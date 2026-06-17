Средние зарплаты по России в 2026 году: данные Росстата

Цифру опубликовал Росстат. Для бизнеса это сигнал: рынок труда дорожает, а вместе с ним растут расходы на персонал и внимание налоговой к зарплатам.
Зарплаты по данным Росстата
Росстат публикует среднемесячную номинальную начисленную зарплату — средний заработок по всей стране до вычета НДФЛ.
В I квартале 2026 года средняя зарплата составила 106 979 ₽ — на 15,9% больше, чем в том же квартале 2025 года.
По месяцам динамика 2025 и 2026 годов выглядит так. За 2026 год данные пока есть только по март включительно — дальше Росстат их не публиковал.
|Месяц
|2025, ₽
|2026, ₽
|Январь
|88 981
|103 612
|Февраль
|89 646
|103 900
|Март
|97 645
|112 654
|Апрель
|97 375
|—
|Май
|99 422
|—
|Июнь
|103 183
|—
|Июль
|99 305
|—
|Август
|92 866
|—
|Сентябрь
|96 182
|—
|Октябрь
|99 707
|—
|Ноябрь
|98 193
|—
|Декабрь
|139 727
|—
|В среднем за год
|101 784
|—
Декабрь каждый год выбивается вверх из-за годовых премий и 13-х зарплат — это видно по резкому скачку в конце 2025 года.
За весь 2025 год средняя зарплата составила 101 784 ₽ и впервые превысила 100 тысяч. В 2024 году она была 89 069 ₽.
Почему это важно для бизнеса
Растут расходы на персонал. Чтобы нанимать и удерживать людей, ставки приходится поднимать вслед за рынком, а вместе с зарплатами увеличиваются и страховые взносы.
Кроме того, низкие зарплаты заметнее на фоне растущих средних. Если платите ощутимо ниже рынка, налоговая может запросить пояснения и вызвать на зарплатную комиссию.
Источник: информация с сайта Росстата.