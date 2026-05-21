Предпринимателям из Подмосковья компенсируют затраты на маркетплейсах

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Инвестиционный портал Московской области продолжает принимать заявки на субсидию «Маркетплейсы». Малому и среднему бизнесу компенсируют затраты на оплату комиссии, продвижения или доставки товаров на маркетплейсах. Предпринимателям вернут до 50% расходов, но не более 500 000 ₽. Заявку нужно подать до 31 декабря 2026 года.

В чём суть господдержки

Регион поддерживает малый и средний бизнес. Подать заявку могут те продавцы, которые оплачивали услуги определённых маркетплейсов после 1 сентября 2025 года. Всего в списке 13 площадок.

OZON. Яндекс.Маркет. Wildberries. AliExpress Россия. Детский мир. Авито. ЛеснойРесурс.ру. Ярмарка мастеров. СберМегаМаркет. Яндекс.Еда. OZON Fresh. Delivery Club. Яндекс.Лавка.

На субсидии выделили 50 млн ₽. При заполнении заявления продавец указывает, сколько потратил на комиссии, продвижение товаров и услуг и доставку продуктов питания и напитков. Система автоматически суммирует затраты и рассчитывает размер субсидии, которую он может получить. Заявку рассмотрят в течение 58 рабочих дней, а потом — перечислят деньги на счёт предпринимателя.

Условия получения субсидии

Чтобы получить возмещение, нужно соблюсти ряд условий:

быть индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом или самозанятым;

быть зарегистрированным и работать на территории Московской области;

быть действующим продавцом на маркетплейсе;

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;

продавать товары из разделов A (Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство), C (Обрабатывающие производства), класса 56 ОКВЭД (Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков) или товары собственного бренда под своим товарным знаком;

не заниматься производством и/или продажей подакцизных товаров, а также добычей и/или продажей полезных ископаемых, кроме общераспространённых;

не иметь налоговой задолженности вовсе или не более 30 000 ₽;

понести затраты после 1 сентября 2025 года.

Для участия в конкурсе нужен пакет документов:

паспорт РФ;

интерактивная заявка на получение услуги;

при продаже товаров собственного бренда — свидетельство о регистрации товарного знака или договор, подтверждающий производство товаров сторонними организациями под брендом заявителя;

акт сверки (форма КНД 1160070) или справка о принадлежности сумм (форма КНД 1120502) — для юрлиц и ИП, справка о состоянии расчётов (форма КНД 1122036) — для самозанятых.