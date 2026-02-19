Обязательная маркировка сумок, чемоданов и заготовок для обуви в 2026 году

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал инициативу о расширении обязательной маркировки. В список товаров могут добавить:

сумки;

чемоданы;

кожевенные заготовки для производства обуви.

Это значит, что перечень маркируемой продукции может стать шире уже в ближайшее время.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов предложил распространить требования маркировки на изделия из натуральной кожи. Речь идёт о сумках, чемоданах и заготовках для обуви. Инициатива направлена на усиление контроля за оборотом такой продукции.

Предпринимателям важно не ждать окончательного решения. Лучше уже сейчас оценить возможные расходы и подготовить процессы к новым требованиям. Это поможет избежать спешки, штрафов и сбоев в работе, если изменения примут.

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