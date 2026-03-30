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ФНС начала вычислять продавцов на маркетплейсах, которые уходят от налогов

Налоговая служба теперь видит выручку каждого продавца на маркетплейсах и вычисляет тех, кто уходит от налогов. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров.

30.03.2026
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ФНС России получила доступ к данным маркетплейсов. Теперь ведомство видит выручку каждого продавца и понимает, уклоняется он от уплаты налогов или платит всё исправно. Выводы делают по обороту бизнеса на всех площадках.

С теми магазинами, которые работают и офлайн, и онлайн, всё сложнее. Таких в рознице — около 14% по оценке ведомства. Чтобы расчёты были корректными, налоговая обрабатывает большие массивы данных и считает общую выручку.

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Интеграция с маркетплейсами понадобилась, чтобы сопоставить выручку с теми данными, которые компании сами указали в декларации. Оказалось, что продавцы скрыли больше 200 млрд ₽.

Ведомство будет и дальше контролировать продавцов, чтобы определять тех, кто уходит от налогов, и доначислять их.

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ФНС начала вычислять продавцов на маркетплейсах, которые уходят от налогов — Точка Банк