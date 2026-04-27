Дайджест госзакупок: адаптация госконтрактов под НДС, импортозамещение и кейсы от УФАС.

Точка Банк собрал последние новости из сферы госзакупок.

1. Контракты на ремонт дорог смогут адаптировать под новый НДС

Что произошло. Министерство транспорта РФ вынесло на общественное обсуждение документ, который касается соглашений по госконтрактам на ремонт и содержание дорог.

Предлагают два сценария пересмотра:

увеличить цену контракта на сумму удорожания по НДС — рост распространяется только на те материалы, услуги и работы, которые заказчик примет после 1 января 2026 года;

пересмотреть состав работ или номенклатуру ресурсов, но оставить цену контракта неизменной — то есть подрядчику разрешат заменить одни материалы на другие или скорректировать список задач, чтобы вписаться в бюджет.

Формально закон запрещает менять цену контракта из-за налоговых изменений, но механизм, который предлагает Минтранс, должен защитить отрасль от убытков и поддержать подрядчиков. Аналогичный инструмент уже заработал для строительной отрасли с 15 апреля. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Сейчас предложение на рассмотрении. Все заинтересованные стороны — от подрядных организаций до региональных заказчиков — могут направить свои замечания до 7 мая 2026 года.

2. Усилят импортозамещение в офисной и вычислительной технике

Что произошло. Минпромторг предлагает ужесточить требования к закупкам иностранной электроники для государственных и муниципальных нужд. Проект поправок вынесен на общественное обсуждение, которое завершится 30 апреля 2026 года. Изменения затронут две категории:

Устройства с кодом 26.20.16 по ОКПД 2. Это вычислительные машины, системные блоки, серверы и прочее оборудование для обработки данных. Минимальную долю закупок российской техники в этой категории предлагается повысить с текущих 30% до 50%, то есть каждый второй приобретаемый госорганом компьютер или сервер должен быть отечественным.

Код 26.20.18 по ОКПД 2. В перечень впервые включат многофункциональные периферийные устройства (МФУ), которые объединяют как минимум две функции: печать, копирование, сканирование, приём и отправку факсов. Для этой категории с нуля установят обязательную долю российских закупок в размере 50%.

Всё больше товаров попадает под импортозамещение. Российские производители за последние годы нарастили мощности, поэтому государство пытается им помочь найти покупателей. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

3. Минфин напомнил заказчикам о необходимости размещать положения о закупках в ЕИС

Что произошло. Минфин России выпустил письмо, в котором предупредил заказчиков о последствиях за несвоевременное размещение положения о закупках по 223-ФЗ в ЕИС.

По 223-ФЗ положение о закупках, а также любые изменения к нему, нужно публиковать в ЕИС в течение 15 дней с момента утверждения. Если заказчик не сделал этого, он автоматически попадает под действие 44-ФЗ.

Санкции наступают с первого дня просрочки и действуют до момента, пока заказчик не разместит данные в ЕИС. Всё это время организация должна работать по нормам 44-ФЗ.

Многие заказчики, которые работают по 223‑ФЗ, привыкли к относительной свободе и ко многим вещам относятся как к формальности. Письмо Минфина — жёсткое напоминание: забывать о размещении положения о закупках не стоит. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

4. Обеспечение заявки одного из участников заморозили на счету из-за ошибки заказчика

Что произошло. Удмуртское УФАС вынесло решение по жалобе одного из участников, чьи деньги оказались заблокированными на счёте из-за бездействия заказчика.

В 2022 году поликлиника провела электронный аукцион на поставку жёстких дисков. Поступило 13 заявок, а победитель уклонился от заключения контракта и попал в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

После этого заказчик должен был направить проект контракта следующему участнику — тому, чьей заявке присвоен второй номер (ч. 7 ст. 51 Закона № 44-ФЗ). Но это сделано не было.





В итоге закупка формально осталась на этапе «Определение поставщика завершено». Контракт не заключили, процедуру отменили. А деньги участников, внесённые в качестве обеспечения заявок, остались заблокированными на счетах. Одна из компаний обратилась в ФАС.

Этот случай показывает, как бездействие заказчика превращается в проблему для бизнеса. Поэтому поставщикам и исполнителям не стоит забывать о таком инструменте как жалоба в ФАС. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Решение УФАС. Комиссия установила:

заказчик нарушил часть 7 статьи 51 Закона № 44-ФЗ, не направив проект контракта участнику со вторым номером;

закупка проводилась ещё в 2022 году, заказчик утратил интерес к товару, но формально процедуру не закрыл;

блокировка денежных средств участников продолжается, создавая необоснованные риски для бизнеса.

УФАС выдало предписание — заказчик должен отменить закупку. Только это позволит разблокировать деньги участников. Материалы также передали для возбуждения административного производства.

5. ИП не подписал контракт и не явился на заседание: УФАС включило предпринимателя в РНП

Что произошло. УФАС рассмотрело обращение о внесении ИП в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), так как он не подписал контракт и не предоставил обеспечение исполнения.

Предприниматель поучаствовал в электронном аукционе и выиграл его. После размещения контракта заказчиком он должен был подписать его в течение пяти рабочих дней и предоставить обеспечение исполнения контракта. Но ИП этого не сделал, поэтому заказчик оформил протокол признания участника уклонившимся.

Предприниматель не попытался объяснить свои действия, а также не явился на заседание ФАС. Комиссия приняла решение о включении его в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Молчание работает против предпринимателя. Комиссия ФАС часто встаёт на сторону победителя, даже если он не подписал контракт вовремя. Но нужно обосновать свою позицию или признать ошибку. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам