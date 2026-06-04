Минтруд опубликовал график праздников и выходных на 2027 год: вот что ждёт россиян и бизнес

Минтруд России представил проект постановления Правительства «О переносе выходных дней в 2027 году». Документ размещён на портале regulation.gov.ru . Это пока проект: окончательный график утвердят отдельным документом, которого на начало июня ещё нет.

По задумке ведомства в 2027 году россиян ждут пять трёхдневных выходных — в феврале, марте, июне и дважды в мае, а также четырёхдневный отдых с 4 по 7 ноября. Самыми длинными станут новогодние каникулы — 11 дней подряд, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.