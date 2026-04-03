Улыбка не продаёт: эмоциональные модели снижают продажи на 47%

Т-Банк провёл исследование и выяснил, что нейтральное выражение лица у модели увеличивает продажи в три раза. И наоборот: улыбка модели привлекает внимание к лицу и снижает выручку на 47%.

Как проводили исследование

Эксперимент с ай-трекером, Т-банк

Чтобы понять, как выражение лица модели влияет на восприятие товара, Т-Банк провёл исследование с ай-трекером. Это устройство следит за перемещением взгляда по картинке, когда человек изучает карточку товара.

Для тестирования отобрали два изображения. На первом модель улыбалась, а на втором — нет. Результаты показали: если девушка улыбается, то участники 67,2% времени смотрят на её лицо и только 19,9% — на товар. Когда эмоций нет, то на лицо смотрят 38,7% времени, а на саму футболку — 47,3%. В этом случае покупатели быстрее начинают рассматривать ткань, крой и детали изделия.

Исследование показало: нейтральное выражение лица повышает внимание к товару более чем в два раза.

Как эмоции влияют на продажи на Wildberries

Похожую закономерность нашли, когда оценили реальные продажи на Wildberries. В категории «шубы из искусственного меха» средняя выручка первых 100 карточек составила порядка 3,86 млн ₽ в месяц. При этом один из лидирующих листингов приносит 13,2 млн ₽ в месяц — это на 242% выше средних продаж по категории. На снимке в карточке модель не улыбается.

Карточка из топа с нейтральным выражением лица модели

Карточки с эмоциональными моделями в среднем приносят около 2,05 млн ₽ в месяц — это примерно на 47% ниже среднего уровня категории. О причине такой закономерности говорят ученые из Университета Теннесси. По их мнению, рекламную улыбку пользователи считают неискренней.

Карточки с улыбающимися моделями появляются только в нижней части страницы

Правда, есть исключение: в категории детской одежды улыбка повышает конверсию. В этой категории покупателями являются родители. Они больше доверяют фотографиям с улыбающимися детьми: товары на таких кадрах кажутся удобными и безопасными.

В категории «Одежда для новорождённых» уже в топе мы видим карточки с радостными детьми

Что делать продавцам

Чтобы узнать, влияет ли улыбка на продажи в вашей нише, проведите А/Б-тестирование главного фото в карточке. На Wildberries этот инструмент доступен только по подписке «Джем».