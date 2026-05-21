Предпринимателям из Подмосковья компенсируют затраты на маркетплейсах

Инвестиционный портал Московской области продолжает принимать заявки на субсидию «Маркетплейсы». Малому и среднему бизнесу компенсируют затраты на оплату комиссии, продвижения или доставки товаров на маркетплейсах. Предпринимателям вернут до 50% расходов, но не более 500 000 ₽. Заявку нужно подать до 31 декабря 2026 года.
В чём суть господдержки
Регион поддерживает малый и средний бизнес. Подать заявку могут те продавцы, которые оплачивали услуги определённых маркетплейсов после 1 сентября 2025 года. Всего в списке 13 площадок.
- OZON.
- Яндекс.Маркет.
- Wildberries.
- AliExpress Россия.
- Детский мир.
- Авито.
- ЛеснойРесурс.ру.
- Ярмарка мастеров.
- СберМегаМаркет.
- Яндекс.Еда.
- OZON Fresh.
- Delivery Club.
- Яндекс.Лавка.
На субсидии выделили 50 млн ₽. При заполнении заявления продавец указывает, сколько потратил на комиссии, продвижение товаров и услуг и доставку продуктов питания и напитков. Система автоматически суммирует затраты и рассчитывает размер субсидии, которую он может получить. Заявку рассмотрят в течение 58 рабочих дней, а потом — перечислят деньги на счёт предпринимателя.
Условия получения субсидии
Чтобы получить возмещение, нужно соблюсти ряд условий:
- быть индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом или самозанятым;
- быть зарегистрированным и работать на территории Московской области;
- быть действующим продавцом на маркетплейсе;
- не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;
- продавать товары из разделов A (Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство), C (Обрабатывающие производства), класса 56 ОКВЭД (Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков) или товары собственного бренда под своим товарным знаком;
- не заниматься производством и/или продажей подакцизных товаров, а также добычей и/или продажей полезных ископаемых, кроме общераспространённых;
- не иметь налоговой задолженности вовсе или не более 30 000 ₽;
- понести затраты после 1 сентября 2025 года.
Для участия в конкурсе нужен пакет документов:
- паспорт РФ;
- интерактивная заявка на получение услуги;
- при продаже товаров собственного бренда — свидетельство о регистрации товарного знака или договор, подтверждающий производство товаров сторонними организациями под брендом заявителя;
- акт сверки (форма КНД 1160070) или справка о принадлежности сумм (форма КНД 1120502) — для юрлиц и ИП, справка о состоянии расчётов (форма КНД 1122036) — для самозанятых.
Заявку нужно подать через портал госуслуг Московской области.