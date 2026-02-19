Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Маркировка
  4. Обязательная маркировка сумок, чемоданов и заготовок для обуви в 2026 году
Маркировка
Маркировка

Обязательная маркировка сумок, чемоданов и заготовок для обуви в 2026 году

19.02.2026
2429
2429

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал инициативу о расширении обязательной маркировки. В список товаров могут добавить: 

  • сумки;
  • чемоданы; 
  • кожевенные заготовки для производства обуви. 

Это значит, что перечень маркируемой продукции может стать шире уже в ближайшее время.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов предложил распространить требования маркировки на изделия из натуральной кожи. Речь идёт о сумках, чемоданах и заготовках для обуви. Инициатива направлена на усиление контроля за оборотом такой продукции.

Предпринимателям важно не ждать окончательного решения. Лучше уже сейчас оценить возможные расходы и подготовить процессы к новым требованиям. Это поможет избежать спешки, штрафов и сбоев в работе, если изменения примут.

Будет интересно

Другие статьи по теме

21 НОЯБРЯ 2025
46 614
Дарья Жуковская
Приёмка маркированного товара через систему «Честный ЗНАК»
22 МАЯ 2026
9469
Дарья Жуковская
УПД для маркированных товаров «Честный ЗНАК»: оформление и передача через ЭДО

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Обязательная маркировка сумок, чемоданов и заготовок для обуви в 2026 году — Точка Банк