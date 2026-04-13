Не справлялись с заказами: Ozon открыл большой склад в Новой Москве

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Представители маркетплейса отмечают стремительный рост онлайн-заказов — поэтому компания расширяет логистическую сеть в кластере Москва и Подмосковье.

13 апреля открылся крупный логистический комплекс в посёлке Ватутинки в Новой Москве. Там будут проводить все операции с заказами: принимать новые поставки, собирать посылки, передавать курьерам для доставки клиентам и в пункты выдачи. Когда центр заработает на полную мощность, будет задействовано 140 000 кв. м.

Принимать поставки начнут с 14 апреля, а доставлять заказы по всей России и СНГ — с 21 апреля. В системе новый хаб называется «ВАТУТИНКИ_РФЦ». Туда можно отгружать товары для дома и дачи, игры, канцтовары, товары для детей, бытовую технику, бытовую химию и опасные товары.

Ограничения по габаритам: до 32 × 32 × 45 см и весом до 10 кг.