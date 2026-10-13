Самозанятым, которые работают через Яндекс, не нужно формировать чеки до 1 ноября 2026 года: разъяснение ФНС

Кого касается
Самозанятых, которые получают доход через платформы Яндекса, если чеки за них автоматически формирует сервис. Например, водителей такси и курьеров, которые работают через Яндекс Про.
Правила одинаковые для самозанятых физлиц и ИП на НПД.
Что делать с чеками: разъяснение ФНС
ФНС рекомендует действовать так:
- До 1 ноября 2026 года не формируйте чеки в приложении «Мой доход» самостоятельно. Яндекс передаст их автоматически после восстановления работы. Если сделать чеки вручную, они могут задвоиться, и тогда доход посчитают дважды.
- Если к 1 ноября чеков нет, отразите доход сами в приложении «Мой налог». Сделать это нужно не позднее 9 ноября.
Источник: новость на сайте ФНС от 12.10.2026.