Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Ozon попал в центр скандала из-за платной услуги, доступной всем продавцам. Смысл такой: продавец платит 500 ₽ в сутки, а маркетплейс добавляет ко всем товарам его бренда бейдж «Оригинал».

ФАС посчитала, что такой знак создаёт у покупателей впечатление, будто товар прошёл проверку подлинности, хотя маркетплейс этого не гарантирует.

Парфюмерная вода, которая является копией аромата Bombshell от Victoria’s Secret, тоже получила значок оригинала

Что нужно для получения бейджа

Услугу можно подключить двумя способами.

В первом случае нужно загрузить актуальные документы на бренд в личный кабинет, например это может быть свидетельство на товарный знак, документ от правообладателя торгового знака, договор с официальным представителем или письмо от него.

Во втором способе документы не требуются — достаточно внести обеспечительный платёж в размере 3% от суммы заказов за год — от 100 000 ₽ до 1 250 000 ₽.

Магазины могут рискнуть деньгами ради маркировки «Оригинал»

Бейджи можно отключать и включать в личном кабинете. Например, когда нужно привлечь максимум внимания к товарам: во время распродаж или пополнения каталога.

В чём проблема

Если получить значок «Оригинал» можно даже без документов, просто за плату, то под видом подлинных изделий в продажу попадают подделки. Их уберут из каталога только в том случае, если Ozon найдёт признаки контрафактности товара. Обеспечительный платёж удержат.

ФАС вынесла предупреждение маркетплейсу. Кроме платного бейджа, площадку обвинили в увеличении сроков выплат для продавцов и привязке стоимости логистики к цене товара, а не к себестоимости услуги. Последние нарушения коснулись не только Ozon, но и Wildberries.