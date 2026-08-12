Важно: эта инструкция относится к ситуации, когда браузер показывает предупреждение о небезопасном подключении или недоверенном сертификате.

Если сайт не открывается совсем, пишет «Нет интернета», «Сервер не найден», «Ошибка 404/500» или не приходит смс-код, причина может быть другой — проверьте интернет, адрес сайта или обратитесь в поддержку.

Вот так выглядит официальный сайт Точка Банка. Ссылка на главную страницу сайта — https://tochka.com/, ссылка на личный кабинет — https://i.tochka.com/bank/

Почему браузер не пускает

Проблема возникла из-за SSL-сертификатов — так называемых паспортов сайта. Именно сертификат подтверждает, что перед вами банк, а не копия мошенников, и шифрует то, что вы вводите: логин, пароль, номер карты.

Раньше SSL-сертификаты российским банкам выдавали иностранные удостоверяющие центры, теперь — Национальный удостоверяющий центр Минцифры. Смена вынужденная: старые иностранные сертификаты у российских компаний массово отзывают.

Сайт Точка Банка при этом работает как и прежде — а браузер всё равно показывает сообщение «Ваше подключение не защищено». Дело в том, что российского центра Минцифры нет в списке доверенных у зарубежных браузеров вроде Google Chrome, Safari и Firefox. Поэтому и появляется предупреждение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если сомневаетесь в адресе, не вводите логин, пароль и коды из смс на странице. А если уже успели ввести данные — попытайтесь сменить пароль и позвоните в банк по номеру 8 (800) 200 00 24 или напишите в чат 24/7 Такое же предупреждение показывают и поддельные сайты. Прежде чем что-то менять в настройках, убедитесь, что в адресной строке ссылка на личный кабинет Точка Банка , а не похожая на него.

Дальше расскажем, как решить эту проблему: разберём четыре способа.

Способ 1. Мобильное приложение

Самый быстрый способ. Мобильное приложение не открывает интернет-банк через браузер, поэтому ошибка с сертификатом на него обычно не влияет. Если приложение установлено и работает, зайдите через него.

Большинство операций личного кабинета доступны и в приложении: платежи, переводы, выписки, документы и чат с поддержкой.

Скачать мобильное приложение Точка Банк

Способ 2. Браузер с российскими сертификатами

В Яндекс Браузере и браузере Атом сертификаты Минцифры уже встроены — сайт откроется сразу после установки браузера, настраивать ничего не нужно.

Способ 3. Установить сертификаты вручную

Инструкции и файлы собраны на странице Госуслуг «Поддержка работы сайтов с российскими сертификатами» — gosuslugi.ru/crt. Там есть отдельные версии для Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Общий порядок действий такой: выбрать свою операционную систему, скачать нужные файлы и установить. Делается один раз.

Windows. Скачайте файлы с корневыми и выпускающими сертификатами. По очереди откройте их. Нажмите «Установить сертификат», выберите хранилище текущего пользователя. Для корневых укажите папку «Доверенные корневые центры сертификации», для выпускающих оставьте «Автоматически выбрать хранилище».

Android. Также по очереди скачайте архивы с корневыми и выпускающими сертификатами. Зайдите в «Настройки» → в поиске введите «Сертификат» → выберите «Сертификат CA» → в предупреждении нажмите «Всё равно установить» → введите код-пароль устройства → в «Загрузках» выберите файл сертификата. Выполните это с обоими сертификатами.

iPhone и iPad. Откройте страницу с сертификатами в Safari → скачайте профиль для iOS → дальше нажмите «Разрешить» и «Закрыть». В «Настройках» выберите «Профиль загружен» → «Установить» → введите код-пароль устройства и подтвердите установку.

Затем включите доверие: «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» → «Доверие сертификатам» → переведите в режим «Включено» сертификат Russian Trusted Root CA.

После установки очистите кеш браузера — иначе он может продолжать показывать предупреждение.

Как проверить, что всё получилось

Откройте сайт заново. Если страница входа загрузилась и рядом с адресом нет предупреждения — сертификаты установились, доступ восстановлен.

Ошибка осталась? Проверьте, что установили оба сертификата, корневой и выпускающий, и перезапустили браузер. Не забудьте почистить кеш. На смартфоне помогает перезагрузка устройства.

Где не надо брать сертификаты

Сбои — время, когда активизируются мошенники. В мессенджер может прийти сообщение «Доступ к счёту ограничен, восстановите по ссылке», а ссылка будет вести на копию сайта банка, которая собирает логины и коды из смс.

Чтобы обезопасить свои данные, скачивайте сертификаты только с gosuslugi.ru или официального сайта банка.

Способ 4. Позвонить в банк

Если ни один способ не сработал, платёж срочный, а времени разбираться нет — свяжитесь с поддержкой.