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Селлерам придётся поднять цены из-за закона о платформенной экономике

С октября начнут действовать новые правила работы маркетплейсов. В частности, налоговая ужесточит контроль за продавцами. Эксперты уверены, что повышения цен не избежать.

22.04.2026
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Точка Банк уже рассказывал, что с октября 2026 заработает закон о платформенной экономике. Он изменит правила торговли на маркетплейсах. В частности, сервисы начнут:

  • ежемесячно передавать данные в ФНС об обороте всех продавцов; 
  • заключать с продавцами и владельцами ПВЗ электронные договоры и проверять их данные через госреестры;
  • заранее сообщать продавцам об изменении комиссий и условий сотрудничества;
  • согласовывать скидки, а не устанавливать их в одностороннем порядке;
  • отслеживать наличие сертификатов и маркировки.
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Что изменится для продавцов

Эксперты напоминают: сейчас товары на маркетплейсах стоят дешевле, чем в обычных магазинах — на 15–25% и больше. Причина — в экономии на аренде и логистике, а ещё в гибкой ценовой политике, при которой алгоритмы автоматически меняют цену в зависимости от спроса.

Но с введением новых правил продавцы повысят стоимость товаров в среднем на 5–15%, а в отдельных категориях — сразу на 20–30%. В итоге цены примерно сравняются с офлайном.

  • Если сейчас электроника продаётся онлайн на 30% дешевле, то, по оценкам экспертов, разница в стоимости снизится до 5–10%.
  • Товары для дома выгоднее покупать на маркетплейсах на 10–20%, но с осени разница в цене уменьшится вдвое.

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