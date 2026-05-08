Маркетплейсы войдут в реестр цифровых платформ: что это значит для малого бизнеса

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Электронный реестр будет вести Минэкономразвития. Туда попадут площадки, которые признают посредниками. То есть сайтами с отдельной инфраструктурой: оператором, продавцами, исполнителями, пользователями, пунктами выдачи, договорами и другими составляющими.

Такие площадки должны будут соблюдать требования № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».

Попасть в реестр можно двумя способами.

Первый — по данным государственных органов. Ведомство получит информацию от ФАС по вопросам конкуренции и от ФНС по количеству лиц, совершающих сделки через платформу, и их общей сумме.

Второй — добровольно. Для этого владельцу платформы или лицу, с которым заключён договор о её эксплуатации, нужно подать электронное заявление со списком сведений и подтверждающими документами. Заявление нужно заверить, например, квалифицированной электронной подписью, и направить через сайт Минэкономразвития.

Реестр появится на сайте ведомства до 2 ноября 2026 года и будет обновляться ежегодно до 1 июля.

Что это значит для бизнеса

Маркетплейсы будут обязаны соблюдать требования нового закона о платформенной экономике, поэтому принципы взаимодействия с продавцами станут прозрачнее.

Это даст малому бизнесу больше предсказуемости. В договорах укажут требования к партнёрам, меры ответственности, порядок обжалования решений оператора, правила расчётов, принципы блокировки и поисковой выдачи, сведения о комиссиях и скидках.

Площадки больше не смогут объяснять свои действия «внутренними причинами». Всё должно быть прозрачно и понятно для всех участников процесса.

С другой стороны, маркетплейсы станут строже следить за партнёрами. В частности, начнут проверять данные продавцов и их товаров через госреестры, а карточки — на наличие деклараций, сертификатов и обязательной маркировки.