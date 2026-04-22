Точка Банк уже рассказывал, что с октября 2026 заработает закон о платформенной экономике . Он изменит правила торговли на маркетплейсах. В частности, сервисы начнут:

Эксперты напоминают: сейчас товары на маркетплейсах стоят дешевле, чем в обычных магазинах — на 15–25% и больше. Причина — в экономии на аренде и логистике, а ещё в гибкой ценовой политике, при которой алгоритмы автоматически меняют цену в зависимости от спроса.