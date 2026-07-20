МРОТ в 2027 году может вырасти до 31 000 ₽: что учесть бизнесу

Такую оценку в разговоре с ТАСС дал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Прогноз он строит на расчётах Минэкономразвития и оценках специалистов.
Каким может быть МРОТ в 2027 году
По словам Машарова, ориентировочный диапазон нового минимума — от 29 000 до 31 000 ₽ в месяц. Это предварительная оценка: она опирается на прогноз ведомств и экспертное мнение, а не на утверждённые цифры.
Точный размер МРОТ на 2027 год станет известен ближе к концу 2026 года — традиционно показатель на следующий год закрепляют законом в ноябре–декабре. До этого момента бизнесу стоит закладывать в бюджет верхнюю границу диапазона, чтобы не пересматривать расчёты задним числом.
Отправная точка: текущий МРОТ и его динамика
В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 ₽ в месяц (Федеральный закон от 28.11.2025 №429-ФЗ). Прибавка к уровню 2025 года (22 440 ₽) составила около 20,7% — это самый большой рост минимума в процентах за последнее время. По оценкам, повышение затронуло доходы около 4,5 млн работников.
Как менялся МРОТ в последние годы
|Год
|МРОТ, ₽
|Рост к предыдущему году
|2023
|16 242
|+6,3% (с 1 июня 2022 года МРОТ составлял 15 279 ₽)
|2024
|19 242
|+18,5%
|2025
|22 440
|+16,6%
|2026
|27 093
|+20,7%
Если прогноз оправдается, рост в 2027 году окажется более умеренным — примерно на 7–14% к текущему уровню.
Почему рост МРОТ — это забота работодателя
МРОТ не абстрактный социальный ориентир. С повышением минимума бизнесу придётся:
- Пересмотреть оклады. Зарплата сотрудника, отработавшего полную норму времени, не может быть ниже федерального МРОТ, а в ряде регионов — ниже регионального.
- Пересчитать больничные и пособия. Минимальный размер оплаты труда используется при расчёте выплат по временной нетрудоспособности, декретных и ряда социальных пособий.
- Обновить бюджет ФОТ на 2027 год с учётом страховых взносов, которые начисляются на возросшую базу.
Отдельно стоит учитывать риск штрафов. За зарплату ниже МРОТ ИП и организациям грозит административная ответственность. Штраф для юрлица может составить от 30 000 до 50 000 ₽ уже при первом нарушении, а для ИП — от 1 000 до 5 000 ₽ (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).
Региональный МРОТ
Субъекты РФ вправе устанавливать собственный минимальный размер оплаты труда, но не ниже федерального. В северных и ряде других регионов с суровым климатом и особой экономической спецификой региональный МРОТ традиционно выше общероссийского.
Для бизнеса в разных субъектах РФ это значит, что единого норматива по стране недостаточно: при планировании ФОТ нужно сверяться с региональными соглашениями и учитывать районные коэффициенты и процентные надбавки, которые начисляются сверх минимума.
Куда движется МРОТ: цель — 35 000 ₽ к 2030 году
Прогноз на 2027 год укладывается в общий курс на опережающий рост минимальной оплаты труда. Правительство ставит задачу довести МРОТ до 35 000 ₽ к 2030 году. Это ориентир, который работодателям имеет смысл закладывать при долгосрочном планировании расходов на персонал.