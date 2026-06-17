Средние зарплаты по России в 2026 году: данные Росстата

Цифру опубликовал Росстат. Для бизнеса это сигнал: рынок труда дорожает, а вместе с ним растут расходы на персонал и внимание налоговой к зарплатам.

Зарплаты по данным Росстата

Росстат публикует среднемесячную номинальную начисленную зарплату — средний заработок по всей стране до вычета НДФЛ.

В I квартале 2026 года средняя зарплата составила 106 979 ₽ — на 15,9% больше, чем в том же квартале 2025 года.

По месяцам динамика 2025 и 2026 годов выглядит так. За 2026 год данные пока есть только по март включительно — дальше Росстат их не публиковал.

Месяц 2025, ₽ 2026, ₽ Январь 88 981 103 612 Февраль 89 646 103 900 Март 97 645 112 654 Апрель 97 375 — Май 99 422 — Июнь 103 183 — Июль 99 305 — Август 92 866 — Сентябрь 96 182 — Октябрь 99 707 — Ноябрь 98 193 — Декабрь 139 727 — В среднем за год 101 784 —

Декабрь каждый год выбивается вверх из-за годовых премий и 13-х зарплат — это видно по резкому скачку в конце 2025 года.

За весь 2025 год средняя зарплата составила 101 784 ₽ и впервые превысила 100 тысяч. В 2024 году она была 89 069 ₽.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Все суммы номинальные — это начисления до вычета НДФЛ и без поправки на рост цен. Реальная зарплата, с учётом инфляции, за 2025 год выросла только на 4,4% по данным Минтруда

Почему это важно для бизнеса

Растут расходы на персонал. Чтобы нанимать и удерживать людей, ставки приходится поднимать вслед за рынком, а вместе с зарплатами увеличиваются и страховые взносы.

Кроме того, низкие зарплаты заметнее на фоне растущих средних. Если платите ощутимо ниже рынка, налоговая может запросить пояснения и вызвать на зарплатную комиссию.