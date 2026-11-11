Коротко — Для магазина с преобладанием продуктов подходит 47.11, для неспециализированной непродовольственной торговли — 47.19. Для интернет‑продаж и маркетплейсов используют коды группы 47.91. — ИП и ООО могут указывать одинаковые коды ОКВЭД. Один код выбирают основным, остальные дополнительными. — Перед выбором кода проверьте требования к лицензиям и налоговому режиму. Некоторые виды деятельности имеют ограничения. — После регистрации ОКВЭД можно изменить. ИП подаёт в налоговую заявление по форме Р24001, ООО — по форме Р13014. — Для розничной торговли используют коды класса 47 ОКВЭД 2. Код выбирают с учётом товара и способа продажи.

Что такое ОКВЭД и зачем он нужен розничному бизнесу

ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Коды ОКВЭД указывают, чем занимается предприниматель. При регистрации ИП или ООО нужно выбрать один основной и несколько дополнительных кодов. Налоговая вносит сведения о них в ЕГРИП или ЕГРЮЛ соответственно. Если предприниматель планирует заниматься новыми видами деятельности, он может добавить соответствующие коды позже.

ВАЖНО ЕГРЮЛ и ЕГРИП — государственные реестры, которые ведёт Федеральная налоговая служба (ФНС). В них содержатся сведения о зарегистрированных в России юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Действующий справочник — ОКВЭД 2 (ОК 029-2014), утверждённый приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.

Для розничного бизнеса важно правильно выбрать код, который соответствует фактической деятельности. Выбор кода ОКВЭД влияет на ряд условий ведения бизнеса. Подробнее о том, каких именно, расскажем в таблице ниже.

На что влияет ОКВЭД Что важно знать

Страховые взносы на травматизм Тариф зависит от класса профессионального риска основного вида деятельности. В 2026 году ставки — от 0,2 до 8,5% Налоговый режим и льготы ОКВЭД влияет на возможность применять патент, льготные ставки по УСН и налоговые каникулы. Условия зависят от региона Меры государственной поддержки Для некоторых государственных субсидий и других видов поддержки есть список подходящих видов деятельности по кодам ОКВЭД. Если код вашей компании есть в этом списке, это только первый шаг — чтобы получить поддержку, нужно также выполнить все остальные требования конкретной программы

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Как устроена система кодов ОКВЭД для торговли

Каталог ОКВЭД устроен как иерархический справочник с разделами и вложенными группами. Для регистрации выбирают коды, состоящие из четырёх знаков. Двузначные и трёхзначные обозначения служат для навигации по классификатору и не используются как самостоятельные коды.

Список ОКВЭД делится на разделы, которые обозначают латинскими буквами. Каждый раздел объединяет определённые сферы деятельности. Например, раздел A — сельское хозяйство, раздел C — обрабатывающие производства, раздел J — деятельность в области информации и связи.

Розничная торговля относится к разделу G. В нём выделяют три класса:

45 — торговля автомобилями и мотоциклами;

46 — оптовая торговля;

47 — розничная торговля, кроме автомобилей и мотоциклов.

Класс 47 делится по способу продажи:

47.1–47.7 — торговля через стационарные объекты: магазины, павильоны и торговые центры;

47.8–47.9 — торговля вне стационарных объектов: на рынках, ярмарках, через интернет и торговые автоматы.

Один и тот же товар может иметь разные коды в зависимости от способа продажи. Например, куртка в магазине — 47.71, на рынке — 47.82, через интернет-магазин — 47.91.

Правильно подобрать коды ОКВЭД важно ещё на этапе регистрации бизнеса. От выбранного вида деятельности зависят доступные налоговые режимы и некоторые льготы. Если вы только планируете открыть розничный магазин и не уверены, какие коды указать, лучше заранее разобраться в требованиях к регистрации.

Розничные магазины регулярно получают товары от поставщиков и оформляют документы на их передачу. Если продукция подлежит обязательной маркировке, для обмена УПД с кодами маркировки потребуется ЭДО. Электронный документооборот также поможет хранить документы в одном месте и быстрее обмениваться ими с контрагентами.

Таблица кодов ОКВЭД для розничной торговли

Первые 2–3 цифры кода обозначают широкую категорию деятельности. Например, код 47 объединяет всю розничную торговлю — от продажи продуктов до автомобилей. Четырёхзначный код, например 47.11, указывает на конкретное направление бизнеса.

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Направление Код Кто и где применяет Смешанный ассортимент с упором на продукты 47.11 Магазин «у дома», где еда занимает больше половины полок Смешанный непродовольственный ассортимент 47.19 Хозяйственные магазины без явного товарного лидера Фрукты, овощи 47.21 Специализированная овощная лавка или фермерский прилавок Мясо и мясные продукты 47.22 Мясная лавка, магазин фермерских деликатесов Хлеб, кондитерские изделия 47.24 Пекарня с розничными продажами Алкоголь и напитки 47.25 Крепкий алкоголь — лицензия обязательна; лицензия на торговлю пивом не нужна. Но обязательны регистрация в ЕГАИС, подключение к «Честному ЗНАКУ» и онлайн-касса Прочие продукты (чай, кофе, специи) 47.29 Узкоспециализированные лавки Бытовая техника и электроника 47.41–47.43, 47.54 Компьютеры, телефоны, бытовые приборы Стройматериалы и ремонт 47.52 Сантехника; пиломатериалы Мебель и интерьер 47.59 Мебельный салон, магазин светильников Одежда 47.71 Шоурум, бутик, секонд-хенд Обувь и кожгалантерея 47.72 Обувной, магазин сумок и ремней Косметика и парфюмерия 47.75 Аптечная косметика — лицензия не нужна Зоотовары 47.76 Животные, корма, растения, удобрения — всё в одном коде Ювелирные украшения и часы 47.77 Золото, серебро Лекарства 47.73 Обязательна фармацевтическая лицензия Товары б/у и антиквариат 47.79 Комиссионный магазин, антикварная лавка Рынок, ярмарка 47.81–47.89 Продукты, одежда, обувь, прочее Интернет и маркетплейсы 47.91 Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет — один код для всех

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО Выбрали подходящие коды ОКВЭД? Проверьте, нужно ли уведомить Роспотребнадзор о начале торговли. Для некоторых видов розничной деятельности это обязательное требование. В статье « Как получить разрешение на торговлю » разобрали, кому нужно подавать уведомление и как это сделать.

ОКВЭД 47: расшифровка и применение

47.11 — код для розничной торговли преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Он подходит для продуктовых магазинов без узкой специализации.

В классе 47.11 есть более подробные коды. Их выбирают, если магазин специализируется на определённой группе товаров.

47.11 или 47.19: если основную часть ассортимента составляют продукты, подходит 47.11. Если магазин продаёт широкий ассортимент непродовольственных товаров без явной специализации, используют 47.19.

Коды ОКВЭД для торговли одеждой в розницу

Для розничной торговли одеждой используют коды из группы 47.71. Она включает продажу одежды в специализированных магазинах. В зависимости от ассортимента можно выбрать более конкретный код, например для меховых изделий, нательного белья или спортивной одежды.

Если одежду продают через интернет-магазин, код зависит от действующего классификатора и способа торговли. Для интернет-торговли непродовольственными товарами предусмотрены отдельные коды, поэтому при регистрации важно учитывать не только товар, но и способ его продажи.

ОКВЭД для торговли в неспециализированных магазинах

Для розничной торговли в неспециализированных магазинах используют коды группы 47.1. Если в ассортименте преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия, подходит 47.11. Если основную часть ассортимента составляют непродовольственные товары, используют 47.19.

Внутри этих групп есть более конкретные коды. Например, 47.19.1 применяют для магазинов с широким ассортиментом и преобладанием непродовольственных товаров. Код 47.19.2 — для универсальных магазинов с товарами общего ассортимента.

ОКВЭД для розничной торговли продуктами питания

Для розничной торговли продуктами питания используют коды из группы 47.11. Она подходит для магазинов, где продают продукты, напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах. Если магазин специализируется на определённой категории товаров, выбирают соответствующий код из других групп класса 47.

Например, для специализированной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями предусмотрен код 47.24. Для мяса и мясных продуктов — 47.22. Поэтому при выборе ОКВЭД важно учитывать не только сам товар, но и ассортимент магазина и формат торговли.

Другие коды розничной торговли по категориям товаров

Для розничной торговли код ОКВЭД выбирают с учётом категории товара и формата магазина. Например, для торговли обувью предусмотрен код 47.72, мебелью — 47.59, косметикой и парфюмерией — 47.75, бытовыми электротоварами — 47.54.

Для узкой специализации лучше выбрать код, соответствующий основному ассортименту. Если магазин продаёт несколько категорий товаров, можно указать основной код для главного направления и добавить дополнительные коды для других видов торговли.

Экспертное мнение При выборе ОКВЭД для розничной торговли стоит учитывать не только ассортимент и формат продаж, но и то, как магазин будет работать с поставщиками. Например, если вы продаёте маркированные товары, важно заранее продумать процесс приёмки и отгрузки продукции, а также передачу сведений о ней в «Честный ЗНАК». Если настроить документооборот с самого начала, будет проще выстроить работу с поставщиками и избежать лишних ручных операций.



В ЭДО от Точка Банка можно принимать УПД с кодами маркировки, а на тарифе «Продвинутый» отправлять такие документы и передавать сведения в «Честный ЗНАК». Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

ОКВЭД для розничной торговли в интернете и на маркетплейсах

Для розничной торговли через интернет используют коды группы 47.91. Основной код для интернет-торговли 47.91.2. Он подходит для продаж через собственный сайт и маркетплейсы, отдельного кода для Вайлдберриз (Wildberries), Озона (Ozon) или Яндекс Маркета нет.

В группе 47.91 есть более точные коды. Например, 47.91.21 используют для дистанционной продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Код 47.91.29 для других товаров, продаваемых через интернет.

Если предприниматель продаёт товары и в обычном магазине, и через интернет, он может указать соответствующие коды ОКВЭД для обоих видов торговли. Основным выбирают тот вид деятельности, который является главным для бизнеса.

Пункт выдачи заказов отдельная ситуация. Если предприниматель только хранит и выдаёт чужие заказы, он не ведёт розничную торговлю этими товарами, поэтому код 47.91 для такой деятельности не является основным.

Как выбрать код ОКВЭД для розничного магазина: пошаговая инструкция

Чтобы выбрать ОКВЭД, сначала определите, что продаёте, где и как. Код должен соответствовать реальной деятельности бизнеса.

Шаг 1. Определите товар

Если магазин специализируется на определённой категории, ищите подходящий код в группе специализированной розничной торговли. Например, для продуктов, одежды, обуви, мебели и других товаров предусмотрены свои коды.

Если магазин продаёт разные товары и у него нет явной специализации, выбирайте группу 47.1 — розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Шаг 2. Определите формат торговли

Для магазина в стационарном объекте выбирают код из соответствующей группы розничной торговли. Например, 47.71 — это магазин одежды в торговом центре, продуктовый магазин в отдельном помещении — 47.82.

Для торговли на рынке, с лотка или в палатке используют коды группы 47.8. Например, это продажа овощей на рынке или сувениров с уличного прилавка.

Для продаж через интернет и маркетплейсы предусмотрены коды группы 47.91. Например, если предприниматель продаёт одежду через собственный интернет-магазин или на маркетплейсе, ему понадобится код для дистанционной торговли.

Если бизнес работает в нескольких форматах, например продаёт товары в розничном магазине и через интернет, указывают коды для каждого вида деятельности.

Шаг 3. Проверьте ограничения

Для некоторых видов деятельности недостаточно указать подходящий код ОКВЭД — потребуется получить лицензию или специальное разрешение. Это касается, например, торговли алкоголем, лекарствами, оружием и пиротехникой.

Сначала определите подходящий код ОКВЭД, а затем оформите необходимые документы. Сам по себе код ОКВЭД не даёт права заниматься лицензируемой деятельностью. Перечень лицензируемых видов деятельности установлен ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ.

Шаг 4. Сверьте код с налоговым режимом

Если планируете применять патент, проверьте, входит ли выбранная деятельность в региональный перечень для ПСН. Дистанционная торговля через интернет и маркетплейсы под ПСН не подпадает.

После такой проверки выберите основной ОКВЭД для главного направления бизнеса и при необходимости добавьте дополнительные коды для других видов торговли.

Сколько кодов ОКВЭД можно указать для розничной торговли

Для розничной торговли можно указать несколько кодов ОКВЭД. Один из них выбирают основным, он должен отражать главное направление бизнеса. Остальные указывают как дополнительные, если предприниматель ведёт по ним другую деятельность.

Рекомендуется выбирать не более 20 кодов ОКВЭД. Добавлять лишние коды про запас не стоит: с 2026 года Росстат будет определять отчётные коды на основе статистической отчётности бизнеса. Затем эти коды внесут в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Ответственность и штрафы за неправильный ОКВЭД в розничной торговле

Закон не предусматривает отдельного штрафа за ведение деятельности по незаявленному коду ОКВЭД. Но если фактическая деятельность не соответствует сведениям в реестре, предприниматель может быть привлечён к ответственности.

Штраф за недостоверные сведения — от 5 000 до 10 000 ₽ .

Штраф за опоздание с уведомлением — 5 000 ₽.

Блокировка счёта. Банк может обратить внимание на операции, которые не соответствуют заявленным видам деятельности.

Потеря льгот. Неверный основной ОКВЭД может лишить пониженного тарифа взносов, налоговых каникул или субсидий.

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