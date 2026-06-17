Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Новости
  4. Средние зарплаты по России в 2026 году: данные Росстата
Новости
Новости

Средние зарплаты по России в 2026 году: данные Росстата

Средняя номинальная зарплата в России в I квартале 2026 года составила 106 979 ₽ — на 15,9% больше, чем годом ранее.

17.06.2026
3292
3292

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Цифру опубликовал Росстат. Для бизнеса это сигнал: рынок труда дорожает, а вместе с ним растут расходы на персонал и внимание налоговой к зарплатам.

Зарплаты по данным Росстата

Росстат публикует среднемесячную номинальную начисленную зарплату — средний заработок по всей стране до вычета НДФЛ.

В I квартале 2026 года средняя зарплата составила 106 979 ₽ — на 15,9% больше, чем в том же квартале 2025 года.

По месяцам динамика 2025 и 2026 годов выглядит так. За 2026 год данные пока есть только по март включительно — дальше Росстат их не публиковал.

Месяц2025, ₽2026, ₽
Январь88 981103 612
Февраль89 646103 900
Март97 645112 654
Апрель97 375
Май99 422
Июнь103 183
Июль99 305
Август92 866
Сентябрь96 182
Октябрь99 707
Ноябрь98 193
Декабрь139 727
В среднем за год101 784

Декабрь каждый год выбивается вверх из-за годовых премий и 13-х зарплат — это видно по резкому скачку в конце 2025 года.

За весь 2025 год средняя зарплата составила 101 784 ₽ и впервые превысила 100 тысяч. В 2024 году она была 89 069 ₽.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Все суммы номинальные — это начисления до вычета НДФЛ и без поправки на рост цен. Реальная зарплата, с учётом инфляции, за 2025 год выросла только на 4,4% по данным Минтруда.

Почему это важно для бизнеса

Растут расходы на персонал. Чтобы нанимать и удерживать людей, ставки приходится поднимать вслед за рынком, а вместе с зарплатами увеличиваются и страховые взносы.

Ставки страховых взносов в 2026 году

Кроме того, низкие зарплаты заметнее на фоне растущих средних. Если платите ощутимо ниже рынка, налоговая может запросить пояснения и вызвать на зарплатную комиссию.

Источник: информация с сайта Росстата.

Другие статьи по теме

12 АВГУСТА 2026
5304
Юлия Веремеенко
Как зайти в личный кабинет Точка Банка, если браузер выдаёт ошибку «Ваше подключение не защищено»
8 МАЯ 2026
121
Арина Рябышкина
Изменения в госзакупках: перечень банков по 44-ФЗ, новые правила НМЦК и приоритет для лекарств

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка