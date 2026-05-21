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Маркетплейсы

Предпринимателям из Подмосковья компенсируют затраты на маркетплейсах

Возместить можно до 500 000 ₽, потраченных на оплату комиссий, продвижения или логистики.

21.05.2026
138
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Инвестиционный портал Московской области продолжает принимать заявки на субсидию «Маркетплейсы». Малому и среднему бизнесу компенсируют затраты на оплату комиссии, продвижения или доставки товаров на маркетплейсах. Предпринимателям вернут до 50% расходов, но не более 500 000 ₽. Заявку нужно подать до 31 декабря 2026 года.

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В чём суть господдержки

Регион поддерживает малый и средний бизнес. Подать заявку могут те продавцы, которые оплачивали услуги определённых маркетплейсов после 1 сентября 2025 года. Всего в списке 13 площадок.

  1. OZON.
  2. Яндекс.Маркет.
  3. Wildberries.
  4. AliExpress Россия.
  5. Детский мир.
  6. Авито.
  7. ЛеснойРесурс.ру.
  8. Ярмарка мастеров.
  9. СберМегаМаркет.
  10. Яндекс.Еда.
  11. OZON Fresh.
  12. Delivery Club.
  13. Яндекс.Лавка.

На субсидии выделили 50 млн ₽. При заполнении заявления продавец указывает, сколько потратил на комиссии, продвижение товаров и услуг и доставку продуктов питания и напитков. Система автоматически суммирует затраты и рассчитывает размер субсидии, которую он может получить. Заявку рассмотрят в течение 58 рабочих дней, а потом — перечислят деньги на счёт предпринимателя. 

Условия получения субсидии

Чтобы получить возмещение, нужно соблюсти ряд условий:

  • быть индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом или самозанятым;
  • быть зарегистрированным и работать на территории Московской области;
  • быть действующим продавцом на маркетплейсе;
  • не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;
  • продавать товары из разделов A (Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство), C (Обрабатывающие производства), класса 56 ОКВЭД (Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков) или товары собственного бренда под своим товарным знаком;
  • не заниматься производством и/или продажей подакцизных товаров, а также добычей и/или продажей полезных ископаемых, кроме общераспространённых;
  • не иметь налоговой задолженности вовсе или не более 30 000 ₽;
  • понести затраты после 1 сентября 2025 года.

Для участия в конкурсе нужен пакет документов:

  • паспорт РФ;
  • интерактивная заявка на получение услуги;
  • при продаже товаров собственного бренда — свидетельство о регистрации товарного знака или договор, подтверждающий производство товаров сторонними организациями под брендом заявителя;
  • акт сверки (форма КНД 1160070) или справка о принадлежности сумм (форма КНД 1120502) — для юрлиц и ИП, справка о состоянии расчётов (форма КНД 1122036) — для самозанятых.

Заявку нужно подать через портал госуслуг Московской области.

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Предпринимателям из Подмосковья компенсируют комиссии маркетплейсам – Точка Банк