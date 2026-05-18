Рейтинг больше не общий: Ozon тестирует новую систему отзывов

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Ozon тестирует новую систему отображения отзывов и рейтинга на ограниченном количестве пользователей. Если эксперимент посчитают удачным, обновлённая система оценки товаров заработает для всех. Итоги подведут после 19 мая.

В чём суть новой системы отзывов Ozon

В новой системе рейтинг привязан к конкретному товару. То есть новая модель, цвет или размер больше не унаследуют отзывы из материнской карточки.

Представьте, что продавец начал отшивать сандалии не только в чёрном цвете, но ещё и в красном.

Раньше: продавец мог добавить новую расцветку в уже раскрученную карточку и сразу получить высокий рейтинг и отзывы, которые люди оставляли на старую модель сандалий.

Теперь: у каждого товара в объединённой карточке свои отзывы и рейтинг. Продавец может добавить красные сандалии в старую карточку, но они будут иметь нулевой рейтинг, несмотря на то, что чёрная модель имеет много отзывов.

Что изменится для продавцов

Если нововведение примут, то это повлияет на работу продавцов, ведь будет сложнее продвигать новые варианты товаров и те, которые уже давно в продаже, но ещё не собрали много отзывов.