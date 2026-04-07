Дешёвых товаров из Китая больше не будет: Wildberries и Ozon ответили на претензии ФАС

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Маркетплейсы начнут работать с продавцами по новым правилам. Если коротко, условия для продавцов из Китая и России уравняют, а отказываться от скидок можно будет через личный кабинет.

Wildberries уравняет комиссии для китайских и российских продавцов. Сейчас тарифы для них разные. Иностранные магазины отдают площадке порядка 11–14%, а российские — до 50–60%. Когда комиссии сделают одинаковыми, дешёвые китайские товары подорожают или вовсе исчезнут с площадки.

Также маркетплейс автоматизирует механизм добровольного отказа от скидок. Если продавец не хочет участвовать в акциях, он сможет отключить все скидки на товары через личный кабинет.

Сейчас это можно сделать на определённый срок или бессрочно: загрузить шаблон в Excel в блоке «Цены и скидки» на Wildberries или воспользоваться управлением ценой на Ozon. Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам

Новые принципы ценообразования пропишут в коммерческой политике. В ней объяснят, как площадка устанавливает размер скидки, распределяет её между пользователями и компенсирует продавцам.

Ozon планирует ввести максимальный размер комиссии за продажу товаров, и за счёт этого предоставлять скидки. Если товар стоил 1 000 ₽, а площадка продала его со скидкой за 800 ₽, то комиссия будет рассчитываться с учётом фактической цены продажи, чтобы это не повлияло на прибыль продавца.