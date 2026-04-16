Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Продавцам детских товаров и игрушек нужно поторопиться: с 1 сентября эти товары будет нельзя продавать без маркировки «Честный ЗНАК». Но Wildberries перестанет принимать их уже с 1 июля. Точка Банк вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой разобрался, как продавцам подготовиться к изменениям.

Какие товары не примут на складе

Изменения затронут не все товары. Маркировка обязательна только для товаров, которые предназначены для детей до 14 лет:

игрушек: самокатов, педальных автомобилей, кукол и колясок для них, головоломок и других;

любых игральных карт — не для азартных игр;

наборов электрических гоночных автомобилей;

настольных и комнатных игр, в том числе столов для игры в пинбол и бильярд.

Если на таких товарах не будет специального кода КИЗ, созданного через «Честный ЗНАК», то их не примут на складе после 1 июля. В приёмке откажут, в том числе если привести немаркированный товар, который был произведён или ввезён в Россию до старта обязательной маркировки, то есть до 1 декабря 2025 года.

Что делать продавцам

Wildberries хочет, чтобы к 1 сентября на складах больше не было детских товаров и игрушек без маркировки. Продать их всё равно уже не получится, и они будут занимать место в ожидании возврата продавцу.

Нужно успеть распродать такой товар до 1 сентября. Участвуйте в акциях и автоакциях, чтобы привлекать пользователей, запускайте внутренние рекламные кампании и покупайте размещения у блогеров.

Если вы можете маркировать товары уже сейчас, то начните это делать. Отгружайте только маркированные позиции на склады Wildberries, чтобы спокойно продавать их осенью.

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Как подготовить такие товары к поставке: