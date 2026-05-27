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Правда или миф: разбираемся, ужесточат ли маркетплейсы правила с 1 июня 2026 года

Ранее в СМИ и соцсетях завирусилась информация о том, что маркетплейсы вводят новые правила для покупателей с 1 июня 2026 года.

27.05.2026
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Ранее в региональных СМИ писали о том, что Wildberries и Ozon ужесточают правила для покупателей. Сообщалось, что это поможет маркетплейсам бороться с бесконтрольными заказами, когда клиенты заказывают много товаров и от большинства отказываются в пунктах выдачи.

СМИ сообщали, что с 1 июня 2026 года:

  • Отменят оплату при получении для большинства категорий. Покупки, включая дорогую электронику, придётся оплачивать сразу.
  • Установят минимальную сумму заказа для бесплатной доставки — 800–1 000 ₽.
  • Заставят пользователей с низким процентом выкупа оплачивать доставку или заблокируют им постоплату.
  • Запретят возврат техники, если сорваны пломбы или повреждена заводская упаковка.

Продавцы начали бить тревогу. Новые правила привели бы к сильному снижению конверсии в заказы.

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Но информацию обо всех изменениях опровергли. В пресс-службах Ozon и Wildberries заявили, что не собираются менять условия оплаты, доставки и возврата товаров. 

Экспертное мнение

Изменения, которые сейчас опровергли, в целом — хорошая история для продавцов. Дорогие и хрупкие товары тяжело восстанавливать после вскрытия. Постоплата сделала бы покупки осознанными, и продавцам не пришлось бы несколько раз оплачивать логистику. Но в то же время постоплата неудобна для клиентов — особенно в тех категориях, где люди привыкли заказывать несколько цветов или размеров.


Минимальная сумма заказа нужна, чтобы продавцы начали зарабатывать. Они практически ничего не получают с продажи товаров до 500 ₽ с низким процентом выкупа. 

Про пользователей, которые много заказывают и мало выкупают, говорят уже давно. Если им сделают платную доставку — это будет справедливо. Для продавцов это снизит риски утилизации бракованных товаров и возвратов с ПВЗ. 

Было бы хорошо дать продавцам возможность активировать какие-то из этих опций за деньги в конструкторе тарифов. Тогда магазины могли бы сами решать, вводить им предоплату и другие правила или нет.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваДействующий селлер, приглашённый спикер Wildberries, наставник и эксперт

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WB и Ozon опровергли слухи о новых правилах для покупателей с 1 июня – Точка Банк