Главные проблемы бизнеса в I квартале 2026 года: что изменилось

Рассказываем, что мешает бизнесу сейчас, как компании планируют отвечать на новые условия и какие выводы из этого могут сделать начинающие предприниматели.
Главные проблемы бизнеса в I квартале 2026 года
Ещё в конце 2025 года первую строчку среди проблем уверенно занимали неплатежи со стороны контрагентов — о них говорили 42,3% компаний по данным РСПП. По итогам первого квартала 2026 года картина изменилась.
Топ-3 проблем теперь выглядит так:
- Снижение спроса на продукцию и услуги — 37,6% (+4,5 пункта за квартал).
- Неплатежи со стороны контрагентов — 34,1% (−8,1 пункта за квартал).
- Недоступность заёмных финансовых ресурсов и нехватка оборотных средств — 24 и 22% соответственно.
Получается, что главный вопрос для бизнеса сегодня — не «когда заплатят», а «кому продавать товар или услугу».
Что ещё мешает бизнесу
Помимо тройки лидеров, компании назвали целый ряд ограничений. Вот основные:
- Санкции западных стран — 16,5%.
- Рост налоговых и неналоговых платежей — 14,1%.
- Невозможность обновить оборудование из-за ограничений на импорт — 11,8%.
- Резкий рост цен на отечественную продукцию — 11,8%.
- Проблемы с логистикой и поставками — 10,6%.
- Валютная нестабильность — 10,6%.
В ответ на эти факторы компании по-прежнему оптимизируют расходы: о планах экономии заявили 65,4% опрошенных против 82,5% кварталом ранее. Как и раньше, в первую очередь сокращают административные и хозяйственные расходы.
При этом всё чаще под оптимизацию попадает и персонал: доля бизнеса, готового экономить на сотрудниках, за квартал выросла с 12,4% до 25%. Чаще всего речь идёт о заморозке найма, однако около половины таких компаний допускают увольнения и перевод части сотрудников на неполный рабочий день.
Что это значит для тех, кто только готовится открыть бизнес
Сложный рынок — не худшее время для старта. Когда спрос проседает, выигрывают те, кто с самого начала строит бизнес под реальные потребности клиента, а не под красивую идею. Главное — грамотно подготовиться к запуску.
На что обратить внимание перед запуском:
- Тестируйте спрос до больших вложений. Создайте минимальную версию продукта (MVP) и проверьте, готовы ли клиенты за неё платить. Сделайте это ещё до того, как вкладываться в аренду, оборудование и закупки.
- Составьте бизнес-план с финансовыми расчётами. Просчитайте стартовые вложения, ежемесячные расходы, точку безубыточности и срок окупаемости. Заложите финансовую подушку минимум на полгода. Сгенерировать бизнес-план можно в сервисе Точка Банк.
- Смотрите на рынок труда трезво. На старте часто разумнее работать одному или с минимальной командой. Если же без сотрудников не обойтись, сейчас удачный момент: заморозка найма в крупных компаниях выводит на рынок сильных кандидатов, которых раньше было не достать.
- Зарегистрируйте бизнес официально. Оформите ИП, ООО или самозанятость, чтобы работать без проблем с законом. А также сразу подберите оптимальную систему налогообложения. Если понадобится помощь — обратитесь к экспертам Точка Банк.