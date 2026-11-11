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Маркировка

ОКВЭД для розничной торговли: коды, расшифровка, как выбрать для ИП

Открываете магазин, выходите на маркетплейс или добавляете новое направление в бизнесе — для каждого случая нужен подходящий ОКВЭД. Ошибка в коде может повлиять на страховые взносы, налоговые льготы и применение патента. Точка Банк собрал основные коды для розничной торговли в 2026 году и объяснил, как выбрать их для магазина, рынка, интернет-продаж и маркетплейсов.

11.11.2026
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Оглавление

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Коротко
— Для розничной торговли используют коды класса 47 ОКВЭД 2. Код выбирают с учётом товара и способа продажи.
— Для магазина с преобладанием продуктов подходит 47.11, для неспециализированной непродовольственной торговли — 47.19. Для интернет‑продаж и маркетплейсов используют коды группы 47.91.
— ИП и ООО могут указывать одинаковые коды ОКВЭД. Один код выбирают основным, остальные дополнительными.
— Перед выбором кода проверьте требования к лицензиям и налоговому режиму. Некоторые виды деятельности имеют ограничения.
— После регистрации ОКВЭД можно изменить. ИП подаёт в налоговую заявление по форме Р24001, ООО — по форме Р13014.

Что такое ОКВЭД и зачем он нужен розничному бизнесу

ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Коды ОКВЭД указывают, чем занимается предприниматель. При регистрации ИП или ООО нужно выбрать один основной и несколько дополнительных кодов. Налоговая вносит сведения о них в ЕГРИП или ЕГРЮЛ соответственно. Если предприниматель планирует заниматься новыми видами деятельности, он может добавить соответствующие коды позже.

ВАЖНО
ЕГРЮЛ и ЕГРИП — государственные реестры, которые ведёт Федеральная налоговая служба (ФНС). В них содержатся сведения о зарегистрированных в России юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Действующий справочник — ОКВЭД 2 (ОК 029-2014), утверждённый приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.

Для розничного бизнеса важно правильно выбрать код, который соответствует фактической деятельности. Выбор кода ОКВЭД влияет на ряд условий ведения бизнеса. Подробнее о том, каких именно, расскажем в таблице ниже.

На что влияет ОКВЭДЧто важно знать
Страховые взносы на травматизмТариф зависит от класса профессионального риска основного вида деятельности. В 2026 году ставки — от 0,2 до 8,5%
Налоговый режим и льготыОКВЭД влияет на возможность применять патент, льготные ставки по УСН и налоговые каникулы. Условия зависят от региона
Меры государственной поддержкиДля некоторых государственных субсидий и других видов поддержки есть список подходящих видов деятельности по кодам ОКВЭД. Если код вашей компании есть в этом списке, это только первый шаг — чтобы получить поддержку, нужно также выполнить все остальные требования конкретной программы 

Планируете открыть розничный магазин? После выбора ОКВЭД можно переходить к регистрации бизнеса. Зарегистрируйте ИП онлайн через Точка Банк, чтобы подготовить всё необходимое для официального начала работы.

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Как устроена система кодов ОКВЭД для торговли

Каталог ОКВЭД устроен как иерархический справочник с разделами и вложенными группами. Для регистрации выбирают коды, состоящие из четырёх знаков. Двузначные и трёхзначные обозначения служат для навигации по классификатору и не используются как самостоятельные коды.

Список ОКВЭД делится на разделы, которые обозначают латинскими буквами. Каждый раздел объединяет определённые сферы деятельности. Например, раздел A — сельское хозяйство, раздел C — обрабатывающие производства, раздел J — деятельность в области информации и связи.

Розничная торговля относится к разделу G. В нём выделяют три класса:

  • 45 — торговля автомобилями и мотоциклами;
  • 46 — оптовая торговля;
  • 47 — розничная торговля, кроме автомобилей и мотоциклов.

Класс 47 делится по способу продажи:

  • 47.1–47.7 — торговля через стационарные объекты: магазины, павильоны и торговые центры;
  • 47.8–47.9 — торговля вне стационарных объектов: на рынках, ярмарках, через интернет и торговые автоматы.

Один и тот же товар может иметь разные коды в зависимости от способа продажи. Например, куртка в магазине — 47.71, на рынке — 47.82, через интернет-магазин — 47.91.

Правильно подобрать коды ОКВЭД важно ещё на этапе регистрации бизнеса. От выбранного вида деятельности зависят доступные налоговые режимы и некоторые льготы. Если вы только планируете открыть розничный магазин и не уверены, какие коды указать, лучше заранее разобраться в требованиях к регистрации.

Розничные магазины регулярно получают товары от поставщиков и оформляют документы на их передачу. Если продукция подлежит обязательной маркировке, для обмена УПД с кодами маркировки потребуется ЭДО. Электронный документооборот также поможет хранить документы в одном месте и быстрее обмениваться ими с контрагентами.

Таблица кодов ОКВЭД для розничной торговли

Первые 2–3 цифры кода обозначают широкую категорию деятельности. Например, код 47 объединяет всю розничную торговлю — от продажи продуктов до автомобилей. Четырёхзначный код, например 47.11, указывает на конкретное направление бизнеса.

Не уверены, какой код ОКВЭД выбрать для своего магазина? В ⁠справочнике ОКВЭД Точка Банка можно найти подходящие коды по названию и описанию деятельности. Сервис поможет сориентироваться в классификаторе и подобрать код для регистрации ИП или ООО.

НаправлениеКодКто и где применяет
Смешанный ассортимент с упором на продукты47.11Магазин «у дома», где еда занимает больше половины полок
Смешанный непродовольственный ассортимент47.19Хозяйственные магазины без явного товарного лидера
Фрукты, овощи47.21Специализированная овощная лавка или фермерский прилавок
Мясо и мясные продукты47.22Мясная лавка, магазин фермерских деликатесов
Хлеб, кондитерские изделия47.24Пекарня с розничными продажами
Алкоголь и напитки47.25Крепкий алкоголь — лицензия обязательна; лицензия на торговлю пивом не нужна. Но обязательны регистрация в ЕГАИС, подключение к «Честному ЗНАКУ» и онлайн-касса
Прочие продукты (чай, кофе, специи)47.29Узкоспециализированные лавки
Бытовая техника и электроника47.41–47.43, 47.54Компьютеры, телефоны, бытовые приборы
Стройматериалы и ремонт47.52Сантехника; пиломатериалы
Мебель и интерьер47.59Мебельный салон, магазин светильников
Одежда47.71Шоурум, бутик, секонд-хенд
Обувь и кожгалантерея47.72Обувной, магазин сумок и ремней
Косметика и парфюмерия47.75Аптечная косметика — лицензия не нужна
Зоотовары47.76Животные, корма, растения, удобрения — всё в одном коде
Ювелирные украшения и часы47.77Золото, серебро 
Лекарства47.73Обязательна фармацевтическая лицензия
Товары б/у и антиквариат47.79Комиссионный магазин, антикварная лавка
Рынок, ярмарка47.81–47.89Продукты, одежда, обувь, прочее 
Интернет и маркетплейсы47.91Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет — один код для всех
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Выбрали подходящие коды ОКВЭД? Проверьте, нужно ли уведомить Роспотребнадзор о начале торговли. Для некоторых видов розничной деятельности это обязательное требование. В статье «Как получить разрешение на торговлю» разобрали, кому нужно подавать уведомление и как это сделать.

ОКВЭД 47: расшифровка и применение

47.11 — код для розничной торговли преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Он подходит для продуктовых магазинов без узкой специализации.

В классе 47.11 есть более подробные коды. Их выбирают, если магазин специализируется на определённой группе товаров.

47.11 или 47.19: если основную часть ассортимента составляют продукты, подходит 47.11. Если магазин продаёт широкий ассортимент непродовольственных товаров без явной специализации, используют 47.19.

Коды ОКВЭД для торговли одеждой в розницу

Для розничной торговли одеждой используют коды из группы 47.71. Она включает продажу одежды в специализированных магазинах. В зависимости от ассортимента можно выбрать более конкретный код, например для меховых изделий, нательного белья или спортивной одежды.

Если одежду продают через интернет-магазин, код зависит от действующего классификатора и способа торговли. Для интернет-торговли непродовольственными товарами предусмотрены отдельные коды, поэтому при регистрации важно учитывать не только товар, но и способ его продажи.

ОКВЭД для торговли в неспециализированных магазинах

Для розничной торговли в неспециализированных магазинах используют коды группы 47.1. Если в ассортименте преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия, подходит 47.11. Если основную часть ассортимента составляют непродовольственные товары, используют 47.19.  

Внутри этих групп есть более конкретные коды. Например, 47.19.1 применяют для магазинов с широким ассортиментом и преобладанием непродовольственных товаров. Код 47.19.2 — для универсальных магазинов с товарами общего ассортимента. 

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ОКВЭД для розничной торговли продуктами питания

Для розничной торговли продуктами питания используют коды из группы 47.11. Она подходит для магазинов, где продают продукты, напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах. Если магазин специализируется на определённой категории товаров, выбирают соответствующий код из других групп класса 47.

Например, для специализированной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями предусмотрен код 47.24. Для мяса и мясных продуктов — 47.22. Поэтому при выборе ОКВЭД важно учитывать не только сам товар, но и ассортимент магазина и формат торговли.

Другие коды розничной торговли по категориям товаров

Для розничной торговли код ОКВЭД выбирают с учётом категории товара и формата магазина. Например, для торговли обувью предусмотрен код 47.72, мебелью — 47.59, косметикой и парфюмерией — 47.75, бытовыми электротоварами — 47.54.

Для узкой специализации лучше выбрать код, соответствующий основному ассортименту. Если магазин продаёт несколько категорий товаров, можно указать основной код для главного направления и добавить дополнительные коды для других видов торговли.

Экспертное мнение

При выборе ОКВЭД для розничной торговли стоит учитывать не только ассортимент и формат продаж, но и то, как магазин будет работать с поставщиками. Например, если вы продаёте маркированные товары, важно заранее продумать процесс приёмки и отгрузки продукции, а также передачу сведений о ней в «Честный ЗНАК». Если настроить документооборот с самого начала, будет проще выстроить работу с поставщиками и избежать лишних ручных операций.


В ЭДО от Точка Банка можно принимать УПД с кодами маркировки, а на тарифе «Продвинутый» отправлять такие документы и передавать сведения в «Честный ЗНАК».

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Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

ОКВЭД для розничной торговли в интернете и на маркетплейсах

Для розничной торговли через интернет используют коды группы 47.91. Основной код для интернет-торговли 47.91.2. Он подходит для продаж через собственный сайт и маркетплейсы, отдельного кода для Вайлдберриз (Wildberries), Озона (Ozon) или Яндекс Маркета нет. 

В группе 47.91 есть более точные коды. Например, 47.91.21 используют для дистанционной продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Код 47.91.29 для других товаров, продаваемых через интернет. 

Если предприниматель продаёт товары и в обычном магазине, и через интернет, он может указать соответствующие коды ОКВЭД для обоих видов торговли. Основным выбирают тот вид деятельности, который является главным для бизнеса.

Пункт выдачи заказов отдельная ситуация. Если предприниматель только хранит и выдаёт чужие заказы, он не ведёт розничную торговлю этими товарами, поэтому код 47.91 для такой деятельности не является основным.

Как выбрать код ОКВЭД для розничного магазина: пошаговая инструкция

Чтобы выбрать ОКВЭД, сначала определите, что продаёте, где и как. Код должен соответствовать реальной деятельности бизнеса.

Шаг 1. Определите товар

Если магазин специализируется на определённой категории, ищите подходящий код в группе специализированной розничной торговли. Например, для продуктов, одежды, обуви, мебели и других товаров предусмотрены свои коды.

Если магазин продаёт разные товары и у него нет явной специализации, выбирайте группу 47.1 — розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Шаг 2. Определите формат торговли

Для магазина в стационарном объекте выбирают код из соответствующей группы розничной торговли. Например, 47.71 — это магазин одежды в торговом центре, продуктовый магазин в отдельном помещении — 47.82.

Для торговли на рынке, с лотка или в палатке используют коды группы 47.8. Например, это продажа овощей на рынке или сувениров с уличного прилавка.

Для продаж через интернет и маркетплейсы предусмотрены коды группы 47.91. Например, если предприниматель продаёт одежду через собственный интернет-магазин или на маркетплейсе, ему понадобится код для дистанционной торговли.

Если бизнес работает в нескольких форматах, например продаёт товары в розничном магазине и через интернет, указывают коды для каждого вида деятельности.

Шаг 3. Проверьте ограничения

Для некоторых видов деятельности недостаточно указать подходящий код ОКВЭД — потребуется получить лицензию или специальное разрешение. Это касается, например, торговли алкоголем, лекарствами, оружием и пиротехникой. 

Сначала определите подходящий код ОКВЭД, а затем оформите необходимые документы. Сам по себе код ОКВЭД не даёт права заниматься лицензируемой деятельностью. Перечень лицензируемых видов деятельности установлен ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ

Шаг 4. Сверьте код с налоговым режимом

Если планируете применять патент, проверьте, входит ли выбранная деятельность в региональный перечень для ПСН. Дистанционная торговля через интернет и маркетплейсы под ПСН не подпадает. 

После такой проверки выберите основной ОКВЭД для главного направления бизнеса и при необходимости добавьте дополнительные коды для других видов торговли.

Сколько кодов ОКВЭД можно указать для розничной торговли

Для розничной торговли можно указать несколько кодов ОКВЭД. Один из них выбирают основным, он должен отражать главное направление бизнеса. Остальные указывают как дополнительные, если предприниматель ведёт по ним другую деятельность.

Рекомендуется выбирать не более 20 кодов ОКВЭД. Добавлять лишние коды про запас не стоит: с 2026 года Росстат будет определять отчётные коды на основе статистической отчётности бизнеса. Затем эти коды внесут в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

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Ответственность и штрафы за неправильный ОКВЭД в розничной торговле

Закон не предусматривает отдельного штрафа за ведение деятельности по незаявленному коду ОКВЭД. Но если фактическая деятельность не соответствует сведениям в реестре, предприниматель может быть привлечён к ответственности. 

Согласно ст. 14.25 КоАП:

  • Штраф за недостоверные сведения — от 5 000 до 10 000 ₽ .
  • Штраф за опоздание с уведомлением — 5 000 ₽.

Блокировка счёта. Банк может обратить внимание на операции, которые не соответствуют заявленным видам деятельности.

Потеря льгот. Неверный основной ОКВЭД может лишить пониженного тарифа взносов, налоговых каникул или субсидий. 

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Вопросы по теме

Одинаковый ли ОКВЭД для ИП и ООО в розничной торговле?

Да. Для ИП и ООО используются одинаковые коды ОКВЭД. Классификатор не зависит от организационно-правовой формы. Например, один и тот же код розничной торговли может быть указан и у ИП, и у ООО.

Можно ли использовать код 47.19 как универсальный для любого магазина?

47.19 — не универсальный код для любого магазина. Он подходит для неспециализированных магазинов с широким ассортиментом товаров, если продукты питания, напитки и табачные изделия не преобладают. Если магазин специализируется на определённой категории товаров, лучше выбрать соответствующий ей код ОКВЭД.

Нужен ли отдельный ОКВЭД для торговли на рынке и в магазине одновременно?

Нужен. Магазин — коды 47.1–47.7, рынок — 47.8. При работе в двух форматах оба кода должны быть в реестре.

Что делать, если точного кода для моего товара нет в классификаторе?

Если точного кода для товара нет, выберите наиболее подходящий вид деятельности в классификаторе. При розничной торговле учитывайте не только товар, но и способ его продажи: через магазин, рынок, интернет или другой канал.

Для подбора можно использовать сервис ФНС «Мой ОКВЭД». Он позволяет искать коды по ключевым словам, смотреть полный список и выбирать основной вид деятельности. 

Как ОКВЭД влияет на возможность применения патента (ПСН)?

ОКВЭД может влиять на возможность применять ПСН. Патент действует только для тех видов деятельности, которые разрешены НК РФ и региональным законом. Поэтому перед переходом на патент проверьте, входит ли ваша деятельность в региональный перечень и соответствует ли ей заявленный ОКВЭД.

Сколько кодов ОКВЭД можно указать?

Количество кодов ОКВЭД не ограничено. Один код указывают как основной, остальные как дополнительные. Выбирайте только те коды, которые соответствуют реальным направлениям деятельности бизнеса.

Можно ли изменить ОКВЭД после регистрации?

Да. После регистрации бизнеса ОКВЭД можно изменить: добавить новые коды, исключить ненужные или заменить основной код. ИП подаёт форму Р24001, а ООО — Р13014. Изменения вносят в ЕГРИП или ЕГРЮЛ.

В чём разница ОКВЭД для ИП и ООО?

Коды ОКВЭД одинаковы для ИП и ООО. Но порядок их указания, изменения и возможные последствия отличаются.


Индивидуальный предприниматель: коды при открытии ИП вносятся в заявление по форме Р21001. Если нужно добавить или убрать код, подаётся форма Р24001 без госпошлины. 


ООО: при регистрации ООО коды ОКВЭД указывают в заявлении по форме Р11001. Если конкретные виды деятельности также прописаны в уставе, их изменение потребуется внести в устав. Для этого понадобится оформить решение или протокол участников и подать новую редакцию устава. При бумажной подаче также уплачивается госпошлина.


Если в уставе указано, что компания вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещёнными законом, менять устав при каждом изменении ОКВЭД не нужно. Достаточно подать в ФНС заявление по форме Р13014 и обновить сведения в ЕГРЮЛ.

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