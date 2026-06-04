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Минтруд опубликовал график праздников и выходных на 2027 год: вот что ждёт россиян и бизнес

В 2027 году россиян и бизнес ждут 11-дневные новогодние каникулы, пять трёхдневных выходных и одни четырёхдневные.

04.06.2026
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Минтруд России представил проект постановления Правительства «О переносе выходных дней в 2027 году». Документ размещён на портале regulation.gov.ru. Это пока проект: окончательный график утвердят отдельным документом, которого на начало июня ещё нет.

По задумке ведомства в 2027 году россиян ждут пять трёхдневных выходных — в феврале, марте, июне и дважды в мае, а также четырёхдневный отдых с 4 по 7 ноября. Самыми длинными станут новогодние каникулы — 11 дней подряд, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Чтобы удлинить периоды отдыха, предлагается перенести три выходных дня:

  • Субботу 2 января — на пятницу 5 ноября.
  • Воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря.
  • Субботу 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

Из-за последнего переноса в феврале будет одна шестидневная рабочая неделя.

С учётом всех переносов получаются такие даты отдыха (новость с сайта Минтруда):

  • С 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
  • С 21 по 23 февраля.
  • С 6 по 8 марта.
  • С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
  • С 12 по 14 июня.
  • С 4 по 7 ноября.
  • 31 декабря 2027 года.

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