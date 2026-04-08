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Ставка ЦБ снизилась до 15%: когда подешевеют кредиты для бизнеса и что делать с вкладами

Что означает снижение ключевой ставки до 15% для бизнеса и как это отразится на кредитах и депозитах.

08.04.2026
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Вместе с экспертом по кредитам Ангелиной Крашенниковой разбираемся, что означает снижение ключевой ставки до 15% для бизнеса и как это отразится на кредитах и депозитах.

20 марта 2026 года Банк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Ведомство обосновало это тем, что на рынке замедлилась инфляция. Если по итогам 2025 года рост цен составил 5,9%, то на 2026 год он прогнозируется в диапазоне 4–5%. 

Кроме того, эксперты Центробанка считают, что перегрев экономики позади и можно аккуратно смягчать денежно-кредитную политику.

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Как снижение ключевой ставки повлияет на рынок в целом

Резкого снижения ставок по кредитам и вкладам весной не произойдёт, поскольку в этот раз ключевая ставка изменилась всего на 0,5 базисного пункта.

Эксперты ожидают снижения кредитных и депозитных ставок на 2–3% во второй половине 2026 года. Это связано с прогнозом Центробанка. В нём ключевая ставка поэтапно опускается весь год и к декабрю достигает 12% годовых. У ведомства уже запланированы заседания по ставке на апрель, июнь и июль 2026 года.

Когда снизятся ставки по кредитам 

Кредитные ставки обычно не сразу опускаются вслед за ключевой, поскольку банки опасаются ажиотажного спроса на кредиты. Это связано с тем, что некоторые компании и ИП могут не рассчитать свои силы и взять в долг больше, чем смогут вернуть. 

Стоимость кредитов традиционно снижается с отставанием в один-два месяца. То есть кредиты могут подешеветь в конце весны или начале лета.

Если деньги нужны бизнесу срочно, кредитование можно не откладывать. Позже у банков появятся программы рефинансирования. По ним бизнес сможет переоформить займы по выгодным ставкам. Главное — чтобы условия действующего кредита это позволяли. Поэтому заключая договор с банком сейчас, обращайте внимание на отсутствие запретов на досрочное погашение.

Что будет с депозитами и вкладами

Ставки по депозитам для бизнеса и вкладам реагируют на изменения быстрее. Ожидается, что весной средние ставки по вкладам крупных банков опустятся на 0,7–1%. Поэтому компаниям и ИП имеет смысл фиксировать деньги на срочных счетах. Если у бизнеса есть планы открыть депозит, с ними лучше не затягивать.

Коротко: советы бизнесу

С 20 марта 2026 года ключевая ставка составляет 15%. По прогнозам экспертов она будет снижаться до конца года. За ней последуют депозитные и кредитные ставки банков. Поэтому компаниям и ИП лучше:

  • Разместить свободные деньги на депозитах этой весной.
  • Планировать проекты с привлечением кредитных средств на вторую половину 2026 года.
  • Отслеживать новые программы банков по рефинансированию. Это поможет снизить кредитную нагрузку за счёт выгодной ставки.

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Ключевая ставка ЦБ 15% в марте 2026 — когда снизятся кредиты для бизнеса и что будет с вкладами — Точка Банк