Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Новости
  4. Как зайти в личный кабинет Точка Банка, если браузер выдаёт ошибку «Ваше подключение не защищено»
Новости
Новости

Как зайти в личный кабинет Точка Банка, если браузер выдаёт ошибку «Ваше подключение не защищено»

Вместо страницы входа браузер показывает «Ваше подключение не защищено»? Дело в том, что сайт Точка Банка перешёл на российский сертификат безопасности, а Google Chrome, Safari, Firefox и другие иностранные браузеры такие сертификаты по умолчанию не признают. 


При этом сама ошибка ничего не говорит о состоянии вашего счёта или об ограничении доступа к личному кабинету. Доступ можно вернуть за пару минут: в статье рассмотрим четыре способа.

12.08.2026
5304
5304

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Важно: эта инструкция относится к ситуации, когда браузер показывает предупреждение о небезопасном подключении или недоверенном сертификате. 

Если сайт не открывается совсем, пишет «Нет интернета», «Сервер не найден», «Ошибка 404/500» или не приходит смс-код, причина может быть другой — проверьте интернет, адрес сайта или обратитесь в поддержку.

Вот так выглядит официальный сайт Точка Банка. Ссылка на главную страницу сайта — https://tochka.com/, ссылка на личный кабинет — https://i.tochka.com/bank/

Почему браузер не пускает

Проблема возникла из-за SSL-сертификатов — так называемых паспортов сайта. Именно сертификат подтверждает, что перед вами банк, а не копия мошенников, и шифрует то, что вы вводите: логин, пароль, номер карты.

Раньше SSL-сертификаты российским банкам выдавали иностранные удостоверяющие центры, теперь — Национальный удостоверяющий центр Минцифры. Смена вынужденная: старые иностранные сертификаты у российских компаний массово отзывают.

Сайт Точка Банка при этом работает как и прежде — а браузер всё равно показывает сообщение «Ваше подключение не защищено». Дело в том, что российского центра Минцифры нет в списке доверенных у зарубежных браузеров вроде Google Chrome, Safari и Firefox. Поэтому и появляется предупреждение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Такое же предупреждение показывают и поддельные сайты. Прежде чем что-то менять в настройках, убедитесь, что в адресной строке ссылка на личный кабинет Точка Банка, а не похожая на него. 
Если сомневаетесь в адресе, не вводите логин, пароль и коды из смс на странице. А если уже успели ввести данные — попытайтесь сменить пароль и позвоните в банк по номеру 8 (800) 200 00 24 или напишите в чат 24/7.

Дальше расскажем, как решить эту проблему: разберём четыре способа.

Способ 1. Мобильное приложение

Самый быстрый способ. Мобильное приложение не открывает интернет-банк через браузер, поэтому ошибка с сертификатом на него обычно не влияет. Если приложение установлено и работает, зайдите через него.

Большинство операций личного кабинета доступны и в приложении: платежи, переводы, выписки, документы и чат с поддержкой.

Способ 2. Браузер с российскими сертификатами

В Яндекс Браузере и браузере Атом сертификаты Минцифры уже встроены — сайт откроется сразу после установки браузера, настраивать ничего не нужно.

Способ 3. Установить сертификаты вручную

Инструкции и файлы собраны на странице Госуслуг «Поддержка работы сайтов с российскими сертификатами» — gosuslugi.ru/crt. Там есть отдельные версии для Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Общий порядок действий такой: выбрать свою операционную систему, скачать нужные файлы и установить. Делается один раз.

Windows. Скачайте файлы с корневыми и выпускающими сертификатами. По очереди откройте их. Нажмите «Установить сертификат», выберите хранилище текущего пользователя. Для корневых укажите папку «Доверенные корневые центры сертификации», для выпускающих оставьте «Автоматически выбрать хранилище».

Android. Также по очереди скачайте архивы с корневыми и выпускающими сертификатами. Зайдите в «Настройки» → в поиске введите «Сертификат» → выберите «Сертификат CA» → в предупреждении нажмите «Всё равно установить» → введите код-пароль устройства → в «Загрузках» выберите файл сертификата. Выполните это с обоими сертификатами.

iPhone и iPad. Откройте страницу с сертификатами в Safari → скачайте профиль для iOS → дальше нажмите «Разрешить» и «Закрыть». В «Настройках» выберите «Профиль загружен» → «Установить» → введите код-пароль устройства и подтвердите установку. 

Затем включите доверие: «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» → «Доверие сертификатам» → переведите в режим «Включено» сертификат Russian Trusted Root CA.

После установки очистите кеш браузера — иначе он может продолжать показывать предупреждение.

Как проверить, что всё получилось

Откройте сайт заново. Если страница входа загрузилась и рядом с адресом нет предупреждения — сертификаты установились, доступ восстановлен.

Ошибка осталась? Проверьте, что установили оба сертификата, корневой и выпускающий, и перезапустили браузер. Не забудьте почистить кеш. На смартфоне помогает перезагрузка устройства.

Где не надо брать сертификаты

Сбои — время, когда активизируются мошенники. В мессенджер может прийти сообщение «Доступ к счёту ограничен, восстановите по ссылке», а ссылка будет вести на копию сайта банка, которая собирает логины и коды из смс.

Чтобы обезопасить свои данные, скачивайте сертификаты только с gosuslugi.ru или официального сайта банка.

Способ 4. Позвонить в банк

Если ни один способ не сработал, платёж срочный, а времени разбираться нет — свяжитесь с поддержкой. 

По России звонок бесплатный: 8 (800) 200 00 24. Из-за границы — +7 (495) 258 33 50, но здесь оператор связи может списать комиссию.

Вопросы по теме

Это значит, что мой счёт заблокирован?

Нет. Предупреждение о сертификате не означает блокировку счёта. Оно связано с проверкой защищённого соединения в браузере.

Можно ли просто нажать «Перейти на сайт всё равно»?

Не рекомендуем. На банковских сайтах лучше не обходить предупреждения безопасности, а использовать официальный способ входа.

Где безопасно скачать сертификаты?

Только на официальной странице Госуслуг или с официального сайта банка.

Поможет ли мобильное приложение?

Да, если оно установлено и работает. Ошибка сертификата в браузере обычно не мешает входу через приложение.

Другие статьи по теме

17 ИЮНЯ 2026
3292
Юлия Веремеенко
Средние зарплаты по России в 2026 году: данные Росстата
8 МАЯ 2026
121
Арина Рябышкина
Изменения в госзакупках: перечень банков по 44-ФЗ, новые правила НМЦК и приоритет для лекарств

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка