Новости госзакупок: типовые условия контрактов, долги перед МСП и решения ФАС

Точка Банк собрал последние новости из сферы госзакупок.
1. Минпромторг предлагает запретить импортные строительные леса и опалубку
Что произошло. Минпромторг предложил расширить перечень товаров, запрещённых для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Теперь в стоп-лист могут добавить новую категорию — металлические строительные конструкции с кодом ОКПД 2 — 25.11.23.119. Общественное обсуждение проекта продлится до 18 апреля 2026 года. Речь идёт о различных видах строительных лесов, шахтных каркасах и другом.
2. Амурское УФАС признало нарушение в контракте на услуги связи
Что произошло. Заказчик заключил контракт на услуги проводной связи с единственным поставщиком и установил срок оплаты — 15 рабочих дней с момента подписания акта.
На это обратил внимание один из участников рынка. По его обращению УФАС провело проверку.
В чём нарушение. Ч.13.1 ст. 34 44-ФЗ требует оплачивать поставленные товары, работы и услуги в срок не более семи рабочих дней — для контрактов, извещения по которым размещены с 1 мая 2022 года. Исключений в данном случае не было.
Что решили. Комиссия подтвердила нарушение, но предписание не выдало, так как контракт уже был заключен. Материалы передали для возбуждения административного дела.
3. Минфин предложил типовые условия для неустоек и авансов по контрактам
Что произошло. С 1 июля 2026 года заказчиков обяжут уведомлять подрядчика о нарушении обязательств в течение трёх рабочих дней с момента, как нарушение обнаружено. Такой же срок даётся и контрагенту на ответ.
Проект постановления Минфина, который утверждает типовые условия контрактов, впервые детально описывает механизм работы с авансами в спорных ситуациях. Если аванс не был удержан при оплате, заказчик обязан обратиться к банку-гаранту за выплатой неустойки или суммы неотработанного аванса.
4. Госкомпании начали гасить долги перед малым бизнесом
Что произошло. С 2022 года госкомпании обязаны отдавать 25% закупок малому бизнесу (МСП), но проблема неоплаты исполненных контрактов остаётся острой. С начала года поступило 136 обращений о неплатежах на 600 млн рублей, а общая сумма непогашенных долгов составила 3,5 млрд рублей.
На заседании штаба по неплатежам глава Минэкономики Максим Решетников отчитался о первых результатах работы. С середины февраля крупнейшие заказчики погасили более 300 млн рублей долга перед МСП.
5. Калужское УФАС разрешило вернуть контракт на благоустройство парка на этап повторного подписания
Что произошло. Победитель аукциона направил заказчику подписанный контракт на благоустройство парка. В качестве обеспечения он приложил платёжное поручение с неверными реквизитами и без отметки банка, поэтому денежные средства на счёт заказчика не поступили. Подрядчик признал трудности с получением банковской гарантии и переводом обеспечительного платежа, а заказчик согласился ждать корректное обеспечение и заключить контракт.
В чём нарушение. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 51 44-ФЗ победитель должен был вместе с подписанным контрактом отправить подтверждение внесения обеспечительного платежа. А он прислал платёжку с некорректными реквизитами и без отметки банка. Документ не подтверждает, что победитель выполнил все требования, а деньги в итоге на счёт заказчика не поступили.
Что решили. Комиссия Калужского УФАС предписала заказчику и оператору электронной площадки вернуть процедуру на этап повторного направления проекта контракта победителю для дальнейшего заключения в соответствии с законом.