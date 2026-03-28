Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Новости
  4. Маркетплейсы заставят отвечать за товары из-за рубежа — Роспотребнадзор готовит новые правила к 2028 году
Новости
Новости
Маркетплейсы
Маркетплейсы

Маркетплейсы заставят отвечать за товары из-за рубежа — Роспотребнадзор готовит новые правила к 2028 году

Если продавец не захочет решать проблему, клиент получит компенсацию от площадки.

28.03.2026
69
69

Анализируйте продажи за 0 ₽

Узнайте, сколько вы зарабатываете на маркетплейсах, вовремя меняйте цены и повышайте маржинальность в Едином кабинете селлера
Попробовать

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Анализируйте продажи за 0 ₽

Узнайте, сколько вы зарабатываете на маркетплейсах, вовремя меняйте цены и повышайте маржинальность в Едином кабинете селлера
Попробовать

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Правительство РФ поручило трём ведомствам — Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минпромторгу — разработать новую систему, которая будет защищать интересы российских пользователей маркетплейсов. У них есть время до января 2028 года.

Юнит-экономика на маркетплейсах за 0 ₽
Единый кабинет селлера поможет:
Узнать доход с учётом выкупа, комиссий и себестоимости
Определить прибыльные и убыточные товары
Понять, когда поднять цены или обновить ассортимент
Увидеть, как повысить маржинальность
Получите бесплатный доступ.

В чём проблема

На популярных маркетплейсах можно заказать товары у зарубежных продавцов. И с каждым днём доля таких покупок только растёт. 

Но потребители сталкиваются с рядом проблем. Часто оказывается, что товар вживую не совпадает с фотографией: выполнен из некачественного материала, имеет другой цвет, размер или набор функций. Бывает и такое, что техника приходит бракованная, например с повреждениями.

Стул долго ждали из-за рубежа, а он пришёл с царапинами

Вернуть деньги или обменять иностранный товар сейчас проблематично. Дело в том, что продавцы таких изделий зарегистрированы за границей и не имеют российского юрлица, поэтому Закон о защите прав потребителей на них не действует. Споры ведутся по международным нормам или законам той страны, где живёт продавец. 

Маркетплейсы не участвуют в разбирательствах и юридически отвечают только за достоверность информации, которая добавлена в товарную карточку. Чтобы себя защитить, клиенты изучают описание и характеристики, читают отзывы и смотрят рейтинг магазина. Но этого мало.

Что изменится

С введением нового механизма онлайн-сервисы начнут нести субсидиарную ответственность за некачественные изделия зарубежных продавцов. На практике это означает, что площадки будут считаться посредниками между потребителями и иностранными магазинами. Поэтому, если что-то пойдёт не так и продавец не захочет решать проблему, клиент получит компенсацию от маркетплейса.

Другие статьи по теме

12 АВГУСТА 2026
5304
Юлия Веремеенко
Как зайти в личный кабинет Точка Банка, если браузер выдаёт ошибку «Ваше подключение не защищено»
17 ИЮНЯ 2026
3292
Юлия Веремеенко
Средние зарплаты по России в 2026 году: данные Росстата

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Субсидиарная ответственность маркетплейсов за иностранные товары — что готовят Роспотребнадзор и Минэкономразвития — Точка Банк