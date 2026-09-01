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Маркировку строительных материалов перенесли на 1 июня 2027 года

01.09.2026
67
67

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Автор

Правительство перенесло срок начала передачи сведений об обороте и выводе из оборота некоторых строительных материалов. Новые требования начнут действовать 1 июня 2027 года вместо 1 декабря 2026 года.

Отсрочка касается, в частности, гипса, цемента, строительных смесей и растворов, шпаклёвок, герметиков и мастик в потребительской упаковке.

У бизнеса появилось ещё шесть месяцев на подготовку. За это время можно настроить учётные системы, процессы маркировки и ЭДО, проверить оборудование и обучить сотрудников.

Перенос срока не отменяет новые требования, а только даёт бизнесу больше времени на подготовку. Поэтому лучше заранее проверить все процессы, чтобы к 1 июня 2027 года быть готовыми к работе по новым правилам.

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Перенос маркировки строительных материалов на 1 июня 2027 года — Точка Банк