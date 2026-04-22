Точка Банк уже рассказывал, что с октября 2026 заработает закон о платформенной экономике. Он изменит правила торговли на маркетплейсах. В частности, сервисы начнут:
- ежемесячно передавать данные в ФНС об обороте всех продавцов;
- заключать с продавцами и владельцами ПВЗ электронные договоры и проверять их данные через госреестры;
- заранее сообщать продавцам об изменении комиссий и условий сотрудничества;
- согласовывать скидки, а не устанавливать их в одностороннем порядке;
- отслеживать наличие сертификатов и маркировки.
Что изменится для продавцов
Эксперты напоминают: сейчас товары на маркетплейсах стоят дешевле, чем в обычных магазинах — на 15–25% и больше. Причина — в экономии на аренде и логистике, а ещё в гибкой ценовой политике, при которой алгоритмы автоматически меняют цену в зависимости от спроса.
Но с введением новых правил продавцы повысят стоимость товаров в среднем на 5–15%, а в отдельных категориях — сразу на 20–30%. В итоге цены примерно сравняются с офлайном.
- Если сейчас электроника продаётся онлайн на 30% дешевле, то, по оценкам экспертов, разница в стоимости снизится до 5–10%.
- Товары для дома выгоднее покупать на маркетплейсах на 10–20%, но с осени разница в цене уменьшится вдвое.