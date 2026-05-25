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М.Видео расширяет ассортимент товаров на своём маркетплейсе

Крупный ритейлер начал продавать семечки, сладости и снеки.

25.05.2026
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Осенью 2025 года М.Видео запустил собственный маркетплейс. Кроме техники, там представлена мебель, посуда, косметика, товары для дома, одежда и многое другое. А в мае 2026 года ассортимент расширился ещё больше — теперь можно заказать ещё и еду. 

Генеральный директор Владислав Бакальчук признался, что рынок электроники не позволяет компании расти: потребители покупают технику раз в несколько лет, а продукты — постоянно. Поэтому в начале мая 2026 года в онлайн-каталоге появились кофе, соусы, чипсы, макароны, а 22 мая ещё и семечки, сладости и снеки.

Продажа кофе — дополнительная точка контакта с теми, кто уже купил в М.Видео кофеварку или чайник

С площадкой уже сотрудничают десятки производителей и поставщиков. Плюс руководство ведёт переговоры с крупными компаниями, которые производят недорогие товары повседневного спроса, и дистрибьюторами.

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Что это значит для продавцов

Когда М.Видео увеличил ассортимент и вышел за пределы электроники, оборот маркетплейса увеличился в три раза, а в апреле — уже в пять раз. Количество продавцов тоже растёт. За первый квартал их стало больше в 1,6 раза.

Причина такого успеха кроется в выгодных условиях. Маркетплейс привлекает бренды готовой аудиторией в 15 млн посетителей ежемесячно, выстроенной недорогой логистикой по всей стране и 25 складами для приёмки поставок.

Сейчас в разделе для поставщиков М.Видео обещает бесплатную регистрацию, бесплатное хранение до 30.06.2026 и низкие комиссии: от 24% для книг, от 20% для посуды и от 17% для мебели.

М.Видео анонсировал появление в каталоге ювелирных изделий

Конкуренция будет только расти. К 2028 году М.Видео планирует разместить на сайте 10 млн товаров. Продавцам, которые планируют выходить на площадку, стоит следить за изменениями в правилах работы и комиссиями. Скорее всего, тарифы будут постепенно повышаться до уровня популярных маркетплейсов.

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М.Видео расширил ассортимент маркетплейса за счёт продуктов питания – Точка Банк