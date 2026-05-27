Правда или миф: разбираемся, ужесточат ли маркетплейсы правила с 1 июня 2026 года

Изменения, которые сейчас опровергли, в целом — хорошая история для продавцов. Дорогие и хрупкие товары тяжело восстанавливать после вскрытия. Постоплата сделала бы покупки осознанными, и продавцам не пришлось бы несколько раз оплачивать логистику. Но в то же время постоплата неудобна для клиентов — особенно в тех категориях, где люди привыкли заказывать несколько цветов или размеров.





Минимальная сумма заказа нужна, чтобы продавцы начали зарабатывать. Они практически ничего не получают с продажи товаров до 500 ₽ с низким процентом выкупа.





Про пользователей, которые много заказывают и мало выкупают, говорят уже давно. Если им сделают платную доставку — это будет справедливо. Для продавцов это снизит риски утилизации бракованных товаров и возвратов с ПВЗ.





Было бы хорошо дать продавцам возможность активировать какие-то из этих опций за деньги в конструкторе тарифов. Тогда магазины могли бы сами решать, вводить им предоплату и другие правила или нет.