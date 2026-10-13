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Самозанятым, которые работают через Яндекс, не нужно формировать чеки до 1 ноября 2026 года: разъяснение ФНС

Из-за технических сбоев у Яндекса чеки за услуги и покупки через его сервисы могут не формироваться. Это касается и самозанятых, которые работают через платформы Яндекса: сервис временно не передаёт их чеки в приложение «Мой налог». ФНС разъяснила, что делать в такой ситуации.

13.10.2026
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Кого касается

Самозанятых, которые получают доход через платформы Яндекса, если чеки за них автоматически формирует сервис. Например, водителей такси и курьеров, которые работают через Яндекс Про. 

Правила одинаковые для самозанятых физлиц и ИП на НПД.

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Что делать с чеками: разъяснение ФНС

ФНС рекомендует действовать так:

  • До 1 ноября 2026 года не формируйте чеки в приложении «Мой доход» самостоятельно. Яндекс передаст их автоматически после восстановления работы. Если сделать чеки вручную, они могут задвоиться, и тогда доход посчитают дважды. 
  • Если к 1 ноября чеков нет, отразите доход сами в приложении «Мой налог». Сделать это нужно не позднее 9 ноября.

Источник: новость на сайте ФНС от 12.10.2026.

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Чеки самозанятых через Яндекс: что делать до 1 ноября 2026 года — Точка Банк