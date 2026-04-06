Производителям и крупным поставщикам это даёт важное преимущество: рынок очистится от мелких перекупов без документов и финансовой грамотности. Сертификация и маркировка обойдутся им слишком дорого.





Со стороны покупателей вырастет доверие к товарам и продавцам, которые работают с полным пакетом документов.