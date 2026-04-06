С 1 октября правила торговли на маркетплейсах изменятся. Это связано с проектом поправок от Роспотребнадзора и вступлением в силу нового документа «Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики»».
Согласно поправкам Роспотребнадзора, покупателям разрешат возвращать товар любым способом. Остальные изменения касаются закона о платформенной экономике.
Покупатели смогут возвращать товары любым способом
С 1 октября Роспотребнадзор разрешит покупателям на маркетплейсах возвращать товары любыми способами — в пункт выдачи, розничный магазин, почтой или курьером, — если добираться до ПВЗ долго и дорого. Продавец будет обязан принять такой товар. Правда, покупатель обязан оплатить обратную доставку и взять на себя ответственность за возможные повреждения посылки в пути.
Продавцам советуют фотографировать или снимать на видео вскрытие упаковки и составлять акты, чтобы избежать споров. А если с товаром всё хорошо, то деньги нужно вернуть в течение 10 дней с момента обращения.
Информацию о том, что вернуть вещь можно любым способом, добавят на маркетплейсы.
Продавцов будут заранее предупреждать об изменениях
Сейчас маркетплейсы могут в одностороннем порядке блокировать личные кабинеты продавцов, выставлять штрафы, менять тарифы и запускать акции — без прямого согласия продавца.
По новым правилам, площадка должна заранее сообщать продавцам обо всех изменениях. За 45 дней — при ухудшении условий сотрудничества, за 15 дней — при технических изменениях и за 0 дней, если условия улучшаются.
Товары начнут проверять через реестры
Маркетплейсы начнут проверять товары на наличие сертификатов и деклараций соответствия через электронные реестры, а с сентября этого года ещё и обяжут продавцов прикреплять ссылки на эти документы в товарные карточки.
На маркетплейсах появятся ссылки на декларации и сертификаты
На маркетплейсах появятся ИНН продавцов
Сейчас не все маркетплейсы публикуют данные продавцов, поэтому клиенты не знают, на кого жаловаться, когда их права нарушают. В будущем площадки обяжут указывать ИНН юрлиц и ИП — это поможет привлекать их к ответственности законным путём.
Некоторые сервисы добавляют информацию о продавце на главную страницу магазина
Новичков будут проверять перед началом работы
Маркетплейсам поручат проверять данные новичков на достоверность, а продукцию — на легальность, прежде чем допускать их к торговле.
Маркетплейсы передают данные в ФНС
Согласно новому закону, маркетплейсы официально получат функцию налогового администрирования. Они продолжат ежемесячно передавать данные о продавцах в ФНС и выявлять нарушителей. И это уже не эксперимент, а новое правило.
В налоговую службу будут отправлять информацию о каждом магазине:
- ИНН;
- объём продаж;
- сумму выплат;
- число операций.
Благодаря передаче данных с маркетплейсов ФНС сможет автоматически выявлять тех, кто искусственно дробит бизнес, не уплачивает НДС при превышении лимитов на УСН, не полностью отражает выручку и нарушает патентный режим налогообложения.
Что селлеру сделать до 1 октября 2026
Как подготовиться к 289-ФЗ? Точка Банк подготовил короткий чек-лист для продавцов на маркетплейсах.
- Заранее рассчитайте маржинальность товаров и избавьтесь от неликвидных товаров.
- Если продаёте одинаковый или схожий с конкурентами товар, создайте дополнительную ценность.
- Уменьшите количество возвратов за счёт усиленной упаковки заказов, видеофиксации сборки, а также контроля остатков и цен на товары, чтобы исключить подмены и отмены заказов по своей вине.
- Если вы новичок, просчитайте затраты с учётом всех расходов, в том числе на оформление документов.