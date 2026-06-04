Минтруд опубликовал график праздников и выходных на 2027 год: вот что ждёт россиян и бизнес

Минтруд России представил проект постановления Правительства «О переносе выходных дней в 2027 году». Документ размещён на портале regulation.gov.ru. Это пока проект: окончательный график утвердят отдельным документом, которого на начало июня ещё нет.
По задумке ведомства в 2027 году россиян ждут пять трёхдневных выходных — в феврале, марте, июне и дважды в мае, а также четырёхдневный отдых с 4 по 7 ноября. Самыми длинными станут новогодние каникулы — 11 дней подряд, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Чтобы удлинить периоды отдыха, предлагается перенести три выходных дня:
- Субботу 2 января — на пятницу 5 ноября.
- Воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря.
- Субботу 20 февраля — на понедельник 22 февраля.
Из-за последнего переноса в феврале будет одна шестидневная рабочая неделя.
С учётом всех переносов получаются такие даты отдыха (новость с сайта Минтруда):
- С 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
- С 21 по 23 февраля.
- С 6 по 8 марта.
- С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
- С 12 по 14 июня.
- С 4 по 7 ноября.
- 31 декабря 2027 года.