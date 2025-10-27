С 1 декабря 2025 года в России запретят продажу немаркированных моторных масел

С 1 декабря 2025 года вступает в силу запрет на реализацию, хранение и перевозку немаркированных моторных масел и автохимических жидкостей согласно постановлению Правительства РФ от 30 ноября 2024 №1683.

Под ограничения попадёт продукция, произведённая или ввезённая в страну до 1 сентября 2025 года.

Сроки маркировки остатков

До 31 октября 2025 года нужно успеть промаркировать все нереализованные остатки моторных масел. Это касается производителей, оптовиков и розничных продавцов.

Маркировке подлежит продукция, которая находилась на территории России на 1 сентября 2025 года. Эти правила касаются товаров, произведённых или ввезённых до 31 августа 2025 года включительно.

Импортёрам предоставлен дополнительный срок – до 30 ноября 2025 года. Им необходимо промаркировать продукцию, приобретённую до 31 августа, но прошедшую таможенные процедуры после 1 сентября.

Как проходит процесс маркировки

1. Авторизация в системе. Участникам рынка нужно войти в личный кабинет ГИС МТ «Честный ЗНАК» с помощью электронной подписи.

2. Описание товара в Национальном каталоге.

Проверьте, есть ли карточка товара, через функцию «Проверка наличия кода».

Если карточка уже создана, при заказе кодов маркировки укажите ИНН её владельца.

Если карточки нет – создайте её самостоятельно, указав нужный GTIN.

3. Заказ кодов маркировки. После описания товара закажите коды и нанесите их на упаковку каждой единицы продукции.