МРОТ в 2027 году может вырасти до 31 000 ₽: что учесть бизнесу

Такую оценку в разговоре с ТАСС дал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Прогноз он строит на расчётах Минэкономразвития и оценках специалистов.

Каким может быть МРОТ в 2027 году

По словам Машарова, ориентировочный диапазон нового минимума — от 29 000 до 31 000 ₽ в месяц. Это предварительная оценка: она опирается на прогноз ведомств и экспертное мнение, а не на утверждённые цифры.

Точный размер МРОТ на 2027 год станет известен ближе к концу 2026 года — традиционно показатель на следующий год закрепляют законом в ноябре–декабре. До этого момента бизнесу стоит закладывать в бюджет верхнюю границу диапазона, чтобы не пересматривать расчёты задним числом.

Отправная точка: текущий МРОТ и его динамика

В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 ₽ в месяц (Федеральный закон от 28.11.2025 №429-ФЗ). Прибавка к уровню 2025 года (22 440 ₽) составила около 20,7% — это самый большой рост минимума в процентах за последнее время. По оценкам, повышение затронуло доходы около 4,5 млн работников.

Как менялся МРОТ в последние годы

Год МРОТ, ₽ Рост к предыдущему году 2023 16 242 +6,3% (с 1 июня 2022 года МРОТ составлял 15 279 ₽) 2024 19 242 +18,5% 2025 22 440 +16,6% 2026 27 093 +20,7%

Если прогноз оправдается, рост в 2027 году окажется более умеренным — примерно на 7–14% к текущему уровню.

МРОТ не абстрактный социальный ориентир. С повышением минимума бизнесу придётся:

Пересмотреть оклады. Зарплата сотрудника, отработавшего полную норму времени, не может быть ниже федерального МРОТ, а в ряде регионов — ниже регионального.

Пересчитать больничные и пособия. Минимальный размер оплаты труда используется при расчёте выплат по временной нетрудоспособности, декретных и ряда социальных пособий.

Обновить бюджет ФОТ на 2027 год с учётом страховых взносов, которые начисляются на возросшую базу.

Отдельно стоит учитывать риск штрафов. За зарплату ниже МРОТ ИП и организациям грозит административная ответственность. Штраф для юрлица может составить от 30 000 до 50 000 ₽ уже при первом нарушении, а для ИП — от 1 000 до 5 000 ₽ (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Региональный МРОТ

Субъекты РФ вправе устанавливать собственный минимальный размер оплаты труда, но не ниже федерального. В северных и ряде других регионов с суровым климатом и особой экономической спецификой региональный МРОТ традиционно выше общероссийского.

Для бизнеса в разных субъектах РФ это значит, что единого норматива по стране недостаточно: при планировании ФОТ нужно сверяться с региональными соглашениями и учитывать районные коэффициенты и процентные надбавки, которые начисляются сверх минимума.

Куда движется МРОТ: цель — 35 000 ₽ к 2030 году