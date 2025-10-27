Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Маркировка
  4. С 1 декабря 2025 года в России запретят продажу немаркированных моторных масел
Маркировка
Маркировка

С 1 декабря 2025 года в России запретят продажу немаркированных моторных масел

Обязательная маркировка моторных масел направлена на повышение прозрачности рынка и упрощение контроля за товарооборотом. Участникам рынка важно заранее разобраться в новых правилах: какие партии подлежат маркировке, как оформить коды и как передать сведения в систему «Честный ЗНАК».

27.10.2025
2614
2614

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

С 1 декабря 2025 года вступает в силу запрет на реализацию, хранение и перевозку немаркированных моторных масел и автохимических жидкостей согласно постановлению Правительства РФ от 30 ноября 2024 №1683.

Под ограничения попадёт продукция, произведённая или ввезённая в страну до 1 сентября 2025 года.

Сроки маркировки остатков

До 31 октября 2025 года нужно успеть промаркировать все нереализованные остатки моторных масел. Это касается производителей, оптовиков и розничных продавцов. 

Маркировке подлежит продукция, которая находилась на территории России на 1 сентября 2025 года. Эти правила касаются товаров, произведённых или ввезённых до 31 августа 2025 года включительно.

Импортёрам предоставлен дополнительный срок – до 30 ноября 2025 года. Им необходимо промаркировать продукцию, приобретённую до 31 августа, но прошедшую таможенные процедуры после 1 сентября.

Маркировка и ЭДО в одном окне
Подключите Продвинутый ЭДО от Точка Банк — работайте без сервисов‑посредников прямо в интернет‑банке

Как проходит процесс маркировки

1. Авторизация в системе. Участникам рынка нужно войти в личный кабинет ГИС МТ «Честный ЗНАК» с помощью электронной подписи.

2. Описание товара в Национальном каталоге.

  • Проверьте, есть ли карточка товара, через функцию «Проверка наличия кода».
  • Если карточка уже создана, при заказе кодов маркировки укажите ИНН её владельца.
  • Если карточки нет – создайте её самостоятельно, указав нужный GTIN.

  3. Заказ кодов маркировки. После описания товара закажите коды и нанесите их на упаковку каждой единицы продукции.

4. Передача данных о вводе в оборот. Завершающий этап — отправка сведений о введённых товарах через личный кабинет ГИС МТ.

Другие статьи по теме

21 НОЯБРЯ 2025
46 614
Дарья Жуковская
Приёмка маркированного товара через систему «Честный ЗНАК»
22 МАЯ 2026
9469
Дарья Жуковская
УПД для маркированных товаров «Честный ЗНАК»: оформление и передача через ЭДО

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Маркировка моторных масел 2025: запрет с 1 декабря и новые правила – Точка Банк