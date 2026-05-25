Дайджест госзакупок: отмена антикризисных мер и главная проблема нацрежима в 2026 году

Точка Банк узнал, что происходило в госзакупках на прошедшей неделе — делимся самым интересным.

Правительство отменило антикризисные правила изменения строительных контрактов

Что произошло. Правительство РФ признало утратившим силу Постановление № 680, которое позволяло подрядчикам менять существенные условия госконтрактов при удорожании стройматериалов и других независящих от них обстоятельствах. Документ разрешал менять объём и даже увеличивать цену.

Постановление действовало с 2022 по 2025 год, его действие неоднократно продлевалось. Но теперь его отменили.

Отмена Постановления № 680 — это сигнал для подрядчиков, которые работают в сфере строительства. Теперь придётся закладывать все риски в цену. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Нацрежим в закупках: бизнес говорит о «серых зонах»

Что произошло. Торгово-промышленная палата опросила тысячу участников госзакупок о том, как работает национальный режим. В итоге только 13% предпринимателей отметили рост закупок российской продукции. Ещё 22% вообще не видят результата от его введения. А 61% опрошенных считают, что нацрежим требует доработки. «Серой зоной» и главной проблемой называют недостоверную локализацию. Это когда товар выдают за российский, хотя он состоит из импортных комплектующих.

Часть поставщиков (26%) не планирует добавлять свои товары в реестр Минпромторга, так как считает процедуру сложной. А 29% опрошенных предлагают ужесточить ответственность заказчика за нарушение правил национального режима.

Национальный режим до сих пор вызывает много вопросов у поставщиков, а государство всё больше расширяет список товаров, которые попадают в Постановление № 1875. Главная боль предпринимателей — это товары конкурентов с сомнительной локализацией. Пока контроль не ужесточат, добросовестные поставщики будут проигрывать тем, кто выдаёт импортное за российское. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Чиновники анонсировали цифровизацию и постконтроль в госзакупках

Что произошло. На форуме «Госзаказ» представители Минпромторга и Федерального казначейства рассказали, как будет развиваться система госзакупок.

В Минпромторге планируют перейти на балльную систему оценки уровня локализации: товар будут признавать российским, если он наберёт нужное количество баллов за отечественные компоненты. Также предлагают оцифровать всю цепочку от создания до продажи готовой продукции.

Дополнительно появится механизм постконтроля: Росстандарт будет проверять товары из реестра, а срок действия записи сделают бессрочным — сейчас её продлевают каждые пять лет.

Также Федеральное казначейство планирует интегрировать ЕИС с системой «Честный ЗНАК». Это позволит блокировать закупки товаров с некорректной маркировкой.

С одной стороны, чиновники говорят о том, о чём просят респонденты Торгово-промышленной палаты. Государство возьмётся за локализацию и упростит взаимодействие с реестром Минпромторга — достаточно будет зарегистрироваться один раз. Но интеграция с «Честным ЗНАКом» создаст новые технические барьеры, которых обычно боятся новички в госзакупках. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Подрядчик отсудил 11,3 млн ₽ за дополнительные работы по госконтракту

Что произошло. Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск поставщика. Причина разбирательства — заказчик не оплатил дополнительные работы при строительстве группы жилых домов.

В июле 2022 года стороны заключили контракт на строительство объекта. Цена контракта — 2,37 млрд ₽. В процессе строительства исполнитель уведомил заказчика о необходимости дополнительных работ, которые не были предусмотрены технической документацией.

Стороны провели комиссионные осмотры, подписали акты и локальные сметные расчёты. Работы выполнили, объект сдали и ввели в эксплуатацию. Заказчик получил все разрешения на ввод и заключения о соответствии объекта проектной документации.

Проблема лишь в том, что заказчик не оплатил дополнительные работы на сумму 11 335 241,51 ₽. Подрядчик направил претензию, не получил ответа и подал иск в суд.

Суд решил, что без дополнительных работ завершить основные работы было бы невозможно, так как они необходимы для годности и прочности объекта. Стоимость дополнительных работ не превышает 10% от цены контракта, что соответствует требованиям 44-ФЗ (п. 1.3 ч. 1 ст. 95). Суд взыскал с учреждения 11 335 241,51 ₽ задолженности и 338 352 ₽ госпошлины.

Суд подтвердил, что согласование дополнительных работ возможно не только через дополнительное соглашение, но и через комиссионные акты, подписанные заказчиком. Нужно только доказать, что работы были необходимы для завершения контракта, их объем не превышает 10% от цены контракта, а заказчик принял их и использует результаты. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Заказчик сам сообщил об ошибке, и УФАС разрешило всё исправить

Что произошло. Заказчик разместил аукцион на капитальный ремонт кровли и оконных блоков с НМЦК 6,6 млн ₽, но забыл установить дополнительные требования к участникам по Постановлению № 2571. И так как внести изменения уже не мог, то направил обращение в ФАС об ошибке.

Заказчик может жаловаться на себя сам, то есть сообщать о своих технических ошибках в ФАС, не дожидаясь жалоб участников. Это позволяет внести изменения и не получить штраф по КоАП. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам