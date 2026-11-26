Минпромторг предложил изменить порядок выдачи кодов маркировки для перемаркировки товаров. Проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru 19 ноября 2026 года.

Согласно инициативе, система «Честный ЗНАК» будет проверять количество товаров, для которых участник оборота запрашивает новые коды. Если число кодов превысит фактические остатки продукции, система сможет отказать в их выдаче.

Изменения планируют ввести с 1 марта 2027 года. Они затронут около 20 товарных категорий, в том числе фотоаппаратуру, парфюмерию, медицинские изделия и удобрения.

Новые правила повлияют на работу производителей, оптовых компаний и розницы. Участникам оборота придётся внимательнее учитывать товары с повреждёнными, утраченными или нечитаемыми кодами, а также контролировать остатки перед перемаркировкой.

Как организовать документооборот с маркированными товарами

При работе с маркированной продукцией важно не только контролировать остатки, но и корректно передавать сведения о товарах контрагентам. Для этого используют электронные УПД с кодами маркировки.