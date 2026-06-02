Импортёров ЕАЭС на месяц освободили от обеспечительного платежа для СПОТ

1 июня 2026 года в России начал действовать СПОТ — национальная система подтверждения ожидания товаров. Теперь об автомобильной поставке из ЕАЭС надо сообщать заранее.
С 1 июня импортёры обязаны:
— сформировать документы о поставке (ДОПП) за два календарных дня;
— внести обеспечительный платёж;
— получить QR-код для перевозчика.
Правительство РФ установило для импортёров переходный период. От обеспечительных платежей освобождены:
- С 1 по 30 июня 2026 года — поставщики из Армении, Казахстана и Киргизии.
- С 1 июня по 31 октября 2026 года — импортёры из Беларуси.