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Главные проблемы бизнеса в I квартале 2026 года: что изменилось

Главная проблема российского бизнеса в начале 2026 года изменилась — это показал апрельский мониторинг Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по итогам первого квартала.

04.05.2026
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Рассказываем, что мешает бизнесу сейчас, как компании планируют отвечать на новые условия и какие выводы из этого могут сделать начинающие предприниматели.

Главные проблемы бизнеса в I квартале 2026 года

Ещё в конце 2025 года первую строчку среди проблем уверенно занимали неплатежи со стороны контрагентов — о них говорили 42,3% компаний по данным РСПП. По итогам первого квартала 2026 года картина изменилась.

Топ-3 проблем теперь выглядит так:

  1. Снижение спроса на продукцию и услуги — 37,6% (+4,5 пункта за квартал).
  2. Неплатежи со стороны контрагентов — 34,1% (−8,1 пункта за квартал).
  3. Недоступность заёмных финансовых ресурсов и нехватка оборотных средств — 24 и 22% соответственно.

Получается, что главный вопрос для бизнеса сегодня — не «когда заплатят», а «кому продавать товар или услугу».

Что ещё мешает бизнесу

Помимо тройки лидеров, компании назвали целый ряд ограничений. Вот основные:

  • Санкции западных стран — 16,5%.
  • Рост налоговых и неналоговых платежей — 14,1%.
  • Невозможность обновить оборудование из-за ограничений на импорт — 11,8%.
  • Резкий рост цен на отечественную продукцию — 11,8%.
  • Проблемы с логистикой и поставками — 10,6%.
  • Валютная нестабильность — 10,6%.

В ответ на эти факторы компании по-прежнему оптимизируют расходы: о планах экономии заявили 65,4% опрошенных против 82,5% кварталом ранее. Как и раньше, в первую очередь сокращают административные и хозяйственные расходы. 

При этом всё чаще под оптимизацию попадает и персонал: доля бизнеса, готового экономить на сотрудниках, за квартал выросла с 12,4% до 25%. Чаще всего речь идёт о заморозке найма, однако около половины таких компаний допускают увольнения и перевод части сотрудников на неполный рабочий день.

Что это значит для тех, кто только готовится открыть бизнес

Сложный рынок — не худшее время для старта. Когда спрос проседает, выигрывают те, кто с самого начала строит бизнес под реальные потребности клиента, а не под красивую идею. Главное — грамотно подготовиться к запуску.

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На что обратить внимание перед запуском:

  1. Тестируйте спрос до больших вложений. Создайте минимальную версию продукта (MVP) и проверьте, готовы ли клиенты за неё платить. Сделайте это ещё до того, как вкладываться в аренду, оборудование и закупки. 
  2. Составьте бизнес-план с финансовыми расчётами. Просчитайте стартовые вложения, ежемесячные расходы, точку безубыточности и срок окупаемости. Заложите финансовую подушку минимум на полгода. Сгенерировать бизнес-план можно в сервисе Точка Банк.
  3. Смотрите на рынок труда трезво. На старте часто разумнее работать одному или с минимальной командой. Если же без сотрудников не обойтись, сейчас удачный момент: заморозка найма в крупных компаниях выводит на рынок сильных кандидатов, которых раньше было не достать.
  4. Зарегистрируйте бизнес официально. Оформите ИП, ООО или самозанятость, чтобы работать без проблем с законом. А также сразу подберите оптимальную систему налогообложения. Если понадобится помощь — обратитесь к экспертам Точка Банк.

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Главные проблемы бизнеса в I квартале 2026 года: что изменилось — Точка Банк