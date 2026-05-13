Обязательная маркировка радиоэлектронной продукции будет вводиться поэтапно

С 1 мая 2026 года для производителей и импортёров вводится обязательная маркировка радиоэлектронной продукции. Участники оборота должны наносить коды маркировки на товары или их упаковку, а также передавать в систему маркировки сведения о нанесении кодов и вводе продукции в оборот.
В период с 1 мая по 30 ноября 2026 года участники оборота смогут маркировать остатки товаров, произведённых до вступления обязательных требований в силу.
С 1 декабря 2026 года вступает в силу запрет на оборот немаркированной радиоэлектронной продукции, произведённой до 1 мая 2026 года.
С этой же даты становится обязательной передача сведений об обороте маркированной продукции в формате поэкземплярного учёта. Все участники оборота должны будут использовать электронный документооборот (ЭДО) при отгрузке и приёмке товаров, а также передавать в систему маркировки информацию по каждой единице продукции.
Начиная с 1 марта 2027 года обязательной станет передача сведений о выводе товаров из оборота. При розничной продаже участники рынка обязаны сканировать коды маркировки на кассе и передавать данные о реализации продукции в систему маркировки через онлайн-кассы.