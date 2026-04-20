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Платный знак «Оригинал» не гарантирует подлинность на Ozon

Продавцы на Ozon могут купить знак «Оригинал» для своих товаров, но подлинность это не гарантирует, поэтому услугой заинтересовалась ФАС.

20.04.2026
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Ozon попал в центр скандала из-за платной услуги, доступной всем продавцам. Смысл такой: продавец платит 500 ₽ в сутки, а маркетплейс добавляет ко всем товарам его бренда бейдж «Оригинал».

ФАС посчитала, что такой знак создаёт у покупателей впечатление, будто товар прошёл проверку подлинности, хотя маркетплейс этого не гарантирует.

Парфюмерная вода, которая является копией аромата Bombshell от Victoria’s Secret, тоже получила значок оригинала

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Что нужно для получения бейджа

Услугу можно подключить двумя способами.

В первом случае нужно загрузить актуальные документы на бренд в личный кабинет, например это может быть свидетельство на товарный знак, документ от правообладателя торгового знака, договор с официальным представителем или письмо от него.

Во втором способе документы не требуются — достаточно внести обеспечительный платёж в размере 3% от суммы заказов за год — от 100 000 ₽ до 1 250 000 ₽.

Магазины могут рискнуть деньгами ради маркировки «Оригинал»  

Бейджи можно отключать и включать в личном кабинете. Например, когда нужно привлечь максимум внимания к товарам: во время распродаж или пополнения каталога.

В чём проблема

Если получить значок «Оригинал» можно даже без документов, просто за плату, то под видом подлинных изделий в продажу попадают подделки. Их уберут из каталога только в том случае, если Ozon найдёт признаки контрафактности товара. Обеспечительный платёж удержат. 

ФАС вынесла предупреждение маркетплейсу. Кроме платного бейджа, площадку обвинили в увеличении сроков выплат для продавцов и привязке стоимости логистики к цене товара, а не к себестоимости услуги. Последние нарушения коснулись не только Ozon, но и Wildberries.

Если сервисы не устранят нарушения до 15 мая, ведомство возбудит антимонопольное дело.

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