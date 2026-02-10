Проверка маркированных товаров на кассе: что изменилось и когда бизнесу обязательно подключать офлайн-режим

Правительство РФ утвердило новые правила проверки маркированных товаров на кассе. Изменения закреплены в постановлениях от 21.11.2023 №1944 и от 03.03.2025 №257. Теперь предусмотрено два обязательных режима проверки — онлайн и офлайн. Выбор режима зависит от наличия интернет-соединения.

Как работает онлайн-проверка

Онлайн-проверка применяется при стабильном доступе к интернету. Касса или товароучётная система отправляет запрос в систему маркировки «Честный ЗНАК» по каждому коду товара.

Если система сообщает, что продажа запрещена, касса сразу уведомляет кассира — пробить такой товар нельзя. Это помогает бизнесу избежать нарушений и штрафов.

Когда используется офлайн-проверка

Офлайн-проверка включается, если онлайн-запрос выполнить невозможно — чаще всего из-за временного отсутствия интернета. Именно в таких ситуациях обычно и появляются ошибки типа «Продажа без проверки КМ».

Офлайн-режим позволяет продолжать работу кассы без остановок. Проверка выполняется через локальную базу данных, которая загружается с помощью Локального модуля «Честного ЗНАКА».

В офлайн-режиме система проверяет ключевой параметр — наличие запрета на продажу. Учитываются ограничения от Роспотребнадзора и Минздрава. Сейчас в базе содержатся коды опасных партий упакованной воды и отдельных БАДов.

Как подключить офлайн-режим на кассе

Подключение офлайн-режима предприниматели настраивают самостоятельно. Базовый порядок действий выглядит так:

Зайдите на официальный сайт «Честного ЗНАКА» и откройте страницу Локального модуля Скачайте установочный файл для операционной системы. Установите программу, следуя подсказкам мастера установки. Обновите кассовое или товароучётное ПО до последней версии — без этого офлайн-режим может не работать. Настройте Локальный модуль внутри кассовой программы.

После этого касса сможет работать в офлайн-режиме и уведомлять кассира о запрете или разрешении продажи даже без интернета.

Важно учитывать, что точные шаги настройки зависят от используемой кассы или товароучётной системы.

Когда офлайн-проверка становится обязательной

Подключить офлайн-режим лучше заранее — это снизит риск сбоев и нарушений после наступления обязательных сроков.

Обязательная офлайн-проверка уже наступила

С 1 марта 2025 года — для розничных продавцов: пиво, антисептики, БАДы, одежда и обувь, шины, фотоаппараты, духи, молочная продукция, упакованная вода, табак, медизделия и кресла-коляски.

С 1 мая 2025 года — те же требования для крупных сетевых магазинов.

С 1 июня 2025 года — безалкогольные напитки.

С 1 сентября 2025 года — ветеринарные препараты и лекарства из системы МДЛП.

С 1 октября 2025 года — технические средства реабилитации.

Срок офлайн-проверки на 2026–27 годы