Повышение НДС в строительстве и ошибка заказчика по нацрежиму: новости госзакупок

Точка Банк собрал последние новости из сферы госзакупок.

1. Московское УФАС признало нарушение нацрежима при закупке принтеров

Что произошло. На аукционе победил участник с китайским принтером, хотя другой участник предложил российский. По правилам нацрежима иностранный товар должны были отклонить.

Проигравший ИП обратился в УФАС, но позже отозвал жалобу: заказчик пересмотрел итоги закупки и внёс изменения в протокол. Он подтвердил, что ошибочно не применил правила Постановления № 1875.

В чём нарушение. Пп. «а» п. 2 ч. 5 ст. 14 44-ФЗ и п. 2 Постановления № 1875 требуют: если есть хотя бы одна заявка с российским товаром, все заявки с иностранным подлежат отклонению. Заказчик этого не сделал — допустил предложение с китайским принтером и признал этого участника победителем.

Поставщики, обращайте внимание на победителя в закупках с ограничением по Постановлению № 1875. Всегда есть вероятность ошибки заказчика и шанс получить контракт. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Что решили. Комиссия УФАС признала нарушение пп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 49 44-ФЗ. Предписание не выдали, так как заказчик сам пересмотрел результаты и признал ИП с российским принтером победителем. Материалы передали для возбуждения административного дела.

Если бы заказчик не пересмотрел итоги, то процедура бы затянулась: комиссия выдала бы предписание пересмотреть результаты и отклонить участника с китайским принтером. Кроме того, организацию оштрафовали бы по ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ до 50 000 ₽.

2. НДС в контрактах на стройку разрешили корректировать с 15 апреля

Что произошло. С 15 апреля 2026 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 416. Теперь если подрядчик не может выполнить контракт из-за того, что НДС вырос до 22%, условия разрешают менять.

Подрядчики, если вы работаете по контрактам со сдачей результатов в 2026 году — условия можно пересмотреть из‑за повышения НДС. Главное — успеть заключить соглашение до 1 октября 2026 года.

Заказчики, не игнорируйте обращения подрядчиков. Корректировка предусмотрена законом, и дополнительных согласований не требуется.

Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Главные условия изменений. Контракт для федеральных нужд должен быть заключен до 1 января 2026 года (либо закупка, по результатам которой заключают контракт, должна быть объявлена до этой даты). В нём не должна быть прописана новая ставка — 22%.

До 1 октября 2026 года стороны могут договориться:

увеличить цену ровно на сумму дополнительного налога — но только по тем работам и товарам, которые примут после 1 января 2026 года;

поменять объёмы, виды работ или материалы, не меняя цену контракта.

Также Правительство РФ рекомендовало властям на местах принять аналогичные меры для контрактов своего уровня.

3. Минфин предложил проверять участников закупок через сервис ФНС

Что произошло. Минфин вынес на общественное обсуждение инициативу, которая меняет правила проверки участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Идея заключается в том, что заказчики смогут оценивать поставщиков через сервис оценки ФНС. Обсуждение продлится до 29 апреля 2026 года. Новые правила планируют ввести с 1 января 2027 года.

Это нововведение — шаг к единой системе проверке участников через государственные источники, а не через самостоятельные справки. Предложение продолжает тенденцию на цифровизацию и автоматизацию. Поставщикам стоит заранее проверить себя в сервисе ФНС, чтобы к 2027 году быть готовыми к новым требованиям. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Участникам по 44-ФЗ нужно будет подтверждать выпиской из сервиса ФНС, что в ЕГРЮЛ нет недостоверных сведений, они не причастны к экстремизму, их активы не заморожены, а также что они не находятся под контролем лиц из этих категорий.

По 223-ФЗ при закупках среди малого и среднего предпринимательства заказчики смогут требовать выписку из сервиса ФНС, которая подтвердит, что участник не в стадии банкротства, не имеет критических налоговых долгов, не является иноагентом и не связан с экстремизмом.

4. Мурманское УФАС признало нарушение срока оплаты по контракту на вывоз медотходов

Что произошло. Заказчик нарушил срок оплаты услуг по вывозу и обезвреживанию медицинских отходов класса А. Документ о приёмке № 7 от 01.08.2025 заказчик подписал 15.08.2025, а оплату перечислил только 04.09.2025. УФАС провело внеплановую проверку.

В чём нарушение. По условиям контракта оплата должна производиться в срок не более семи рабочих дней с даты подписания документа о приёмке. Заказчик нарушил это требование, что противоречит ч. 13.1 ст. 34 44-ФЗ.

Заказчик объяснил задержку техническими проблемами в ЕИС, сменой банковских реквизитов, кадровым дефицитом и большим объёмом платежей. Однако это не освобождает от ответственности.

Технические проблемы и кадровый дефицит не являются оправданием для просрочки оплаты. Штраф по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 ₽. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Что решили. Комиссия Мурманского УФАС признала нарушение ч. 13.1 ст.34 44-ФЗ. Предписание не выдали, так как контракт уже исполнен. Материалы передали для возбуждения административного дела по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ.

5. Минпромторг объяснил, как проверять реестровые номера при закупках

Что произошло. Минпромторг выпустил письмо с ответами на главные вопросы о реестровых записях — номерах, которые подтверждают российское происхождение товара при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Реестровая запись не даёт гарантий по характеристикам — нужно проверять товар при приёмке. Советую поставщикам следить за актуальностью записи до окончания исполнения контракта, иначе есть риск отказа в оплате. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам