Правда или миф: разбираемся, ужесточат ли маркетплейсы правила с 1 июня 2026 года

Ранее в региональных СМИ писали о том, что Wildberries и Ozon ужесточают правила для покупателей. Сообщалось, что это поможет маркетплейсам бороться с бесконтрольными заказами, когда клиенты заказывают много товаров и от большинства отказываются в пунктах выдачи.
СМИ сообщали, что с 1 июня 2026 года:
- Отменят оплату при получении для большинства категорий. Покупки, включая дорогую электронику, придётся оплачивать сразу.
- Установят минимальную сумму заказа для бесплатной доставки — 800–1 000 ₽.
- Заставят пользователей с низким процентом выкупа оплачивать доставку или заблокируют им постоплату.
- Запретят возврат техники, если сорваны пломбы или повреждена заводская упаковка.
Продавцы начали бить тревогу. Новые правила привели бы к сильному снижению конверсии в заказы.
Но информацию обо всех изменениях опровергли. В пресс-службах Ozon и Wildberries заявили, что не собираются менять условия оплаты, доставки и возврата товаров.