Самозанятым, которые работают через Яндекс, не нужно формировать чеки до 1 ноября 2026 года: разъяснение ФНС

Из-за технических сбоев у Яндекса чеки за услуги и покупки через его сервисы могут не формироваться. Это касается и самозанятых, которые работают через платформы Яндекса: сервис временно не передаёт их чеки в приложение «Мой налог». ФНС разъяснила, что делать в такой ситуации.