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Рейтинг больше не общий: Ozon тестирует новую систему отзывов

В зоне риска — новые цвета и модели популярных товаров. Теперь их будет труднее продвинуть на маркетплейсе.

18.05.2026
74
74

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Ozon тестирует новую систему отображения отзывов и рейтинга на ограниченном количестве пользователей. Если эксперимент посчитают удачным, обновлённая система оценки товаров заработает для всех. Итоги подведут после 19 мая. 

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В чём суть новой системы отзывов Ozon

В новой системе рейтинг привязан к конкретному товару. То есть новая модель, цвет или размер больше не унаследуют отзывы из материнской карточки. 

Представьте, что продавец начал отшивать сандалии не только в чёрном цвете, но ещё и в красном. 

Раньше: продавец мог добавить новую расцветку в уже раскрученную карточку и сразу получить высокий рейтинг и отзывы, которые люди оставляли на старую модель сандалий. 

Теперь: у каждого товара в объединённой карточке свои отзывы и рейтинг. Продавец может добавить красные сандалии в старую карточку, но они будут иметь нулевой рейтинг, несмотря на то, что чёрная модель имеет много отзывов.

Что изменится для продавцов

Если нововведение примут, то это повлияет на работу продавцов, ведь будет сложнее продвигать новые варианты товаров и те, которые уже давно в продаже, но ещё не собрали много отзывов.

Часть товаров начнут выглядеть как новые — без рейтинга и с небольшим количеством отзывов или вовсе без них. Пользователи меньше доверяют таким карточкам и обычно пропускают их при просмотре подборки, что негативно сказывается на динамике продаж.

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Ozon тестирует новую систему отзывов и рейтинга товаров – Точка Банк