Новости госзакупок: типовые условия контрактов, долги перед МСП и решения ФАС

Точка Банк собрал последние новости из сферы госзакупок.

1. Минпромторг предлагает запретить импортные строительные леса и опалубку

Что произошло. Минпромторг предложил расширить перечень товаров, запрещённых для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Теперь в стоп-лист могут добавить новую категорию — металлические строительные конструкции с кодом ОКПД 2 — 25.11.23.119. Общественное обсуждение проекта продлится до 18 апреля 2026 года. Речь идёт о различных видах строительных лесов, шахтных каркасах и другом.

Это ещё один шаг к поддержке российских товаров. В случае принятия инициативы, заказчики больше не смогут покупать такую продукцию иностранного производства для государственных и корпоративных нужд. Тем, кто предлагает импортные строительные леса и опалубки, пора проанализировать свою стратегию участия в закупках. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

2. Амурское УФАС признало нарушение в контракте на услуги связи

Что произошло. Заказчик заключил контракт на услуги проводной связи с единственным поставщиком и установил срок оплаты — 15 рабочих дней с момента подписания акта.

На это обратил внимание один из участников рынка. По его обращению УФАС провело проверку.

В чём нарушение. Ч.13.1 ст. 34 44-ФЗ требует оплачивать поставленные товары, работы и услуги в срок не более семи рабочих дней — для контрактов, извещения по которым размещены с 1 мая 2022 года. Исключений в данном случае не было.

Что решили. Комиссия подтвердила нарушение, но предписание не выдало, так как контракт уже был заключен. Материалы передали для возбуждения административного дела.

Заказчик должен быть внимателен к сроку оплаты в контрактах. За ошибку его ждёт штраф. Поставщик вправе сообщить об установлении слишком длительного срока оплаты в ФАС. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

3. Минфин предложил типовые условия для неустоек и авансов по контрактам

Что произошло. С 1 июля 2026 года заказчиков обяжут уведомлять подрядчика о нарушении обязательств в течение трёх рабочих дней с момента, как нарушение обнаружено. Такой же срок даётся и контрагенту на ответ.

Проект постановления Минфина, который утверждает типовые условия контрактов, впервые детально описывает механизм работы с авансами в спорных ситуациях. Если аванс не был удержан при оплате, заказчик обязан обратиться к банку-гаранту за выплатой неустойки или суммы неотработанного аванса.

Новые правила ускорят урегулирование споров и сделают процедуру взыскания неустоек более прозрачной. Заказчикам и поставщикам стоит заранее подготовить к изменениям — они вступят в силу 1 июля 2026 года. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

4. Госкомпании начали гасить долги перед малым бизнесом

Что произошло. С 2022 года госкомпании обязаны отдавать 25% закупок малому бизнесу (МСП), но проблема неоплаты исполненных контрактов остаётся острой. С начала года поступило 136 обращений о неплатежах на 600 млн рублей, а общая сумма непогашенных долгов составила 3,5 млрд рублей.

На заседании штаба по неплатежам глава Минэкономики Максим Решетников отчитался о первых результатах работы. С середины февраля крупнейшие заказчики погасили более 300 млн рублей долга перед МСП.

Наблюдается положительная тенденция. Девять компаний из космической, авиационной и энергетической отраслей расплатились с поставщиками полностью — перечислили 35,9 млн рублей. Малому бизнесу стоит фиксировать каждый случай просрочки и обращаться в штаб. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

5. Калужское УФАС разрешило вернуть контракт на благоустройство парка на этап повторного подписания

Что произошло. Победитель аукциона направил заказчику подписанный контракт на благоустройство парка. В качестве обеспечения он приложил платёжное поручение с неверными реквизитами и без отметки банка, поэтому денежные средства на счёт заказчика не поступили. Подрядчик признал трудности с получением банковской гарантии и переводом обеспечительного платежа, а заказчик согласился ждать корректное обеспечение и заключить контракт.

В чём нарушение. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 51 44-ФЗ победитель должен был вместе с подписанным контрактом отправить подтверждение внесения обеспечительного платежа. А он прислал платёжку с некорректными реквизитами и без отметки банка. Документ не подтверждает, что победитель выполнил все требования, а деньги в итоге на счёт заказчика не поступили.

Что решили. Комиссия Калужского УФАС предписала заказчику и оператору электронной площадки вернуть процедуру на этап повторного направления проекта контракта победителю для дальнейшего заключения в соответствии с законом.