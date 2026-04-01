«Пик маркетплейсов был в 2023»: как бизнесу выжить в сфере онлайн-торговли в 2026 и 2027 годах

Новые компании и ИП стали реже выходить на маркетплейсы. В январе–феврале 2026 года, по данным Rusprofile, зарегистрировано на 24% меньше бизнесов в сфере онлайн-торговли, чем в прошлом году.

Константин Канивец, лидер сегмента селлеров в Точка Банке, считает, что золотое время маркеплейсов было в 2023 году, — тогда предприниматели с особым интересом шли в эту нишу. После этого начался закономерный спад, а в 2025 году количество регистраций новых бизнесов вернулось к уровню 2022 года.

Рынок перестал расти за счёт «новичков», которые раньше заходили на площадки с небольшими бюджетами для тестирования спроса. Сейчас порог входа сильно вырос.

Параллельно игроки, которые когда-то вышли на рынок, не выдерживают конкуренции и ликвидируются. Если в 2024 году было закрыто 113 100 бизнесов, то в 2025 уже 130 300 — это на 15,1% больше.

С чем это связано

Рынок онлайн‑торговли перешёл от фазы экстенсивного роста к этапу зрелости и укрупнению игроков рынка. Константин Канивец Лидер сегмента селлеров в Точка Банке

Это значит, что деньги перераспределяются в пользу профессиональных игроков, способных инвестировать в масштаб и процессы. Чтобы выживать, новичкам нужно объединяться, а средним и крупным компаниям — наращивать свои позиции, например выходить в новые каналы продаж.

Сейчас выигрывают продавцы, которые умеют управлять ассортиментом, контролируют маржу каждой позиции, внедряют технологии для оптимизации, а также легко отказываются от товаров, которые не приносят прибыль. Константин Канивец Лидер сегмента селлеров в Точка Банке

Почему рынок перестал расти:

Вырос порог входа. Раньше продавец мог зайти на маркетплейсы с небольшим бюджетом и протестировать спрос даже на неуникальный товар. Сейчас, чтобы выйти на рынок, нужны продуманная стратегия продвижения, оборотный капитал, продукт, имеющий реальную ценность, и готовность развивать собственный бренд.

Давление на экономику продавцов. Площадки постоянно обновляют тарифы. Растут комиссии за продажу, хранение, доставку, возвраты, эквайринг и другие процессы. Бизнесам приходится перестраиваться, но не все к этому готовы. Устойчиво продавать продолжают те, кто грамотно управляет ассортиментом, контролирует маржу каждой позиции и легко отказывается от товаров, которые не приносят прибыль.