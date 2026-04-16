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Правила ужесточаются: Wildberries перестанет принимать товары для детей без маркировки

Официально новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года, но продавцы ощутят их уже 1 июля.

16.04.2026
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Авторы

Продавцам детских товаров и игрушек нужно поторопиться: с 1 сентября эти товары будет нельзя продавать без маркировки «Честный ЗНАК». Но Wildberries перестанет принимать их уже с 1 июля. Точка Банк вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой разобрался, как продавцам подготовиться к изменениям. 

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Какие товары не примут на складе

Изменения затронут не все товары. Маркировка обязательна только для товаров, которые предназначены для детей до 14 лет:

  • игрушек: самокатов, педальных автомобилей, кукол и колясок для них, головоломок и других;
  • любых игральных карт — не для азартных игр;
  • наборов электрических гоночных автомобилей;
  • настольных и комнатных игр, в том числе столов для игры в пинбол и бильярд.

Если на таких товарах не будет специального кода КИЗ, созданного через «Честный ЗНАК», то их не примут на складе после 1 июля. В приёмке откажут, в том числе если привести немаркированный товар, который был произведён или ввезён в Россию до старта обязательной маркировки, то есть до 1 декабря 2025 года.

Что делать продавцам

Wildberries хочет, чтобы к 1 сентября на складах больше не было детских товаров и игрушек без маркировки. Продать их всё равно уже не получится, и они будут занимать место в ожидании возврата продавцу.

Нужно успеть распродать такой товар до 1 сентября. Участвуйте в акциях и автоакциях, чтобы привлекать пользователей, запускайте внутренние рекламные кампании и покупайте размещения у блогеров.

Если вы можете маркировать товары уже сейчас, то начните это делать. Отгружайте только маркированные позиции на склады Wildberries, чтобы спокойно продавать их осенью. 

Маркировка товаров на Wildberries

Система просит ввести код ТН ВЭД для детских товаров

Как подготовить такие товары к поставке:

  1. Заполните поле «Возрастные ограничения». Маркировка обязательна для товаров для детей до 14 лет. 
  2. Укажите код ТН ВЭД в карточке. 
  3. Поставьте галочку в пункте «Нужна маркировка КИЗ».
  4. Приклейте стикеры с КИЗ на товары перед отправкой на склад.  

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