Изменения в госзакупках: перечень банков по 44-ФЗ, новые правила НМЦК и приоритет для лекарств

Точка Банк собрал последние новости из сферы госзакупок.

Правительство утвердило новые доптребования к подрядчикам для сложных объектов

Что произошло. С 5 мая участникам закупок на проектирование и инженерные изыскания для особо опасных и уникальных объектов нужно подтверждать опыт по-новому. Постановление № 475 от 27 апреля вводит три обязательных условия:

исполненный договор на аналогичные работы — минимум 20 % от НМЦК текущей закупки;

акт выполненных работ — без него опыт не примут;

положительное заключение экспертизы — для проектной документации и результатов изысканий.

Требования обязательны для заказчиков, если НМЦК превышает 10 млн рублей (федералы) или 5 млн рублей (регионы и муниципалитеты).

Чёткие правила — пороги цен, фиксированный процент от НМЦК и обязательное предоставление положительного заключения экспертизы — отсекут случайных участников в сложных строительных тендерах. Но эти требования также усложнят выход новых предпринимателей на рынок. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

206 лекарств теперь имеют стратегический статус и приоритет при госзакупках

Что произошло. Правительство РФ обновило перечень стратегически значимых лекарств — теперь в нём 206 позиций. Этим препаратам дали приоритет при госзакупках, а их полный цикл производства должны обеспечить в России. Импорт будут допускать только при отсутствии российских аналогов.

В перечень вошли ЖНВЛП, вакцины из нацкалендаря, препараты крови, инфузионные растворы, наркотические анальгетики и лекарства от особо опасных инфекций. Полный цикл производства должен быть локализован в России.

Теперь в тендерах на эти позиции импорт будет допускаться только при отсутствии российских аналогов, а заказчики будут обязаны отдавать предпочтение отечественному производителю. Это сократит долю иностранных препаратов в больничных закупках, но может привести к росту цен при ограниченном количестве российских производителей. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Минфин обновил список банков для закупок по 44-ФЗ

Что произошло. Минфин актуализировал перечень банков, чьи независимые гарантии принимают по 44-ФЗ. Сейчас в списке 227 организаций. Если банка в перечне нет, его гарантию не примут, заявку отклонят, а при подписании контракта признают уклонистом.

Обновление списка происходит периодически. Участникам закупки стоит отслеживать эти изменения. Гарантия от банка, которого нет в перечне, приведёт к отклонению заявки, а при подписании контракта — к признанию уклонистом. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Вологодское УФАС признало нарушение при закупке бахил для стоматологической поликлиники

Что произошло. УФАС по Вологодской области выявило нарушение в действиях стоматологической поликлиники при проведении запроса котировок на поставку водонепроницаемых бахил. Заказчик неправомерно установил запрет на поставку товаров из иностранных государств, хотя должен был применить только преимущество для российских товаров.

Согласно Постановлению № 1875 полный запрет действует только в отношении товаров из специальных перечней (приложения № 1 и № 2). Бахилы в эти перечни не включены. Поэтому участникам, в чьих заявках предлагались только российские товары, полагалось преимущество.

Заказчик сослался на техническую ошибку в документации. Контракт уже заключили, поэтому комиссия ФАС не выдала предписание об устранении нарушения. Но передала материалы проверки уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.

Заказчикам важно внимательно сверять коды закупаемых товаров с актуальными перечнями Постановления № 1875. Даже если контракт уже заключен, избежать административного штрафа не получится. А поставщикам необходимо обращаться в ФАС, если они видят подобные ошибки у заказчиков, ведь они напрямую влияют на результаты торгов. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Минстрой обновит правила расчёта начальной цены контракта в градостроительной сфере

Что произошло. Минстрой подготовил проект приказа, который вводит «срок годности» сметы для госзакупок в строительстве. Период между датой утверждения сметной документации и расчётом НМЦК не сможет превышать девяти месяцев. Старые сметы придётся пересчитывать. Документ заменит Приказ № 841/пр и вступит в силу 1 июня 2026 года.

Другие изменения:

привязка к план-графику — если НМЦК превышает объём финансирования, утвердить протокол можно только после корректировки плана-графика;

НДС — в протоколе расчёта НМЦК ставка и сумма налога отдельно не указываются и не выделяются, в нём просто фиксируется, что цена равнозначна для всех участников независимо от системы налогообложения.

Новый порядок обязателен для закупок строительства, капремонта, сноса, а также услуг техзаказчика и стройконтроля. Для текущего ремонта и некапитальных строений — по желанию заказчика.

Раньше формального ограничения по срокам сметы не было. Теперь девять месяцев — и заказчикам придётся чаще актуализировать документацию, иначе торги могут не состояться. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Правительство РФ ужесточает ответственность за нарушения ценообразования по гособоронзаказу

Что произошло. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит новое административное нарушение — несоблюдение порядка ценообразования на продукцию гособоронзаказа. Также предлагают увеличить штраф за непредставление или несвоевременное представление информации о ценах по запросу госзаказчика. Отвечать будут руководители компаний, для которых принятие такого госзаказа обязательно.

Новые требования и увеличение штрафов заставят исполнителей внимательнее относиться к ценообразованию и срокам предоставления документов. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Красноярское УФАС признало заказчика нарушителем при проведении аукциона на техобслуживание

Что произошло. Красноярское УФАС провело внеплановую проверку в отношении аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования на транспортных средствах по жалобе одного из участников.

Комиссия установила, что заказчик нарушил статьи 31, 33 и 42 44-ФЗ:

необоснованно включил требования об обязательном взаимодействии с ситуационными центрами органов власти без четкой регламентации и нормативного обоснования;

избыточно потребовал от участника закупки наличия включения в перечень сервисных центров ФБУ «Росавтотранс», хотя привлекать соисполнителей по контракту можно.

Довод заявителя о незаконном требовании по передаче данных на серверы АО «ГЛОНАСС» УФАС не подтвердило.

Комиссия не выдала предписание об устранении нарушений, так как контракт был заключен с другим участником закупки и находится на исполнении. Но материалы проверки передали для решения вопроса о возбуждении административного дела.

Заказчики часто допускают такую ошибку: смешивают требования к участнику закупки и требования к исполнению контракта. Поставщик всегда может обратиться в ФАС, если видит избыточные требования. Если контракт уже заключен, комиссия не выдаст предписание, но заказчика с высокой вероятностью ждёт штраф. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Суд кассационной инстанции подтвердил: односторонний отказ заказчика от контракта был незаконным

Что произошло. Арбитражный суд Дальневосточного округа оставил в силе постановление апелляции, которым решение заказчика об одностороннем отказе признали недействительным.

Спор возник из-за контракта на строительство дороги на 335 млн рублей. Заказчик отказался от контракта, сославшись на нарушение подрядчиком порядка оформления исполнительной документации, отсутствие актов освидетельствования скрытых работ и несоблюдение процедуры дополнительных работ. Но суд апелляционной и кассационной инстанций эти доводы отклонили.

В данной ситуации заказчик пытался отказаться от контракта из‑за недостатка документации, но реальная причина была в его бездействии. Суд дал чёткую оценку ситуации: отсутствие разрешения на строительство и неизвещение подрядчика по дополнительным работам — это вина заказчика. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам