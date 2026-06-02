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Импортёров ЕАЭС на месяц освободили от обеспечительного платежа для СПОТ

02.06.2026
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1 июня 2026 года в России начал действовать СПОТ — национальная система подтверждения ожидания товаров. Теперь об автомобильной поставке из ЕАЭС надо сообщать заранее.

С 1 июня импортёры обязаны:

— сформировать документы о поставке (ДОПП) за два календарных дня;

— внести обеспечительный платёж;

— получить QR-код для перевозчика. 

Правительство РФ установило для импортёров переходный период. От обеспечительных платежей освобождены:  

  • С 1 по 30 июня 2026 года — поставщики из Армении, Казахстана и Киргизии.
  • С 1 июня по 31 октября 2026 года — импортёры из Беларуси.

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Импортёров из Армении, Казахстана, Киргизии и Беларуси освободили от платежа для СПОТ в июне 2026 — Точка Банк