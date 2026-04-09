Ставка по льготным кредитам для бизнеса впервые за полтора года опустилась ниже 12 % — кто может получить

Вместе с экспертом по кредитам Ангелиной Крашенниковой разбираемся, как изменились условия льготной программы от Минэкономразвития 1764 v 2.0.
Льготное кредитование стало ещё доступнее для малого бизнеса в России. Всё из-за решения Центробанка, который 20 марта 2026 года снизил ключевую ставку до 15%. Рассказываем, под какой процент теперь можно взять льготный кредит и какой бизнес может это сделать.
Что за программа 1764 v 2.0 и от чего зависит её ставка
Программа поддержки бизнеса 1764 v 2.0 появилась в 2025 году. По её условиям компании и ИП приоритетных направлений могут получить кредиты по сниженным ставкам. Они привязаны к ключевой ставке Банка России:
- Если ключевая больше 12%, льготная ставка = «ключ» — 3,5%.
- Если ключевая меньше 12%, льготная ставка = «ключ» — 2,5%.
Кому доступны льготные кредиты
Минэкономразвития поддерживает компании четырёх приоритетных направлений:
- Обрабатывающее производство.
- Транспортировка и хранение.
- Гостиницы и общепит.
- Профессиональная, научная и техническая деятельность.
Конкретные ОКВЭД можно посмотреть в Приложении 1 к Решению Минэкономразвития № 25-60302-02036-Р. Чтобы получить кредит, компания должна проработать с подходящим ОКВЭД больше года.
Также компания или ИП должны:
- Относиться к малому или среднему бизнесу.
- Не получать поддержку по этой и другим льготным программам.
- Не ликвидироваться и не участвовать в уставном капитале крупных компаний больше чем на 25%.
Какую сумму можно получить по программе
Максимальная сумма кредита зависит от размера бизнеса:
|Вид компании
|Критерии
|Максимальная сумма кредита
|Микропредприятие
|→ численность: до 15
человек
→ выручка: до 120 млн ₽
|200 млн ₽
|Малый бизнес
|→ численность: от 15 до 100 человек
→ выручка: от 120 до 800 млн ₽
|500 млн ₽
|Средний бизнес
|→ численность: от 100 до 250 человек
→ выручка: от 800 до 2 млрд ₽
|2 млрд ₽
На что можно направить деньги
По программе 1764 v 2.0 можно взять кредит на инвестиционные цели, например, для того, чтобы:
- Купить или построить производственный цех, офис, гостиницу.
- Реконструировать или отремонтировать объект.
- Купить оборудование или транспорт.
Или можно взять оборотный кредит для текущих нужд, например:
- Закупить сырьё, топливо или материалы.
- Заплатить сотрудникам за работу.
- Оплатить аренду и коммунальные платежи.
Как подать заявку на кредит
Для бизнеса кредитование по льготным программам в банках ничем не отличается от обычных сделок. Компания получает кредит сразу на льготных условиях. Затем банки самостоятельно обращаются в Минэкономразвития за компенсацией сниженных ставок.
Чтобы получить кредит:
- Подайте заявку онлайн или лично в отделении банка и дождитесь предварительного решения.
- Соберите пакет документов. Обычно банки просят паспорта и анкеты собственников, бухгалтерскую отчётность и документы на залог.
- Ответьте на вопросы кредитного специалиста и получите окончательное одобрение.
- Проверьте итоговые условия и убедитесь, что они вам подходят.
- Получите деньги и направьте их по назначению.
Что будет с льготными кредитами дальше
Кредиты под 11,5% — это не предел. Минимально возможная ставка по программе 1764 v 2.0 — 3% годовых. Правда, для этого нужно, чтобы ключевая снизилась до 5,5%. В 2026 году таких изменений ждать не стоит. Тем не менее ставки продолжат снижаться, а рынок кредитования — оживать.
Сама программа 1764 v 2.0 действует до 2030 года. Лимиты на неё пока исправно выделяются из бюджета. А значит, бизнес сможет активно пользоваться льготными кредитами в будущем.