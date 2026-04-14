«Честный ЗНАК» становится жёстче: что изменится для селлеров с 1 октября

Часто характеристики товара, указанные на упаковке, не соответствуют реальным. В попытках сэкономить производители заменяют дорогие ингредиенты на дешёвые, например натуральные масла и жиры — на растительные. Такие продукты вредят аллергикам, людям с индивидуальной непереносимостью и тем, кто сидит на лечебных диетах. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Во-первых, система маркетплейсов будет автоматически проверять документы на каждый товар через государственные реестры: сверять сертификаты, декларации о соответствии, допуски и прочее. При этом власти будут контролировать онлайн-площадки даже жёстче, чем обычные магазины.

Во-вторых, власти модернизируют систему маркировки «Честный ЗНАК». Она будет интегрирована с Минсельхозом и начнёт автоматически сверять объёмы продукции. Если в системе указали один объём, а в продажу поступил другой, и при этом расхождение превысило 5%, такой товар заблокируют и не допустят к продаже.