Правительство перенесло срок начала передачи сведений об обороте и выводе из оборота некоторых строительных материалов. Новые требования начнут действовать 1 июня 2027 года вместо 1 декабря 2026 года.
Отсрочка касается, в частности, гипса, цемента, строительных смесей и растворов, шпаклёвок, герметиков и мастик в потребительской упаковке.
У бизнеса появилось ещё шесть месяцев на подготовку. За это время можно настроить учётные системы, процессы маркировки и ЭДО, проверить оборудование и обучить сотрудников.
Перенос срока не отменяет новые требования, а только даёт бизнесу больше времени на подготовку. Поэтому лучше заранее проверить все процессы, чтобы к 1 июня 2027 года быть готовыми к работе по новым правилам.