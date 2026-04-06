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Маркетплейсы

С 1 октября 2026 возвращать товар на маркетплейсе можно будет курьером и почтой — как это затронет продавцов

1 октября 2026 вступит в силу 289-ФЗ. Разбираемся, что изменится для предпринимателей в сфере онлайн-торговли.

03.06.2026
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277

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Авторы

С 1 октября правила торговли на маркетплейсах изменятся. Это связано с проектом поправок от Роспотребнадзора и вступлением в силу нового документа «Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики»».

Согласно поправкам Роспотребнадзора, покупателям разрешат возвращать товар любым способом. Остальные изменения касаются закона о платформенной экономике.

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Покупатели смогут возвращать товары любым способом

С 1 октября Роспотребнадзор разрешит покупателям на маркетплейсах возвращать товары любыми способами — в пункт выдачи, розничный магазин, почтой или курьером, — если добираться до ПВЗ долго и дорого. Продавец будет обязан принять такой товар. Правда, покупатель обязан оплатить обратную доставку и взять на себя ответственность за возможные повреждения посылки в пути.

Продавцам советуют фотографировать или снимать на видео вскрытие упаковки и составлять акты, чтобы избежать споров. А если с товаром всё хорошо, то деньги нужно вернуть в течение 10 дней с момента обращения.  

Информацию о том, что вернуть вещь можно любым способом, добавят на маркетплейсы.

Продавцов будут заранее предупреждать об изменениях

Сейчас маркетплейсы могут в одностороннем порядке блокировать личные кабинеты продавцов, выставлять штрафы, менять тарифы и запускать акции — без прямого согласия продавца.

По новым правилам, площадка должна заранее сообщать продавцам обо всех изменениях. За 45 дней — при ухудшении условий сотрудничества, за 15 дней — при технических изменениях и за 0 дней, если условия улучшаются.

У продавцов появляется запас времени, чтобы грамотно настроить цены и маржинальность. Можно плавно повышать стоимость, заранее пересчитать прибыльность товаров, избавиться от неликвида и поработать над дополнительной ценностью предложения — особенно если ваш товар похож на ассортимент конкурентов.

Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам

Товары начнут проверять через реестры

Маркетплейсы начнут проверять товары на наличие сертификатов и деклараций соответствия через электронные реестры, а с сентября этого года ещё и обяжут продавцов прикреплять ссылки на эти документы в товарные карточки.

На маркетплейсах появятся ссылки на декларации и сертификаты

На маркетплейсах появятся ссылки на декларации и сертификаты

Производителям и крупным поставщикам это даёт важное преимущество: рынок очистится от мелких перекупов без документов и финансовой грамотности. Сертификация и маркировка обойдутся им слишком дорого.


Со стороны покупателей вырастет доверие к товарам и продавцам, которые работают с полным пакетом документов.

Ольга Чиноваэксперт по маркетплейсам

На маркетплейсах появятся ИНН продавцов

Сейчас не все маркетплейсы публикуют данные продавцов, поэтому клиенты не знают, на кого жаловаться, когда их права нарушают. В будущем площадки обяжут указывать ИНН юрлиц и ИП — это поможет привлекать их к ответственности законным путём.

Покупатели часто предъявляют претензии продавцу за моменты, на которые он не может повлиять. Поэтому готовьтесь заранее и обезопасьте себя:


— Обеспечьте идеальную сохранность товара в пути: упаковка должна выдерживать любые расстояния и сроки доставки. Усиленный вариант упаковки продумывайте уже при тестировании образцов.

— Фиксируйте процесс сборки на видео — это станет вашим щитом в спорных ситуациях.

— Ведите строгий учёт остатков и цен, чтобы исключить подмены и отмены заказов по вашей инициативе.

Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам
Некоторые сервисы добавляют информацию о продавце на главную страницу магазина

Некоторые сервисы добавляют информацию о продавце на главную страницу магазина

Новичков будут проверять перед началом работы

Продавцы, готовьтесь: войти в игру станет сложнее. Теперь вряд ли получится реализовать схему «купил на «Садоводе» — и продал без бумаг». Считайте затраты честно, закладывая все расходы.

Ольга Чиноваэксперт по маркетплейсам

Маркетплейсам поручат проверять данные новичков на достоверность, а продукцию — на легальность, прежде чем допускать их к торговле. 

Маркетплейсы передают данные в ФНС

Согласно новому закону, маркетплейсы официально получат функцию налогового администрирования. Они продолжат ежемесячно передавать данные о продавцах в ФНС и выявлять нарушителей. И это уже не эксперимент, а новое правило.

В налоговую службу будут отправлять информацию о каждом магазине:

  • ИНН;
  • объём продаж;
  • сумму выплат;
  • число операций.

Благодаря передаче данных с маркетплейсов ФНС сможет автоматически выявлять тех, кто искусственно дробит бизнес, не уплачивает НДС при превышении лимитов на УСН, не полностью отражает выручку и нарушает патентный режим налогообложения.

Что селлеру сделать до 1 октября 2026

Как подготовиться к 289-ФЗ? Точка Банк подготовил короткий чек-лист для продавцов на маркетплейсах.

  • Заранее рассчитайте маржинальность товаров и избавьтесь от неликвидных товаров. 
  • Если продаёте одинаковый или схожий с конкурентами товар, создайте дополнительную ценность. 
  • Уменьшите количество возвратов за счёт усиленной упаковки заказов, видеофиксации сборки, а также контроля остатков и цен на товары, чтобы исключить подмены и отмены заказов по своей вине.
  • Если вы новичок, просчитайте затраты с учётом всех расходов, в том числе на оформление документов.

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