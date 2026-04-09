Ставка по льготным кредитам для бизнеса впервые за полтора года опустилась ниже 12 % — кто может получить

Эксперт по кредитам и автор

Вместе с экспертом по кредитам Ангелиной Крашенниковой разбираемся, как изменились условия льготной программы от Минэкономразвития 1764 v 2.0.

Льготное кредитование стало ещё доступнее для малого бизнеса в России. Всё из-за решения Центробанка, который 20 марта 2026 года снизил ключевую ставку до 15%. Рассказываем, под какой процент теперь можно взять льготный кредит и какой бизнес может это сделать.

Что за программа 1764 v 2.0 и от чего зависит её ставка

Программа поддержки бизнеса 1764 v 2.0 появилась в 2025 году. По её условиям компании и ИП приоритетных направлений могут получить кредиты по сниженным ставкам. Они привязаны к ключевой ставке Банка России:

Если ключевая больше 12%, льготная ставка = «ключ» — 3,5%.

Если ключевая меньше 12%, льготная ставка = «ключ» — 2,5%.

ПРИМЕР В 2025 году при ставке ЦБ 21% бизнес мог взять кредит под 17,5% годовых. Весной 2026 года ставка ЦБ снизилась до 15%, а стоимость льготного кредита составила 11,5%.

Кому доступны льготные кредиты

Минэкономразвития поддерживает компании четырёх приоритетных направлений:

Обрабатывающее производство.

Транспортировка и хранение.

Гостиницы и общепит.

Профессиональная, научная и техническая деятельность.

Конкретные ОКВЭД можно посмотреть в Приложении 1 к Решению Минэкономразвития № 25-60302-02036-Р. Чтобы получить кредит, компания должна проработать с подходящим ОКВЭД больше года.

Также компания или ИП должны:

Относиться к малому или среднему бизнесу.

Не получать поддержку по этой и другим льготным программам.

Не ликвидироваться и не участвовать в уставном капитале крупных компаний больше чем на 25%.

Какую сумму можно получить по программе

Максимальная сумма кредита зависит от размера бизнеса:

Вид компании Критерии Максимальная сумма кредита Микропредприятие → численность: до 15

человек



→ выручка: до 120 млн ₽

200 млн ₽ Малый бизнес → численность: от 15 до 100 человек



→ выручка: от 120 до 800 млн ₽

500 млн ₽ Средний бизнес → численность: от 100 до 250 человек



→ выручка: от 800 до 2 млрд ₽

2 млрд ₽

На что можно направить деньги

По программе 1764 v 2.0 можно взять кредит на инвестиционные цели, например, для того, чтобы:

Купить или построить производственный цех, офис, гостиницу.

Реконструировать или отремонтировать объект.

Купить оборудование или транспорт.

Или можно взять оборотный кредит для текущих нужд, например:

Закупить сырьё, топливо или материалы.

Заплатить сотрудникам за работу.

Оплатить аренду и коммунальные платежи.

Как подать заявку на кредит

Для бизнеса кредитование по льготным программам в банках ничем не отличается от обычных сделок. Компания получает кредит сразу на льготных условиях. Затем банки самостоятельно обращаются в Минэкономразвития за компенсацией сниженных ставок.

Чтобы получить кредит:

Подайте заявку онлайн или лично в отделении банка и дождитесь предварительного решения. Соберите пакет документов. Обычно банки просят паспорта и анкеты собственников, бухгалтерскую отчётность и документы на залог. Ответьте на вопросы кредитного специалиста и получите окончательное одобрение. Проверьте итоговые условия и убедитесь, что они вам подходят. Получите деньги и направьте их по назначению.

Что будет с льготными кредитами дальше

Кредиты под 11,5% — это не предел. Минимально возможная ставка по программе 1764 v 2.0 — 3% годовых. Правда, для этого нужно, чтобы ключевая снизилась до 5,5%. В 2026 году таких изменений ждать не стоит. Тем не менее ставки продолжат снижаться, а рынок кредитования — оживать.