Главные проблемы бизнеса в I квартале 2026 года: что изменилось

Рассказываем, что мешает бизнесу сейчас, как компании планируют отвечать на новые условия и какие выводы из этого могут сделать начинающие предприниматели.

Главные проблемы бизнеса в I квартале 2026 года

Ещё в конце 2025 года первую строчку среди проблем уверенно занимали неплатежи со стороны контрагентов — о них говорили 42,3% компаний по данным РСПП. По итогам первого квартала 2026 года картина изменилась.

Топ-3 проблем теперь выглядит так:

Снижение спроса на продукцию и услуги — 37,6% (+4,5 пункта за квартал). Неплатежи со стороны контрагентов — 34,1% (−8,1 пункта за квартал). Недоступность заёмных финансовых ресурсов и нехватка оборотных средств — 24 и 22% соответственно.

Получается, что главный вопрос для бизнеса сегодня — не «когда заплатят», а «кому продавать товар или услугу».

Что ещё мешает бизнесу

Помимо тройки лидеров, компании назвали целый ряд ограничений. Вот основные:

Санкции западных стран — 16,5%.

Рост налоговых и неналоговых платежей — 14,1%.

Невозможность обновить оборудование из-за ограничений на импорт — 11,8%.

Резкий рост цен на отечественную продукцию — 11,8%.

Проблемы с логистикой и поставками — 10,6%.

Валютная нестабильность — 10,6%.

В ответ на эти факторы компании по-прежнему оптимизируют расходы: о планах экономии заявили 65,4% опрошенных против 82,5% кварталом ранее. Как и раньше, в первую очередь сокращают административные и хозяйственные расходы.

При этом всё чаще под оптимизацию попадает и персонал: доля бизнеса, готового экономить на сотрудниках, за квартал выросла с 12,4% до 25%. Чаще всего речь идёт о заморозке найма, однако около половины таких компаний допускают увольнения и перевод части сотрудников на неполный рабочий день.

Что это значит для тех, кто только готовится открыть бизнес

Сложный рынок — не худшее время для старта. Когда спрос проседает, выигрывают те, кто с самого начала строит бизнес под реальные потребности клиента, а не под красивую идею. Главное — грамотно подготовиться к запуску.

На что обратить внимание перед запуском: