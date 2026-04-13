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Не справлялись с заказами: Ozon открыл большой склад в Новой Москве

13 апреля маркетплейс открыл крупный фулфилмент-центр в Новой Москве.

13.04.2026
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421

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Представители маркетплейса отмечают стремительный рост онлайн-заказов — поэтому компания расширяет логистическую сеть в кластере Москва и Подмосковье. 

13 апреля открылся крупный логистический комплекс в посёлке Ватутинки в Новой Москве. Там будут проводить все операции с заказами: принимать новые поставки, собирать посылки, передавать курьерам для доставки клиентам и в пункты выдачи. Когда центр заработает на полную мощность, будет задействовано 140 000 кв. м.

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Принимать поставки начнут с 14 апреля, а доставлять заказы по всей России и СНГ — с 21 апреля. В системе новый хаб называется «ВАТУТИНКИ_РФЦ». Туда можно отгружать товары для дома и дачи, игры, канцтовары, товары для детей, бытовую технику, бытовую химию и опасные товары.

Ограничения по габаритам: до 32 × 32 × 45 см и весом до 10 кг.

Адрес: Москва, р-н. Троицк, ул. Гренадерская, д. 1, стр. 6.

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Ozon открыл фулфилмент-центр в Новой Москве площадью более 140 000 кв. м — Точка Банк