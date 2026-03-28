Маркетплейсы заставят отвечать за товары из-за рубежа — Роспотребнадзор готовит новые правила к 2028 году

Правительство РФ поручило трём ведомствам — Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минпромторгу — разработать новую систему, которая будет защищать интересы российских пользователей маркетплейсов. У них есть время до января 2028 года.

В чём проблема

На популярных маркетплейсах можно заказать товары у зарубежных продавцов. И с каждым днём доля таких покупок только растёт.

Но потребители сталкиваются с рядом проблем. Часто оказывается, что товар вживую не совпадает с фотографией: выполнен из некачественного материала, имеет другой цвет, размер или набор функций. Бывает и такое, что техника приходит бракованная, например с повреждениями.

Стул долго ждали из-за рубежа, а он пришёл с царапинами

Вернуть деньги или обменять иностранный товар сейчас проблематично. Дело в том, что продавцы таких изделий зарегистрированы за границей и не имеют российского юрлица, поэтому Закон о защите прав потребителей на них не действует. Споры ведутся по международным нормам или законам той страны, где живёт продавец.

Маркетплейсы не участвуют в разбирательствах и юридически отвечают только за достоверность информации, которая добавлена в товарную карточку. Чтобы себя защитить, клиенты изучают описание и характеристики, читают отзывы и смотрят рейтинг магазина. Но этого мало.

Что изменится