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«Пик маркетплейсов был в 2023»: как бизнесу выжить в сфере онлайн-торговли в 2026 и 2027 годах

В январе–феврале 2026 года в России зарегистрировано на 24% меньше бизнесов в сфере онлайн-торговли, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из подсчётов Rusprofile.

22.05.2026
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Новые компании и ИП стали реже выходить на маркетплейсы. В январе–феврале 2026 года, по данным Rusprofile, зарегистрировано на 24% меньше бизнесов в сфере онлайн-торговли, чем в прошлом году. 

Константин Канивец, лидер сегмента селлеров в Точка Банке, считает, что золотое время маркеплейсов было в 2023 году, — тогда предприниматели с особым интересом шли в эту нишу. После этого начался закономерный спад, а в 2025 году количество регистраций новых бизнесов вернулось к уровню 2022 года. 

Рынок перестал расти за счёт «новичков», которые раньше заходили на площадки с небольшими бюджетами для тестирования спроса. Сейчас порог входа сильно вырос.

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Параллельно игроки, которые когда-то вышли на рынок, не выдерживают конкуренции и ликвидируются. Если в 2024 году было закрыто 113 100 бизнесов, то в 2025 уже 130 300 — это на 15,1% больше.

С чем это связано

Рынок онлайн‑торговли перешёл от фазы экстенсивного роста к этапу зрелости и укрупнению игроков рынка.

Константин КанивецЛидер сегмента селлеров в Точка Банке

Это значит, что деньги перераспределяются в пользу профессиональных игроков, способных инвестировать в масштаб и процессы. Чтобы выживать, новичкам нужно объединяться, а средним и крупным компаниям — наращивать свои позиции, например выходить в новые каналы продаж. 

Сейчас выигрывают продавцы, которые умеют управлять ассортиментом, контролируют маржу каждой позиции, внедряют технологии для оптимизации, а также легко отказываются от товаров, которые не приносят прибыль.

Константин КанивецЛидер сегмента селлеров в Точка Банке

Почему рынок перестал расти:

  • Вырос порог входа. Раньше продавец мог зайти на маркетплейсы с небольшим бюджетом и протестировать спрос даже на неуникальный товар. Сейчас, чтобы выйти на рынок, нужны продуманная стратегия продвижения, оборотный капитал, продукт, имеющий реальную ценность, и готовность развивать собственный бренд.
  • Давление на экономику продавцов. Площадки постоянно обновляют тарифы. Растут комиссии за продажу, хранение, доставку, возвраты, эквайринг и другие процессы. Бизнесам приходится перестраиваться, но не все к этому готовы. Устойчиво продавать продолжают те, кто грамотно управляет ассортиментом, контролирует маржу каждой позиции и легко отказывается от товаров, которые не приносят прибыль. 
  • Пользователи покупают у активных продавцов. И их выручка только растёт. Константин Канивец подчёркивает, что на рынке формируется устойчивый средний класс продавцов с оборотами от 1 до 3 млн ₽ — их доля выросла вдвое за последние годы. Они и вытесняют новичков.

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Что происходит с рынком маркетплейсов в 2026 году — Точка Банк